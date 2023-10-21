تراند اليوم : “واتساب” يتيح تسجيل الدخول إلى حسابين في وقت واحد!

أوضحت شركة “ميتا أن تطبيق المراسلات الفورية المشفرة “واتساب” يمكن لمستخدمي التطبيق تسجيل الدخول إلى حسابين في نفس الوقت، وذلك من خلال استخدام جوال واحد، حيث أن هذه الميزة الجديدة تسمح للمستخدم إرسال الرسائل سراً من تطبيق “واتساب” البديل” دون أن يتم اكتشافه من النسخة الثانية.

موعد طرح ميزة “واتساب” الجديد

ومن المتوقع أن يتم إصدار هذه الميزة الجديدة كما أوضحت شركة “ميتا: عبر الصفحة الرسمية لموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” خلال أسابيع قليلة وسوف تكون لمستخدمي نظام التشغيل “اندرويد” ويكون من المفترض الانتظار قليلاً حتى إصدارها على هواتف “آيفون”.

وحتى يتمكن المستخدمين من استخدم هذه الميزة يجب أن يمتلك على الهاتف رقم ثابت وأخري بطاقة sim، أو يكون لديه شرائح sim متعددة أو يمكن أستخدام Esim.

ثم يقوم المستخدم بالدخول على تطبيق “واتساب” ثم اختيار السهم الذي بجانب الأسم، وحدد “إضافة حساب”، ويجد العديد من الخيارات يجب الضغط على “إعدادات خصوصية وإشعار في كل حساب مختلف.

تغييرات رئيسية

وقد تم الإعلان عن هذه الميزة الجديدة في “واتساب” منذ أسابيع، وقد أعلنت الشركة أنها تسعي لإجراء العديد من التغييرات الأساسية المختلفة في النظام الرئيسي للتطبيق، وذلك وفقاً لما نشرته موقع “روسيا اليوم”.

وقد أوضح المتخصصين خلال الشهر الماضي أن ذلك التغييرات ستضمن تغير ألوان الدردشة وكذلك الأزرار، بالرغم أن موقع “وابيتا إنفو” قام بتسريب العديد من الصور عبر شبكة الانترنت عن التغييرات التي قامت الشركة بتغييرها على التطبيق.

وأكد عبر حسابه أن تطبيق “واتساب” يعمل على تحسين واجهة التطبيق عبر تغيير التصميم الرئيسي، وينوى التطبيق إلى إتاحت فرز المحادثات للمستخدمين من خلال مرشحيت الدردشات الشخصية والتجارية.