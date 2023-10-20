تراند اليوم : وظائف خالية بشركة أثيل للخريجين براتب 7000 جنيه

تعلن شركة أثيل من خلال وزارة الشباب والرياضة عن حاجتها إلى شغل عدد من الوظائف الشاغرة من الخريجين، للعمل فورًا بفرع الشركة بالمعادي، برواتب مجزية تبدأ من 4000 جنية إلى 7000 جنية، ونستعرض الآن تفاصيل الوظائف والشروط وكيفية التقديم كالتالي:

وظائف شركة أثيل

مطلوب تلي سيلز “أكونت إماراتي”.

مطلوب أخصائي تحصيل “أكونت سعودي”.

الشروط والمزايا

يشترط أن يكون المتقدم من الخريجين من جميع المؤهلات، وان يجيد اللغة الانجليزية، ويفضل توافر خبرة في التلي سيلز، وان يمتلك مهارات التواصل وان يجيد استخدام برامج الاوفيس، وان لا يزيد السن عن 35 سنة.

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توفر الشركة للعاملين رواتب مجزية تبدأ من 4000 جنية إلى 7000 جنيه، بالإضافة إلى الكوميشن، كما توفر تأمينات طبية واجتماعية.

كيفية التقديم على وظائف شركة أثيل

للراغبين في الالتحاق بالوظائف المعلنة يرجى التسجيل على الرابط التالي “وظائف شركة أثيل” ولمزيد من الاستفسار يرجى التواصل مع الشركة واتس آب: 01033280992