- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
ارتفع سعر الذهب في جميع محلات الصاغة المصرية وذلك من خلال تعاملات اليوم، حيث تم تسجيل سعر الذهب عيار 21 اليوم إلى 2425 جنيه للبيع و 2400 جنيه للشراء وهذا العيار هو الأكثر انتشاراً.
أسعار الذهب اليوم
جاءت أسعار الذهب اليوم كالتالي:
سعر الذهب عيار 9:
وصل سعر الذهب عيار 9 في محلات الصاغة اليوم إلى 1039.25 جنيه للبيع و 1028.5 جنيه للشراء.
سعر الذهب عيار 12:
بلغ سعر الذهب عيار 12 اليوم نحو 1385.75 جنيه للبيع و 1371.5 جنيه للشراء.
سعر الذهب عيار 14:
تم تسجيل سعر الذهب عيار 14 في محلات الصاغة المصرية اليوم إلى 1616.75 جنيه للبيع و 1600 جنيه للشراء.
سعر الذهب عيار 18:
بلغ سعر الذهب عيار 18 اليوم نحو 2078.5 جنيه للبيع و 2057.25 جنيه للشراء.
سعر الذهب عيار 22:
وصل سعر الذهب عيار 22 في محلات الصاغة اليوم إلى 2540.5 جنيه للبيع و 2514.25 جنيه للشراء.
سعر الذهب عيار 24:
تم تسجيل سعر الذهب عيار 24 في محلات الصاغة المصرية اليوم إلى 2771.5 جنيه للبيع و 2742.75 جنيه للشراء.
سعر الجنيه الذهب اليوم
وصل سعر الجنيه الذهب من خلال تعاملات اليوم إلى 19400 جنيه للبيع و 19200 جنيه للشراء.
سعر الذهب عالميا
بلغ سعر أوقية الذهب اليوم نحو 1975 دولار للبيع و 1974 دولار للشراء.
كانت هذه تفاصيل خبر تراند اليوم : أسعار الذهب اليوم الجمعة 20 أكتوبر 2023 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصر فايف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.