تراند اليوم : 6 توابل سحرية موجودة في المطبخ تحميك وتحمي أطفالك من نزلات البرد خلال الخريف والشتاء

تعتبر نزلات البرد من الأمراض الشائعة التي يمكن أن تؤثر على صحتنا خلال فصلي الخريف والشتاء، قد يكون تغير الفصول وتلوث الهواء والتعرض للفيروسات والبكتيريا المختلفة وضعف جهاز المناعة للكبار والصغار، هم الأسباب الرئيسية للإصابة بهذه النزلات، ومن الجدير بالذكر أن هناك توابل طبيعية متواجدة في كل منزل مصري وعربي، يمكن أن تساعد في تعزيز المناعة والوقاية من نزلات البرد، بشكل طبيعي ودون الحاجة لاستخدام أدوية أو وجود أعراض أو أضرار جانبية لها.

ما هي التوابل التي تقاوم من نزلات البرد

تعد التوابل المستخدمة في المطبخ ليست مجرد إضافات للأطعمة بل تحتوي على فوائد صحية قوية، في هذا المقال، سنتعرف على بعض التوابل التي يمكن أن تساعد في حماية جهاز المناعة والوقاية من نزلات البرد في فصلي الخريف والشتاء.

الزنجبيل

يُعتبر الزنجبيل من التوابل متعددة الاستخدامات، فهو لا يستخدم فقط في إعداد الأطعمة ولكنه يحضر كالشاي بسبب المذاق الرائع له، يحتوي الزنجبيل على مركبات نشطة بيولوجيًا مثل الجينجيرول، والتي تعتبر لها خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة، كما يحتوي الزنجبيل أيضًا على فيتامين C الذي يعتبر مفيدًا في تخفيف أعراض البرد مثل التهاب الحلق والسعال والحمى وآلام الجسم.

الكركم

الكركم هو توابل شهيرة تستخدم على نطاق واسع ويحتوي على مركب قوي يسمى الكركمين، يقال إن الكركمين له خصائص تعزيز المناعة التي تساعد في منع الالتهابات ومنع نزلات البرد، تشير الأبحاث إلى أن الكركمين يمكن أن يقلل من الالتهاب في الجسم ويعزز جهاز المناعة ضد الخلايا السرطانية وأمراض القلب والأوعية الدموية ومسببات الأمراض.

القرفة

تحتوي القرفة على مضادات أكسدة قوية تحمي الجسم من الجذور الحرة والأضرار التأكسدية، بالإضافة إلى ذلك، تحتوي القرفة أيضًا على خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للبكتيريا ومضادة للفطريات، تساعد هذه الخصائص جهاز المناعة في مكافحة الالتهابات والأمراض المختلفة مثل نزلات البرد.

الفلفل الأسود

يحتوي الفلفل الأسود على مركب يسمى البيبرين، والذي يعتقد أنه يعزز امتصاص العناصر الغذائية، بما في ذلك بعض الفيتامينات والمعادن التي تعزز المناعة للكبار والصغار، عند إضافة الفلفل الأسود إلى وجباتك، يمكن أن يساعد ذلك بشكل غير مباشر في استفادة جسمك من العناصر الغذائية الأساسية، وبالتالي يدعم وظيفة الجهاز المناعي.

الهيل (الحبهان)

الهيل هو من التوابل ذات الرائحة القوية وعادة ما يتم إضافته إلى الأطعمة والمشروبات، يحتوي على فيتامين ب1 والبوتاسيوم والكالسيوم والفلافونويدات والبوليفينولات والمواد النباتية المختلفة، والتي تحتوي على خصائص محتملة مضادة للالتهابات ومضادة للميكروبات تساعد في تعزيز جهاز المناعة.

الزعتر

إذا كنت تبحث عن حلاً سريعًا لأعراض نزلات البرد، فإن الزعتر يمكن أن يساعد، حيث يحتوي على فيتامينات B1 وB2 وB3 وB5 وE وC. تشير الأبحاث إلى أن الزعتر يحتوي على مركب يسمى حمض الروزمارينيك، والذي يحتوي على خصائص مضادة للأكسدة ومضادة للبكتيريا ومضادة للالتهابات تدعم وظائف الجهاز المناعي.

دور التوابل في الحماية من نزلات البرد

من المهم أن نلاحظ أنه على الرغم من أن التوابل قد تحمل فوائد محتملة لصحة المناعة، إلا أنها لا ينبغي أن تحل محل نظام غذائي متوازن ونمط حياة صحي، من الأفضل دائمًا استشارة متخصص في الرعاية الصحية للحصول على نصيحة متخصصة، استخدام التوابل المذكورة أعلاه في الأطعمة اليومية يمكن أن يكون إضافة صحية ولذيذة، قد تساعد هذه التوابل في دعم جهاز المناعة والوقاية من النزلات البرد والأمراض المختلفة، استمتع بتجربة النكهات المميزة والفوائد الصحية للتوابل في مطبخك واحرص دائمًا على تضمينها في نظامك الغذائي اليومي.