تراند اليوم : أضخم عروض كارفور حتى 31 أكتوبر “عروض الخريف” متفوتش الفرصة خصومات هائلة على كافة السلع ومنتجات البقالة والمواد الغذائية

كارفور مصر تقدم احدث عروضها للخريف عروض نار وأسعار تنافسية، على كافة السلع والمواد الغذائية ومنتجات البقالة والمنظفات ومنتجات العناية الشخصية، والأدوات المنزلية والمفروشات، تخفيضات ضخمة وخصومات حصرية تصل إلى 40% على مختلف السلع والمنتجات، وتستمر عروض كارفور في مختلف الفروع على مستوى الجمهورية من اليوم وحتى 31 أكتوبر.

عروض الخريف من كارفور

شملت عروض الخريف من كارفور تخفيضات ضخمة على كافة منتجات الفريش من الخضروات والفاكهة واللحوم الطازجة، بالإضافة إلى العروض على كافة السلع ومنتجات البقالة من زيوت وسكر وأرز ومكرونة ولحوم مجمدة ودواجن واسماك، وكذلك عروض حصرية على الألبان والأجبان، ومنتجات المنظفات والعناية الشخصية، كما اشتملت عروض كارفور على تخفيضات ضخمة على المفروشات والأدوات المنزلية والملابس، وتواصل كارفور في تقديم احدث العروض الأسبوعية والشهرية لتوفير كافة المستلزمات المنزلية من الإبرة إلى الصاروخ، من منتجات ذات جودة عالية وبأفضل الأسعار في مصر، ونتابع الآن على مصر فايف عرض احدث عروض كارفور لشهر أكتوبر 2023.

عروض كارفور حتى 31 أكتوبر 2023

وتعد كارفور مصر من اكبر واهم متاجر التسوق في مصر، والتي تضم مجمعة مختلفة من كافة السلع والمنتجات من مختلف الماركات العالمية وبأفضل الأسعار، مما يتيح للعملاء تجربة تسوق ممتازة.