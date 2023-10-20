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شهدت أسعار الذهب في السوق المصرية على مدار الأسبوع ارتفاعًا ملحوظًا وبشكل متواصل، ويرى محللون أن الأحداث الجارية في غزة قد يكون لها تأثير مباشر أو غير مباشر على أسعار المعدن الأصفر الثمين، حيث تتأثر بالعوامل المختلفة المتداخلة مثل الاضطرابات السياسية والاقتصادية العالمية والطلب والعرض في سوق الذهب، وقد سجل جرام الذهب عيار 21 بالمصنعية مع بداية التعاملات الصباحية اليوم الجمعة سعرًا تجاوز 2550 جنيه مصري.
أسعار الذهب اليوم في مصر
فيما يلي جدول بأسعار جرام الذهب لمختلف العيارات المتداولة في سوق الصاغة المصرية، وكذلك سعر الأونصة وكيلو الذهب :
آخر تحديث منذ 48 دقيقة
|الوحدة
|سعر الذهب بالجنيه المصري
|قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر
|عيار 24
|بيع 2,794 شراء 2,817
|عيار 22
|بيع 2,561 شراء 2,582
|عيار 21
|بيع 2,445 شراء 2,465
|عيار 18
|بيع 2,096 شراء 2,113
|عيار 14
|بيع 1,630 شراء 1,643
|عيار 12
|بيع 1,397 شراء 1,409
|الاوقية
|بيع 86,902 شراء 87,613
|الجنيه الذهب
|بيع 19,560 شراء 19,720
|الكيلو
|بيع 2,794,286 شراء 2,817,143
كيف يمكن أن تأثر أحداث غزة في ارتفاع أسعار الذهب؟
تأثير الأحداث السياسية على أسعار الذهب يعتمد على عدة عوامل، بما في ذلك الاستقرار العام في المنطقة، وتأثيرها على السوق العالمية والاستثمارات الآمنة، ذلك أنه عندما تحدث أحداث جيوسياسية مهمة، قد يزيد الطلب على الذهب كملاذ آمن للمستثمرين، مما يؤدي إلى زيادة في أسعاره، وعلى العكس من ذلك، قد يقل الطلب على الذهب في حالة استقرار الأوضاع العالمية، مما يؤدي إلى تراجع في أسعاره.
كانت هذه تفاصيل خبر تراند اليوم : أحداث غزة تشعل أسعار الذهب ويتجاوز الجرام عيار 21 بالمصنعية 2550 جنيه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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