تراند اليوم : اختاري بين وصفات لتنظيف البشرة وتبيضها للتخلص من التصبغات

يبحث العديد من الأشخاص عن وصفات لتنظيف البشرة وتبيضها والحصول على بشرة ناصعة البياض، حيث يوجد أكثر من خلطة يمكن تحضيرها في المنزل وتنظيف بها البشرة، حيث نجد الكثير من الفتيات تهتم ببشرتها من خلال صناعة بعض الماسكات في المنزل، وبسبب بعض العوامل الخارجية فإن بشرتها تصبح غامقة لذا نجدها تبحث عن خلطات تساعدها في إعادة بشرتها كما كانت وأفضل.

وصفات لتنظيف البشرة وتبيضها

عندما يتعلق الأمر بالبشرة فنجد الكثير من الخلطات التي تساهم في تبييض البشرة، والعناية بالبشرة بطريقة بسيطة، وذلك من خلال استخدام مكونات طبيعية مفيدة من بين تلك الوصفات التالي:

وصفة الطماطم لتبييض الوجه

يتميز الطماطم بأنه يحتوي على مادة “الليكوبين” التي تعمل على حماية البشرة من أشعة الشمس، كما تعالج اسمرار البشرة، لذا فإن الطماطم هي أفضل الوصفات الطبيعية، علاوة على ذلك فإنها تقضي على حب الشباب.

وحتى تستخدمي الطماطم بشكل صحيح فلابد من:

مزج الطماطم مع قطرات قليلة من عصير الليمون.

ووضع هذه العجينة على الوجه.

وترك الخليط على الوجه لمدة تلت ساعة ومن ثم غسل البشرة.

حيث يمكنك استخدام هذه الوصفة كل يوم قبل الاستحمام.

أفضل ماسك تنظيف البشرة

يتميز الزبادي بفاعليته العالية في التخلص من اسمرار البشرة، وذلك عن طريق عمل ماسك بمزج ملعقتين من الزبادي مع ملعقة من العسل، ووضع هذا الخليط على البشرة لمدة 15 دقيقة، ثم غسل هذا الماسك بالماء البارد.

ماسك لتنظيف البشرة من الأوساخ

من أبرز وصفات لتنظيف البشرة وتبيضها وصفة الكركم التي تكون كما يلي:

طحن جذور الكركم جيدًا.

إضافة الماء على مسحوق الكركم حتى يسير عجينة.

وضع العجينة على الأماكن المنشودة.

ترك الماسك على الوجه حتى يجف.

غسل الوجه بماء فاتر.

الحرص على تكرار هذه الوصفة مرة كل أسبوع.

طريقة تنظيف البشرة بعمق في المنزل

العدس الأحمر من أهم وصفات لتنظيف البشرة وتبيضها في المنزل، والتي تساعد في تفتيح البشرة، كما تعالج جميع التصبغات الموجودة في البشرة، وذلك عند الالتزام بالخطوات التالية: