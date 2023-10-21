تراند اليوم : مشكلة هبوط “اف بي اس” للعبة ليوجو اوف ليجند

إن لعبة ليوجو اوف ليجند من أمتع الألعاب الجماعية لأن تفاصيل اللعبة وإستراتيجيتها يمكن الأخذ بالفكرة وتطبيقها على أرض الواقع ولكن قد تواجهك مشكلة هبوط الفرمات أو ما يدعى “أف بي أس” ومعناها التحكم في جودة والتحركات داخل اللعبة ومعنى أن تكون عندك مشكله في “fps” هذا يعني مشكلة في تسلسل داخل اللعبة وظهور تقطع في الصورة والشخصية لا تتحرك بشكل منتظم داخل اللعبة.

إن تلك اللعبة تستخدم جزء كبير من معالج الحاسوب وهذا يتسبب في تباطؤ اللعبة وهبوط “اف بي اس” أثناء لعبك للمباريات ويحدث هذا عندما يتعرض جهازك لدرجة حرارة عالية أو أن تكون مفعل خاصية توفير الطاقة للبطارية وهذا يؤدي الى التباطؤ المفاجئ للفرمات بشكل مستمر، ولهذا سأطلعك على سبع أسباب المشكلة واثنتا عشر خطواه لحل تلك المشكلة والتمتع باللعب مرة أخرى.

أسباب مشكلة “اف بي اس” ليوجو اوف ليجند

مشكلة هبوط الفرمات للعبة لأسباب عديدة:

شبكة الانترنت اتصالها الضعيف: إذا كانت شبكة الاتصال ضعيفة سيؤثر على كل شيء متصل بالأنترنت سواء تصفح او الفيديوهات او الالعاب بشكل عام.

إذا كانت شبكة الاتصال ضعيفة سيؤثر على كل شيء متصل بالأنترنت سواء تصفح او الفيديوهات او الالعاب بشكل عام. إعدادات الطاقة: قبل أن تبدأ بفتح اللعبة تأكد من إعدادات الطاقة أن تكون غير مفعلة لأنها تبطئ الفرمات.

برامج التعريفات قديمة أو الويندوز نسخته قديمة.

قبل أن تبدأ بفتح اللعبة تأكد من إعدادات الطاقة أن تكون غير مفعلة لأنها تبطئ الفرمات. برامج التعريفات قديمة أو الويندوز نسخته قديمة. تشغيل برامج زائدة مع اللعبة: إن تشغيل تطبيقات مثل ديس كورد و بليتز وغيرهم من التطبيقات يؤدي ذلك لانخفاض الفرمات في المباريات داخل اللعبة.

إن تشغيل تطبيقات مثل ديس كورد و بليتز وغيرهم من التطبيقات يؤدي ذلك لانخفاض الفرمات في المباريات داخل اللعبة. ملفات اللعبة: عندما يكون هناك ملفات مضرورة من الملفات التي قمت بتحميلها أو بعض الملفات مفقودة ستواجه لعبتك تلك المشكلة.

عندما يكون هناك ملفات مضرورة من الملفات التي قمت بتحميلها أو بعض الملفات مفقودة ستواجه لعبتك تلك المشكلة. وضع ملء الشاشة: يجب تحميل برنامج لتحسين الشاشة حتى لا تواجه مشكلة الفرمات.

يجب تحميل برنامج لتحسين الشاشة حتى لا تواجه مشكلة الفرمات. الحد الأقصى للجرافيك: إن استخدام الحد الأقصى للجرافيك يؤدي إلى هبوط “اف بي اس”.

إن استخدام الحد الأقصى للجرافيك يؤدي إلى هبوط “اف بي اس”. كاب “اف بي اس”: ان تحديد “اف بي اس” قد يكون مفيدا ولكن إذا كان بأعلى جودة ستؤدي الى سقوط الفرمات.

كيف تساهم في حل مشكلة تساقط الفرمات؟

لتجنب مشكلة تساقط “اف بي اس” للعبة ليوجوا اوف لجنيد اتبع الخطوات التالية:

أن تكون إشارة الانترنت قوية أو قم بشراء جهاز تقوية الشبكة لتتلقي إشارة مستقرة.

قم بفحص بمتطلبات النظام الأدنى.

سجل في الويندوز بصلاحية الأدمن “اس اان مينستراتور” وجرب بنفسك

قم بتشغيل اللعبة ثم انقر على الإعدادات.

ثم انقر على “الفيديو” ستجدها على يسار القائمة ثم انزل حتى تصل الي “فرام رأيت كاب” ستجدها تحت “advanced”.

ثم انقر على المربع ثم اختار”uncapped” ثم عدل “fps” الي 60.

وستقوم ببعض التعديلات التالية:

كراكتر كوالتي: “very low”.

إنفيرمنت كوالتي: “very low”.

شادوس: “no shadows”.

إيفكت كوالتي: “very low”.

وايت فور فيرتيكال سينك: “unlimited”.

أنتي أليسينج: “unlimited”.

لحفظ كل هذه التعديلات انقر على “okay” ثم توجه إلى المربع “game” ستجده على يسار القائمة اخر مربع.