تراند اليوم : اعرف كيفية الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة وطريقة عمل شكوى ومتابعتها في حال توقف المعاش

تعد خدمة الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة واحدة من الخدمات الإلكترونية المقدمة من وزارة التضامن الاجتماعي في مصر، تهدف هذه الخدمة إلى تمكين المواطنين المستحقين من معرفة حالة معاشهم والتحقق من الاستحقاق للاشتراك في برنامج تكافل وكرامة، في هذا المقال، سنستكشف الخدمة بشكل مفصل ونوضح الخطوات اللازمة للاستعلام والشروط المطلوبة للاشتراك، كذلك سوف نوضح لكم كيفية تسجيل شكوى ومتابعتها في حال وقف البطاقة أو حدوث أي مشكلات في صرف المعاش.

الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة

يوفر موقع وزارة التضامن الاجتماعي في مصر خدمة الاستعلام عن تكافل وكرامة عبر الإنترنت. يمكن للمواطنين الاستفسار عن حالة معاشهم ومعرفة ما إذا كان معاشهم ساريًا أم متجمدًا لعام 2023. يعتمد الاستعلام على استخدام رقم الهوية القومية المكون من 14 رقمًا.

خطوات الاستعلام:

قم بزيارة موقع وزارة التضامن الاجتماعي عبر الإنترنت (https://tk.moss.gov.eg/).

قم بإدخال رقم الهوية القومية الخاص بك في الحقل المخصص لذلك.

انقر على أيقونة “استعلام”.

سيظهر لك نتيجة الاستعلام التي توضح ما إذا كان معاشك ساريًا أم متجمدًا لعام 2023.

شروط الاشتراك في برنامج تكافل وكرامة

للاشتراك في برنامج تكافل وكرامة والاستفادة من المعاش، يجب توفر عدد من الشروط التالية:

عدم العمل في القطاع العام أو الخاص بأجر تأميني يتجاوز 400 جنيه. عدم استلام معاش تأميني أو أي مساعدة ضمان إجتماعي أخرى. وجود أبناء حديثو الولادة حتى سن 18 عامًا، مع وجود الأبناء المقيدين بمراحل التعليم المختلفة بين سن 6 و18 عامًا. البلوغ سن 65 للمتقدمين من كبار السن. الإصابة بالعجز أو وجود مرض مزمن يحول دون القدرة على العمل، مع إثباته من خلال فحص طبي. كون المتقدم يتيمًا ولا يتلقى رعاية من قبل والديه. المطلقات ذوات الأطفال البالغين فوق سن 18 عامًا. الأبناء البالغين فوق سن 18 عامًا الملتحقين بالتعليم ومهملين من قبل الأسرة.

وفقًا لإعلان وزارة التضامن الاجتماعي، سيتم صرف معاش تكافل وكرامة لشهر سبتمبر 2023 في الـ15 من سبتمبر.

تقديم شكوى في حال (رفض أو توقف) معاش تكافل وكرامة

بالإضافة إلى الاستعلام عن حالة معاشك، يمكنك أيضًا عمل شكوى في حالة تجميد حسابك أو ايقاف الراتب في برنامج تكافل وكرامة باستخدام رقم الهوية القومية، وسوف نوضح لكم الخطوات اللازمة لعمل الشكوى بشكل صحيح على الموقع واليكم الخطوات:

كما يمكنكم متابعة الشكوى على الموقع واضافة شكوى جديدة إذا اقتضى الأمر كل ذلك يمكنك فعله بشكل الكتروني ودون الحاجة للذهاب لأي مكان وتأكد أثناء ادخالك للبيانات من ادخالها بشكل صحيح ودون أخطاء لأن ذلك يعرض طلبك للرفض واليك طريقة متابعة شكوى عدم الحصول أو توقف معاش تكافل وكرامة 2023:

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