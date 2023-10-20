تراند اليوم : “حقق حلمك” كيفية الاشتراك في مسابقة الحلم 2023 وأرقام الاشتراك لجميع الدول

تعد مسابقة الحلم من أشهر برامج المسابقات في العالم العربي، كما يعتبر من أفضل المسابقات التي تقدم جوائز قيمة أسبوعيًا وشهريًا، على مدار العام، كما يقدم أكبر جائزة في العالم العربي والتي ستكون بمبلغ مليون دولار أمريكي، ولذلك تعد عملية الاشتراك في مسابقة الحلم 2023، محط اهتمام الملايين الراغبين في الاشتراك بالمسابقة لتحقيق أحلامهم والفوز بالمليون دولار، ولذا نعرض الآن خطوات الاشتراك بالحلم، وأرقام الاشتراك لجميع الدول العربية.

مسابقة الحلم

هي مسابقة تتيح للمشتركين بها فرص الدخول على سحوبات للفوز بآلاف الدولارات، حيث تقدم مسابقة الحلم سحب أسبوعي على جائزة قدرها 10000 دولار، كما تقدم سحب شهري بجائزة قدرها 100000 دولار في الخميس من كل شهر، كما أعلنت أن السحب الكبير على جائزة المليون دولار، سيتم مرتين هذا العام، على أن يكون الأول في نصف العام والثاني في ليلة راس السنة الجديدة، وتصل جوائز مسابقة الحلم لعام 2023 إلى “ثلاثة ملايين وثمانمائة ألف دولار أمريكي”، ويتم الإعلان عن الفائزين مباشرة عبر قناة أم بي سي السعودية، من خلال برنامج صدى الملاعب، الذي يقدمه الإعلامي الشهير مصطفى ألاغا.

خطوات الاشتراك في مسابقة الحلم 2023

يمكن لأي مواطن عربي الاشتراك في مسابقة الحلم من خلال خطوات بسيطة، وهي كالتالي:

أن تقوم بإرسال رسالة نصية تتضمن كلمة “حلم – dream – reve” على الرقم المرادف لبلدك.

ستتلقى رسالة ترحيب، تتضمن التفاصيل الخاصة بالمسابقة.

ثم قم بالإجابة على سؤال الاشتراك.

بذلك تكون مشاركًا بمسابقة الحلم.

كما يمكن الاشتراك من خلال تحميل التطبيق الخاص بالبرنامج، ثم ادخل رقم الهاتف وبياناتك، وسوف تحصل على عملات رقمية من خلالها تستطيع المشاركة بمسابقة الحلم.

أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم 2023

للاشتراك بمسابقة الحلم 2023، من خلال إرسال كلمة حلم أو Dream، على الأرقام المرادفة لبلدك، ولذا من خلال الأرقام التالية يمكنك الاشتراك بالمسابقة، وهي كالتالي: –

الدولة شركة الاتصالات رقم الاتصال التكلفة لكل رسالة السعودية STC Mobily Zain Lebara 858888 650444 755505 313131 6.90 ريال الإمارات Etisalat Du 5544 3636 6.3 درهم للرسالة الكويت stc Ooredoo Zain 4242 4141 4242 600 فلس عمان Omantel Ooredoo 90434 500 فلس البحرين Batelco stc Zain 94000 500 فلس العراق Asiacell Korek Zain 2266 2180 2770 1500 دينار عراقي فلسطين Jawwal Wataniya 1625 6144 3.5 NIS مصر Etisalat Vodafone Orange WE 95450 95458 7 جنيهات مصرية الأردن Orange Zain 98858 70 قرش المغرب Maroc Tel INWI Orange 9669 9 دراهم مغربية سوريا MTN 1555 300 ليرة اليمن MTN sabafon 2622 5222 150 ريال قطر فودافون Ooredoo 97716 92466 5 ريال تونس Tunisie telecom Orange Ooredoo 85988 9 دينار

كما يمكن الاشتراك في مسابقة الحلم من أي مكان في العالم عبر الاتصال على الرقم التالي: 0088216101092 أو رقم: 00821622775627

جوائز مسابقة الحلم

100 ألف دولار أسبوعيًا.

100 ألف دولار يوم الخميس من نهاية كل شهر.

الجائزة الكبرى “مليون دولار” كل عام.

شراء منزل الأحلام.

شراء سيارة الأحلام.

كيفية زيادة فرصي للفوز بمسابقة الحلم؟

مسابقة الحلم هي مسابقة لتحقيق الأحلام، حيث تمكنت على مدار 15 عام تحقيق أحلام الآلاف من الأشخاص، وما زالت مستمرة في تحقيق أحلام الملايين من مختلف الدول العربية، ولذلك لزيادة فرصك في الفوز بإحدى سحوبات مسابقة الحلم.

هو بمجرد الاشتراك بالمسابقة، عليك الإجابة بشكل صحيح على الأسئلة، في فترة التأهل للسحب، كلما أجبت على أكبر عدد ممكن من الأسئلة التي تصلك عبر الهاتف كلما زادت فرص الفوز بمسابقة الحلم.