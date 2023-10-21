تراند اليوم : Solana’s BONK أم Memeinator – ما هي العملة الميمية التي ستهيمن في عام 2023؟

استحوذ كل من بونك (BONK) وميميناتور (MMTR) على اهتمام عشاق العملات المشفرة في عام 2023. نظرًا لكونهما إصدارين جديدين تمامًا لعملة ميمية؛ يُعتقد أنهما يتمتعان بإمكانات عالية على المدى الطويل.

ومع ذلك، ليست كل العملات الميمية متساوية. بالنسبة للمستثمرين، من المهم معرفة أي من مشروعي العملات الميمية هذين له إمكانات أكبر على المدى الطويل. بدأت Memeinator الآن في البيع المسبق للعملات المشفرة وتقدم رموز MMTR بسعر مخفض للمشترين الأوائل. قد يكون الآن هو أفضل وقت لمعرفة بالضبط ما الذي يجعلها مختلفة عن العملات الميمية الأخرى في Web3.

هل سيصل الهوس بالعملة الميمية إلى ذروة أسعار الأصول خلال الظروف الصعودية، أم أنها شيء أكثر من ذلك؟

غالبًا ما يُعتقد أن عملات الميم هي من أفضل العملات المشفرة التي يمكن شراؤها خلال الأسواق الهابطة. وهي من بين الأصول الأعلى أداءً خلال ظروف السوق الصعودية. تحتوي كل جولة صعودية عادةً على مرحلة هوس بالعملة الميمية حيث ترتفع مشاريع مثل دوجكوين (DOGE) وشيبا اينو (SHIB) ومؤخرًا بيبي (PEPE) في غضون أيام.

بالنسبة للمستثمرين الذين يسعون إلى الكشف عن أفضل العملات المشفرة التالية للشراء، ظهرت ميميناتور (MMTR) وبونك (BONK) كخيارين من أكثر الخيارات شيوعًا. ومع ذلك، هناك بعض الاختلافات الرئيسية بين هذه العملات الميمية. يمكن أن يساعد ذلك المستثمرين على معرفة الفرق بين الحركة قصيرة العمر والحركة طويلة المدى.

غالبًا ما تفتقر العملات الميمية إلى أي شكل من أشكال المنفعة الرمزية، وهو السبب الرئيسي الذي يجعل مشروعًا مثل Shiba Inu ذا قيمة كبيرة. يُعد SHIB مثالًا على عملة ميمية قدمت فائدة رمزية حقيقية، بما في ذلك فرص التحصيص ومجموعة NFT والشراكات مع بوابات الدفع المختلفة، ونتيجة لذلك تظل ضمن أفضل 20 أصلًا من أصول التشفير الأكثر قيمة في العالم.

إذًا، ما هو الفرق بين مشروع مثل Memeinator وBonk خلال الأشهر والسنوات القادمة؟ تتعمق هذه المقالة في التحليل الأساسي لكل مشروع عملة ميمي وتشرح الاختلافات في فائدة الرمز المميز من أجل إظهار إمكانات كل مشروع على المدى الطويل.

ما هو ميميناتور؟

تم إنشاء Memeinator بهدف وحيد في الاعتبار: تدمير كل عملة ميمية التي لا تستحق ومسحها من قوائم القيمة السوقية للعملات المشفرة. لقد ابتلي سوق العملات الميمية بأسراب من الأصول المشفرة المبالغة في قيمتها والتي لا تقدم أي فوائد لمستثمريها. لقد تم تصميم Memeinator لوضع حد لكل ذلك.

يقدم المشروع فائدة مدمجة واسعة النطاق إلى جانب أسلوب ممتع لبناء المجتمع. بمرور الوقت، سيصبح Memeinator نظامًا بيئيًا راسخًا للعملات الميمية مع مجموعة واسعة من وسائل التسلية ليستمتع بها حاملو الرموز المميزة.

سيستثمر فريق Memeinator بكثافة في عملية تسويق العملات الرقمية لبدء انتشارها في مجتمعات العملات المشفرة عبر الإنترنت. لإعطاء كل مستثمر محتمل لمحة عما سيأتي، سيقوم فريق Memeinator بإرسال مشارك محظوظ في مرحلة البيع المسبق إلى الفضاء. هذا صحيح، فائز واحد محظوظ سيحصل على رحلة مجانية على متن Virgin Galactic Spaceline كجزء من مبادرات Memeinator المبكرة لبناء المجتمع.

كيف يعمل MMTR؟

سيحتوي نظام Memeinator البيئي على لعبة بلوكتشين blockchain تسمى Meme Warfare. ستتضمن هذه اللعبة لاعبين يبحثون عن كل تميمة عملة ميمية غير جديرة بالثقة والتي تتناثر حاليًا في عالم Web3 وتدميرها. سيستخدم اللاعبون قدرات Memeinator الميكانيكية القوية للقضاء على العملات الميمية المنافسة.

ستصدر Memeinator أيضًا مجموعة NFT مخصصة يمكن أن تساعد في توفير شعور أعمق بالانتماء لكل عضو في مجتمع Memeinator. بالإضافة إلى ذلك، ستمكن المنصة حاملي رمز MMTR من مشاركة أصولهم مقابل عائد سنوي سخي.

توفر خدمة تحصيص MMTR إمكانية الوصول المالي اللامركزي مع الحد الأدنى من العوائق أمام الدخول، مما يمكن أن يساعد في حماية قيمة عملة الميم على المدى الطويل مع زيادة عوائد الاستثمار لحاملي التوكينات إلى الحد الأقصى.

هل سيصل MMTR إلى دولار واحد في عام 2025؟

يتميز رمز MMTR الأصلي برموز رمزية انكماشية، حيث سيتم إنشاء مليار عملة فقط. يمكن للجانب الانكماشي لـ MMTR، جنبًا إلى جنب مع ميزات المنصة الجذابة، أن يؤدي إلى ارتفاع قيمة عملة الميم الجديدة خلال الأشهر والسنوات القادمة.

يتوقع محللو الأسعار أن يصبح MMTR واحدًا من أكثر مشاريع العملات الميمية قيمة في مجال العملات المشفرة. فهو لا يقدم مجموعة من التطبيقات ليستمتع بها مجتمعه فحسب، بل سيستثمر الفريق أيضًا بكثافة في الترويج للمشروع عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

يتمتع Memeinator بجميع الخصائص التي تشكل مشروع عملة ميمية ناجح. في الوقت الحالي، يتوفر MMTR بسع منخفض خلال البيع المسبق. ومع مرور الوقت، من المتوقع أن يرتفع سعر MMTR بمقدار 50-100 مرة، مع كون السعر المستهدف البالغ 1 دولار هو توقع معقول قبل السوق الصاعدة التالية للعملات المشفرة.

ما هو بونك؟

Bonk هي عملة ميمية جديدة تم إصدارها في النظام البيئي Solana في بداية عام 2023. وقد تم تصميم الرمز لإعادة إنشاء سيولة DEX من خلال تشجيع المزيد من المتداولين على استخدام منصات DeFi المستندة إلى Solana. للتوضيح، شهد Solana للتو اتجاهًا هبوطيًا كبيرًا بعد انهيار FTX في نوفمبر 2022، مما أدى إلى انخفاض نشاط الشبكة خلال الأشهر اللاحقة.

نمت قيمة BONK بسرعة في يناير 2023 بعد إطلاقها لتحفيز نشاط الشبكة على Solana. ومع ذلك، فإن المشروع ليس مجرد موضة – فالقيمة السوقية الإجمالية لـ BONK لا تزال تزيد عن 10 ملايين دولار وهناك عدد كبير من حاملي رموزها المميزة حتى يومنا هذا.

هل ستصل BONK إلى 0.000004 دولار في عام 2025؟

وصلت BONK إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 0.000004 دولار في يناير 2023 وسرعان ما فقدت أكثر من 90٪ من قيمتها. يمكن اعتبارها مثالًا على العملات الميمية التي تفتقر إلى أي شكل من أشكال الفائدة الرمزية المضمنة بما يتجاوز قدرتها على استخدامها كوسيلة للمضاربة.

نظرًا لأن الرمز المميز يفتقر إلى المنفعة، فقد يواجه صعوبة في جذب عدد كافٍ من المشترين بمرور الوقت. قد يؤدي هذا إلى الإضرار بحركة السعر على المدى الطويل، وقد أشار محللو الأسعار إلى أنه سيكافح من أجل استعادة أعلى مستوى سابق له على الإطلاق. توقعات سعر BONK لعام 2025 هي 0.000002 دولار فقط.

Memeinator أم Bonk: ما هي أفضل عملة مشفرة يمكن شراؤها الآن؟

مما لا شك فيه أن العملة الميمية التي تتمتع بأعلى إمكانات النمو على المدى الطويل هي Memeinator. وذلك لأن امتلاك MMTR يفتح إمكانية الوصول إلى نظام بيئي واسع من الفوائد الرمزية، بما في ذلك لعبة GameFi وخدمات التحصيص من خلال موقع Web3 الأصلي.

وبمرور الوقت، تمنح الفائدة المضمنة في Memeinator إمكانات أكبر بكثير على المدى الطويل. إن استعداد الفريق للاستثمار بكثافة في حملات التسويق الرقمي يمكن أن يمنحه أيضًا إمكانات انتشارية خلال ظروف السوق الصعودية، ومن المتوقع أن تتمتع MMTR بمعدل اعتماد أكبر بكثير من BONK نتيجة لذلك.

للحصول على معلومات حصرية حول البيع المسبق وإطلاق Memeinator، قم بالتسجيل باستخدام النموذج الموجود على موقع Memeinator الإلكتروني.