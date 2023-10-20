تراند اليوم : “حقق حلمك” كيفية الاشتراك في مسابقة الحلم 2023 وأرقام الاشتراك لجميع الدول

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تعد مسابقة الحلم من أشهر برامج المسابقات في العالم العربي، كما يعتبر من أفضل المسابقات التي تقدم جوائز قيمة أسبوعيًا وشهريًا، على مدار العام، كما يقدم أكبر جائزة في العالم العربي والتي ستكون بمبلغ مليون دولار أمريكي، ولذلك تعد عملية الاشتراك في مسابقة الحلم 2023، محط اهتمام الملايين الراغبين في الاشتراك بالمسابقة لتحقيق أحلامهم والفوز بالمليون دولار، ولذا نعرض الآن خطوات الاشتراك بالحلم، وأرقام الاشتراك لجميع الدول العربية.
مسابقة الحلم
هي مسابقة تتيح للمشتركين بها فرص الدخول على سحوبات للفوز بآلاف الدولارات، حيث تقدم مسابقة الحلم سحب أسبوعي على جائزة قدرها 10000 دولار، كما تقدم سحب شهري بجائزة قدرها 100000 دولار في الخميس من كل شهر، كما أعلنت أن السحب الكبير على جائزة المليون دولار، سيتم مرتين هذا العام، على أن يكون الأول في نصف العام والثاني في ليلة راس السنة الجديدة، وتصل جوائز مسابقة الحلم لعام 2023 إلى “ثلاثة ملايين وثمانمائة ألف دولار أمريكي”، ويتم الإعلان عن الفائزين مباشرة عبر قناة أم بي سي السعودية، من خلال برنامج صدى الملاعب، الذي يقدمه الإعلامي الشهير مصطفى ألاغا.
خطوات الاشتراك في مسابقة الحلم 2023
يمكن لأي مواطن عربي الاشتراك في مسابقة الحلم من خلال خطوات بسيطة، وهي كالتالي:
- أن تقوم بإرسال رسالة نصية تتضمن كلمة “حلم – dream – reve” على الرقم المرادف لبلدك.
- ستتلقى رسالة ترحيب، تتضمن التفاصيل الخاصة بالمسابقة.
- ثم قم بالإجابة على سؤال الاشتراك.
- بذلك تكون مشاركًا بمسابقة الحلم.
كما يمكن الاشتراك من خلال تحميل التطبيق الخاص بالبرنامج، ثم ادخل رقم الهاتف وبياناتك، وسوف تحصل على عملات رقمية من خلالها تستطيع المشاركة بمسابقة الحلم.
أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم 2023
للاشتراك بمسابقة الحلم 2023، من خلال إرسال كلمة حلم أو Dream، على الأرقام المرادفة لبلدك، ولذا من خلال الأرقام التالية يمكنك الاشتراك بالمسابقة، وهي كالتالي: –
|الدولة
|شركة الاتصالات
|رقم الاتصال
|التكلفة لكل رسالة
|السعودية
|STC
Mobily
Zain
Lebara
|858888
650444
755505
313131
|6.90 ريال
|الإمارات
|Etisalat
Du
|5544
3636
|6.3 درهم للرسالة
|الكويت
|stc
Ooredoo
Zain
|4242
4141
4242
|600 فلس
|عمان
|Omantel
Ooredoo
|90434
|500 فلس
|البحرين
|Batelco
stc
Zain
|94000
|500 فلس
|العراق
|Asiacell
Korek
Zain
|2266
2180
2770
|1500 دينار عراقي
|فلسطين
|Jawwal
Wataniya
|1625
6144
|3.5 NIS
|مصر
|Etisalat
Vodafone
Orange
WE
|95450
95458
|7 جنيهات مصرية
|الأردن
|Orange
Zain
|98858
|70 قرش
|المغرب
|Maroc Tel
INWI
Orange
|9669
|9 دراهم مغربية
|سوريا
|MTN
|1555
|300 ليرة
|اليمن
|MTN
sabafon
|2622
5222
|150 ريال
|قطر
|فودافون
Ooredoo
|97716
92466
|5 ريال
|تونس
|Tunisie telecom
Orange
Ooredoo
|85988
|9 دينار
كما يمكن الاشتراك في مسابقة الحلم من أي مكان في العالم عبر الاتصال على الرقم التالي: 0088216101092 أو رقم: 00821622775627
جوائز مسابقة الحلم
- 100 ألف دولار أسبوعيًا.
- 100 ألف دولار يوم الخميس من نهاية كل شهر.
- الجائزة الكبرى “مليون دولار” كل عام.
- شراء منزل الأحلام.
- شراء سيارة الأحلام.
كيفية زيادة فرصي للفوز بمسابقة الحلم؟
مسابقة الحلم هي مسابقة لتحقيق الأحلام، حيث تمكنت على مدار 15 عام تحقيق أحلام الآلاف من الأشخاص، وما زالت مستمرة في تحقيق أحلام الملايين من مختلف الدول العربية، ولذلك لزيادة فرصك في الفوز بإحدى سحوبات مسابقة الحلم.
هو بمجرد الاشتراك بالمسابقة، عليك الإجابة بشكل صحيح على الأسئلة، في فترة التأهل للسحب، كلما أجبت على أكبر عدد ممكن من الأسئلة التي تصلك عبر الهاتف كلما زادت فرص الفوز بمسابقة الحلم.
كانت هذه تفاصيل خبر تراند اليوم : “حقق حلمك” كيفية الاشتراك في مسابقة الحلم 2023 وأرقام الاشتراك لجميع الدول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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