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تراند اليوم : “حقق حلمك” كيفية الاشتراك في مسابقة الحلم 2023 وأرقام الاشتراك لجميع الدول

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تعد مسابقة الحلم من أشهر برامج المسابقات في العالم العربي، كما يعتبر من أفضل المسابقات التي تقدم جوائز قيمة أسبوعيًا وشهريًا، على مدار العام، كما يقدم أكبر جائزة في العالم العربي والتي ستكون بمبلغ مليون دولار أمريكي، ولذلك تعد عملية الاشتراك في مسابقة الحلم 2023، محط اهتمام الملايين الراغبين في الاشتراك بالمسابقة لتحقيق أحلامهم والفوز بالمليون دولار، ولذا نعرض الآن خطوات الاشتراك بالحلم، وأرقام الاشتراك لجميع الدول العربية.

مسابقة الحلم

هي مسابقة تتيح للمشتركين بها فرص الدخول على سحوبات للفوز بآلاف الدولارات، حيث تقدم مسابقة الحلم سحب أسبوعي على جائزة قدرها 10000 دولار، كما تقدم سحب شهري بجائزة قدرها 100000 دولار في الخميس من كل شهر، كما أعلنت أن السحب الكبير على جائزة المليون دولار، سيتم مرتين هذا العام، على أن يكون الأول في نصف العام والثاني في ليلة راس السنة الجديدة، وتصل جوائز مسابقة الحلم لعام 2023 إلى “ثلاثة ملايين وثمانمائة ألف دولار أمريكي”، ويتم الإعلان عن الفائزين مباشرة عبر قناة أم بي سي ، من خلال برنامج صدى الملاعب، الذي يقدمه الإعلامي الشهير مصطفى ألاغا.

“حقق حلمك” كيفية الاشتراك في مسابقة الحلم 2023 وأرقام الاشتراك لجميع الدول

 

خطوات الاشتراك في مسابقة الحلم 2023

يمكن لأي مواطن عربي الاشتراك في مسابقة الحلم من خلال خطوات بسيطة، وهي كالتالي:

  • أن تقوم بإرسال رسالة نصية تتضمن كلمة “حلم – dream – reve” على الرقم المرادف لبلدك.
  • ستتلقى رسالة ترحيب، تتضمن التفاصيل الخاصة بالمسابقة.
  • ثم قم بالإجابة على سؤال الاشتراك.
  • بذلك تكون مشاركًا بمسابقة الحلم.

كما يمكن الاشتراك من خلال تحميل التطبيق الخاص بالبرنامج، ثم ادخل رقم الهاتف وبياناتك، وسوف تحصل على عملات رقمية من خلالها تستطيع المشاركة بمسابقة الحلم.

أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم 2023

للاشتراك بمسابقة الحلم 2023، من خلال إرسال كلمة حلم أو Dream، على الأرقام المرادفة لبلدك، ولذا من خلال الأرقام التالية يمكنك الاشتراك بالمسابقة، وهي كالتالي: –

الدولة شركة الاتصالات رقم الاتصال التكلفة لكل رسالة
السعودية STC

Mobily

Zain

Lebara

858888

650444

755505

313131

6.90 ريال
الإمارات Etisalat

Du

5544

3636

6.3 درهم للرسالة
الكويت stc

Ooredoo

Zain

4242

4141

4242

600 فلس
عمان Omantel

Ooredoo

90434 500 فلس
البحرين Batelco

stc

Zain

94000 500 فلس
العراق Asiacell

Korek

Zain

2266

2180

2770

1500 دينار عراقي
فلسطين Jawwal

Wataniya

1625

6144

3.5 NIS
مصر Etisalat

Vodafone

Orange

WE

95450

95458

7 جنيهات مصرية
الأردن Orange

Zain

98858 70 قرش
المغرب Maroc Tel

INWI

Orange

9669 9 دراهم مغربية
سوريا MTN 1555 300 ليرة
اليمن MTN

sabafon

2622

5222

150 ريال
قطر فودافون

Ooredoo

97716

92466

 5 ريال
تونس Tunisie telecom

Orange

Ooredoo

85988 9 دينار

كما يمكن الاشتراك في مسابقة الحلم من أي مكان في العالم عبر الاتصال على الرقم التالي: 0088216101092 أو رقم: 00821622775627

جوائز مسابقة الحلم

  • 100 ألف دولار أسبوعيًا.
  • 100 ألف دولار يوم الخميس من نهاية كل شهر.
  • الجائزة الكبرى “مليون دولار” كل عام.
  • شراء منزل الأحلام.
  • شراء سيارة الأحلام.

“حقق حلمك” كيفية الاشتراك في مسابقة الحلم 2023 وأرقام الاشتراك لجميع الدول

كيفية زيادة فرصي للفوز بمسابقة الحلم؟

مسابقة الحلم هي مسابقة لتحقيق الأحلام، حيث تمكنت على مدار 15 عام تحقيق أحلام الآلاف من الأشخاص، وما زالت مستمرة في تحقيق أحلام الملايين من مختلف الدول العربية، ولذلك لزيادة فرصك في الفوز بإحدى سحوبات مسابقة الحلم.

هو بمجرد الاشتراك بالمسابقة، عليك الإجابة بشكل صحيح على الأسئلة، في فترة التأهل للسحب، كلما أجبت على أكبر عدد ممكن من الأسئلة التي تصلك عبر الهاتف كلما زادت فرص الفوز بمسابقة الحلم.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصر فايف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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