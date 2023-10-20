تراند اليوم : موعد مباراة ليفربول وايفرتون في الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي.. والقنوات الناقلة

يستعد ليفربول بقيادة محمد صلاح لمواجهة قوية في الجولة التاسعة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، ضد أيفرتون، ودائمًا ما تشهد المباريات بين الفريقين حدة وتوتر، نظرا للعداء الممتد بين الفريقين، حيث يتشارك الفريقين السيطرة على المدينة الإنجليزية ليفربول.
وتنطلق يوم السبت المقبل منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي بعد التوقف الدولي، ونستعرض الآن على مصر فايف موعد مباراة ليفربول وإيفرتون والقنوات الناقلة.
موعد مباراة ليفربول وإيفرتون في الجولة التاسعة
تنطلق مباراة ليفربول وإيفرتون في الجولة التاسعة ضمن منافسات الدوري الإنجليزي، يوم السبت المقبل الموافق 21 أكتوبر 2023، على أن تنطلق في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا بتوقيت القاهرة والرياض، على ملعب انفليد معقل الريدز.
القنوان الناقلة لمباراة ليفربول وايفرتون
تذاع مباراة ليفربول وايفرتون في الدوري الانجليزي عبر قنوات بي إن سبورت الناقل الحصري لكافة مباريات الدوري الإنجليزي.
ترتيب ليفربول وإيفرتون في الدوري الإنجليزي
- يحتل فريق ليفربول المركز الرابع من جدول الدوري الإنجليزي برصيد 17 نقطة، ويسعى لتحسين ترتيبه، وخاصة بعد خسارته في المباراتين الأخيرتين، أمام برايتون وتوتنهام، لذلك يسهى لحص الثلاث نقاط امام أيفرتون.
- بينما يحل فريق أيفرتون في المركز السادس عشر برصيد 7 نقاط، ويحاول جاهدا الابتعاد عن مرتكز الهبوط، لذلك يدخل المباراة لحصد الثلاث نقاط وتحسين ترتيبه بالدوري الإنجليزي.
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