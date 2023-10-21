تراند اليوم : ظهور هاتف OPPO غير معروف على Geekbench ويمكن أن يكون OPPO Find X7 أو X7 Pro

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الآن بعد أن تم إطلاق سلسلة OPPO Find N3 رسميًا، تنتقل الشركة بسرعة إلى العروض الرئيسية الأخرى، حيث تم رصد هاتف OPPO جديد يحمل رقم الطراز PHZ110 على منصة قياس الأداء Geekbench، على الرغم من أن القائمة لا تكشف عن الاسم التسويقي للهاتف، إلا أن هناك تكهنات بأنه قد يكون OPPO Find X7/X7 Pro.
ظهور OPPO PHZ100 على Geekbench
وفقًا لـ Geekbench، كما رصده موقع MySmartPrice ، تمكن طراز OPPO PHZ100 من تسجيل 2139 نقطة في الجولة أحادية النواة و7110 في القطاعات متعددة النواة، على التوالي.
يذكر القسم الأم k6989v1_64، والذي يمكن أن يكون مرتبطًا بشرائح MediaTek Dimensity 9300 SoC غير المعلن عنها، وتتميز مجموعة الشرائح هذه بأربعة نوى بتردد 2 جيجا هرتز، وثلاثة نوى أخرى بتردد 2.85 جيجا هرتز، ونواة واحدة بتردد 3.25 جيجا هرتز.
ومن المثير للاهتمام، أن النتائج تظهر أن Dimensity 9300 SoC يتفوق على Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 لجهاز Galaxy، والتي ظهرت نتائجها مؤخرًا عندما تم رصد متغير Samsung Galaxy S24 Ultra US على Geekbench، حيث تمكنت مجموعة شرائح Qualcomm Snapdragon من الحصول على 2234 و6807 نقطة في الاختبارات أحادية النواة ومتعددة النواة على التوالي.
تُظهر قائمة Geekbench أيضًا أن هاتف OPPO سيحتوي على ذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 16 جيجابايت ونظام تشغيل Android 14.
مواصفات جهاز OPPO Find X6
فيما يلي استدعاء سريع لمواصفات جهاز OPPO Find X6:
- الشاشة : شاشة AMOLED مقاس 6.74 بوصة بدقة 1.5K بدقة 2772 × 1240 بكسل، ومعدل تحديث ديناميكي ذكي 120 هرتز، ومعدل أخذ عينات باللمس يصل إلى 360 هرتز، وسطوع يصل إلى 1450 شمعة في المتر المربع، وتعتيم PWM 1440 هرتز، و+ HDR 10، وحماية Corning Gorilla Glass Victus.
- المعالج : معالج MediaTek Dimensity 9200 بدقة 4 نانومتر مع معالج رسوميات Immortalis-G715 ذو 11 نواة.
- ذاكرة الوصول العشوائي والتخزين : ذاكرة وصول عشوائي LPDDR5X بسعة تصل إلى 16 جيجابايت ومساحة تخزين UFS 4.0 بسعة 512 جيجابايت
- نظام التشغيل : أندرويد 13 مع واجهة ColorOS 13.1
- الكاميرات : مستشعر أساسي 50 ميجابكسل 1 بوصة Sony IMX890 مع عدسة زجاجية 6P وفتحة f/1.8 وOIS وHDR 10 بت، وكاميرا فائقة الاتساع بدقة 50 ميجابكسل ومستشعر تليفوتوغرافي Sony IMX890 بدقة 50 ميجابكسل 3X مع OIS.
- الكاميرا الأمامية : كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل.
- الاتصال : 5G SA/NSA، وWi-Fi 7 (802.11be)، وBluetooth 5.3، وGPS/GLONASS، وهوائي مزدوج NFC، ومنفذ USB من النوع C.
- البطارية : بطارية بسعة 4800 مللي أمبير مع خاصية الشحن السريع SuperVOOC بقوة 80 واط.
كانت هذه تفاصيل خبر تراند اليوم : ظهور هاتف OPPO غير معروف على Geekbench ويمكن أن يكون OPPO Find X7 أو X7 Pro لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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