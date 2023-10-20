تراند اليوم : أسعار الذهب اليوم الجمعة 20 أكتوبر 2023

ارتفع سعر الذهب في جميع محلات الصاغة المصرية وذلك من خلال تعاملات اليوم، حيث تم تسجيل سعر الذهب عيار 21 اليوم إلى 2425 جنيه للبيع و 2400 جنيه للشراء وهذا العيار هو الأكثر انتشاراً.

أسعار الذهب اليوم

جاءت أسعار الذهب اليوم كالتالي:

سعر الذهب عيار 9:

وصل سعر الذهب عيار 9 في محلات الصاغة اليوم إلى 1039.25 جنيه للبيع و 1028.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 12:

بلغ سعر الذهب عيار 12 اليوم نحو 1385.75 جنيه للبيع و 1371.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 14:

تم تسجيل سعر الذهب عيار 14 في محلات الصاغة المصرية اليوم إلى 1616.75 جنيه للبيع و 1600 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 18:

بلغ سعر الذهب عيار 18 اليوم نحو 2078.5 جنيه للبيع و 2057.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22:

وصل سعر الذهب عيار 22 في محلات الصاغة اليوم إلى 2540.5 جنيه للبيع و 2514.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 24:

تم تسجيل سعر الذهب عيار 24 في محلات الصاغة المصرية اليوم إلى 2771.5 جنيه للبيع و 2742.75 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب اليوم

سعر الذهب عالميا

وصل سعر الجنيه الذهب من خلال تعاملات اليوم إلى 19400 جنيه للبيع و 19200 جنيه للشراء.

بلغ سعر أوقية الذهب اليوم نحو 1975 دولار للبيع و 1974 دولار للشراء.