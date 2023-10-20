تراند اليوم : أحداث غزة تشعل أسعار الذهب ويتجاوز الجرام عيار 21 بالمصنعية  2550 جنيه

شهدت أسعار الذهب في السوق المصرية على مدار الأسبوع ارتفاعًا ملحوظًا وبشكل متواصل، ويرى محللون أن الأحداث الجارية في غزة قد يكون لها تأثير مباشر أو غير مباشر على أسعار المعدن الأصفر الثمين، حيث تتأثر بالعوامل المختلفة المتداخلة مثل الاضطرابات السياسية والاقتصادية العالمية والطلب والعرض في سوق الذهب، وقد سجل جرام الذهب عيار 21 بالمصنعية مع بداية التعاملات الصباحية اليوم الجمعة سعرًا تجاوز 2550 جنيه مصري.

أسعار الذهب اليوم في مصر

فيما يلي جدول بأسعار جرام الذهب لمختلف العيارات المتداولة في سوق الصاغة المصرية، وكذلك سعر الأونصة وكيلو الذهب :

آخر تحديث منذ 48 دقيقة

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر عيار 24 بيع 2,794 شراء 2,817 عيار 22 بيع 2,561 شراء 2,582 عيار 21 بيع 2,445 شراء 2,465 عيار 18 بيع 2,096 شراء 2,113 عيار 14 بيع 1,630 شراء 1,643 عيار 12 بيع 1,397 شراء 1,409 الاوقية بيع 86,902 شراء 87,613 الجنيه الذهب بيع 19,560 شراء 19,720 الكيلو بيع 2,794,286 شراء 2,817,143

كيف يمكن أن تأثر أحداث غزة في ارتفاع أسعار الذهب؟

تأثير الأحداث السياسية على أسعار الذهب يعتمد على عدة عوامل، بما في ذلك الاستقرار العام في المنطقة، وتأثيرها على السوق العالمية والاستثمارات الآمنة، ذلك أنه عندما تحدث أحداث جيوسياسية مهمة، قد يزيد الطلب على الذهب كملاذ آمن للمستثمرين، مما يؤدي إلى زيادة في أسعاره، وعلى العكس من ذلك، قد يقل الطلب على الذهب في حالة استقرار الأوضاع العالمية، مما يؤدي إلى تراجع في أسعاره.