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تراند اليوم : أحداث غزة تشعل أسعار الذهب ويتجاوز الجرام عيار 21 بالمصنعية  2550 جنيه

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شهدت أسعار الذهب في السوق المصرية على مدار الأسبوع ارتفاعًا ملحوظًا وبشكل متواصل، ويرى محللون أن الأحداث الجارية في غزة قد يكون لها تأثير مباشر أو غير مباشر على أسعار المعدن الأصفر الثمين، حيث تتأثر بالعوامل المختلفة المتداخلة مثل الاضطرابات السياسية والاقتصادية العالمية والطلب والعرض في سوق الذهب، وقد سجل جرام الذهب عيار 21 بالمصنعية مع بداية التعاملات الصباحية اليوم الجمعة سعرًا تجاوز 2550 جنيه مصري.

أسعار الذهب اليوم في مصر

أحداث غزة تشعل أسعار الذهب ويتجاوز الجرام عيار 21 بالمصنعية  2550 جنيه 7

فيما يلي جدول بأسعار جرام الذهب لمختلف العيارات المتداولة في سوق الصاغة المصرية، وكذلك سعر الأونصة وكيلو الذهب :

آخر تحديث منذ 48 دقيقة

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري
قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر
عيار 24 بيع 2,794 شراء 2,817
عيار 22 بيع 2,561 شراء 2,582
عيار 21 بيع 2,445 شراء 2,465
عيار 18 بيع 2,096 شراء 2,113
عيار 14 بيع 1,630 شراء 1,643
عيار 12 بيع 1,397 شراء 1,409
الاوقية بيع 86,902 شراء 87,613
الجنيه الذهب بيع 19,560 شراء 19,720
الكيلو بيع 2,794,286 شراء 2,817,143

كيف يمكن أن تأثر أحداث غزة في ارتفاع أسعار الذهب؟

أحداث غزة تشعل أسعار الذهب ويتجاوز الجرام عيار 21 بالمصنعية  2550 جنيه

تأثير الأحداث السياسية على أسعار الذهب يعتمد على عدة عوامل، بما في ذلك الاستقرار العام في المنطقة، وتأثيرها على السوق العالمية والاستثمارات الآمنة، ذلك أنه عندما تحدث أحداث جيوسياسية مهمة، قد يزيد الطلب على الذهب كملاذ آمن للمستثمرين، مما يؤدي إلى زيادة في أسعاره، وعلى العكس من ذلك، قد يقل الطلب على الذهب في حالة استقرار الأوضاع العالمية، مما يؤدي إلى تراجع في أسعاره.

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