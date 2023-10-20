تراند اليوم : لأقوياء الملاحظة…. ابحث عن كلمة Rock المختلفة في الصورة خلال 15 ثانية

الكثير يعتقد أن الألغاز هو شيء صعب ولكن هذه المعلومة خطأ، فأن الألغاز هي تدريب للعقل وتنشيطه، فأن عقل الإنسان يحتاج إلى رياضة مثل الجسد، وإذا لم تقوم بحل الإلغاز من حين إلى آخر سوق يؤدي إلى إصابته بالكسل والنسيان المبكر وقد يتطور إلى الإصابة بالخرف، ولهذا نحن نوفر لكم سلسلة من الألغاز الخدع البصرية المفيدة للعقل ومسلية للغاية.

أوجد كلمة Rock المختلفة في الوهم البصري

أن الأوهام البصرية من أكثر الألغاز تسلية وتحفز العقل للعثور على الأمور المختلفة أو المخفية، واليوم نقدم لكم لغز البحث عن الكلمة المختلفة.

انظر إلى الصورة التالية وستجد كلمة Rack متكررة العديد من المرات، ولكن من ضمن هذا التكرار يوجد كلمة Rock مخفية وأمامك فقط 15 ثانية للوصول إلى المكان الصحيح لها في الوهم البصري.

عزيزي المشاهد استمر في البحث في جميع انحاء الصورة للعثور على كلمة Rock الموجود بها، فأن الأشخاص الأذكياء فقط من يمكنهم العثور عليها بكل سهولة.

للأسف الوقت أنتهي…

حل اللغز

هل تمكنت من اكتشاف كلمة Rock في لغز اليوم، فإذا قمت بالعثور عليه فأنت بلا شك شخص ذكي للغاية، وإذا لم تتمكن من إيجاد الكلمة المختلفة فيمكنك التعرف عليها من خلال الصورة التالية، حيث أنها موجودة تحت الدائرة البيضاء.

عزيزي القارئ هل كان هذا اللغز مميز بالنسبة لك، إذا كان كذلك يمكنك ترك تعليق لنا في أسفل المقال.