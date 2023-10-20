تراند اليوم : إطلاق هاتف Vivo Y78t الذكي بشاشة بمعدل تحديث 120 هرتز ومواصفات قوية

كشفت Vivo بصمت عن أحدث هواتفها الذكية، Vivo Y78t ، في الصين، فدعونا نتعمق في المواصفات الشاملة لهذا الجهاز الجديد، فهو يحتوي على لوحة LCD بحجم 6.64 بوصة، مما يضمن دقة Full HD+ واضحة تبلغ 1080 × 2388 بكسل، وما يميزه عن الأجهزة المنافسة هو معدل التحديث السلس بمعدل 120 هرتز ومعدل أخذ العينات اللمسية السريع بمعدل 240 هرتز، ويوجد على الحافة اليمنى، مستشعر بصمات الأصابع الموضوع بشكل مناسب. في حين يعمل الجهاز على نظام التشغيل OriginOS 3.0 القائم على Android 13.

Vivo Y78t

المواصفات والميزات الأساسية

يتم تشغيل Y78t بواسطة شريحة Snapdragon 6 Gen 1 القوية، بالإضافة إلى ذاكرة وصول عشوائي سريعة من نوع LPDDR4x وذاكرة تخزين UFS 2.2 عالية السرعة.

للحفاظ على تشغيل الجهاز طوال اليوم، يحتوي الجهاز على بطارية كبيرة بسعة 6,000 مللي أمبير مع دعم الشحن السريع بقوة 44 واط.

يلبي Vivo Y78t مجموعة متنوعة من الاحتياجات مع توفر ثلاثة تكويناتللذاكرة وهي 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي + 128 جيجابايت من الذاكرة التخزينية، و 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي + 256 جيجابايت من الذاكرة التخزينية، وتكوين قوي بذاكرة وصول عشوائي بسعة 12 جيجابايت + ذاكرة تخزين بسعة 256 جيجابايت.

بالإضافة إلى ذلك، سيكون محبو التصوير مسرورين بكاميرا سيلفي بدقة 8 ميجابكسل في الأمام، وفي الجزء الخلفي، هناك كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل، وعدسة بوكيه بدقة 2 ميجابكسل، ومصباح LED للحصول على صور مثالية في أي حالة.

يوفر الجهاز مجموعة من الميزات الأساسية، بما في ذلك دعم شريحتي SIM، و4G VoLTE، وWi-Fi 802.11ac، وBluetooth 5.1، ونظام تحديد المواقع، ومنفذ USB-C، ومقبس صوتي بحجم 3.5 ملم.

الجدير بالذكر أن نلاحظ أن Y78t هو في الأساس نسخة معاد تسميتها من iQOO Z8x، الذي ظهر في الصين في أغسطس.

تسعير Vivo Y78t

من حيث التسعير، يتم تسعير الطراز الأعلى من Y78t بذاكرة وصول عشوائي بسعة 12 جيجابايت وذاكرة تخزين بسعة 256 جيجابايت بسعر جذاب قدره 1,499 يوان صيني (حوالي 205 دولار).

ويمكن للمشترين المهتمين الحصول على هذا الهاتف الذكي المثير للاهتمام ابتداءً من 22 أكتوبر، مع خيارات الألوان التي تشمل الأسود والأبيض والأخضر، في حين أن إطلاقه في الأسواق العالمية الأخرى لا يزال غير مؤكد، يمكن للمستهلكين الصينيين الاستمتاع الآن بمزيج الميزات المثيرة التي يقدمها Vivo Y78t.