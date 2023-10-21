تراند اليوم : ظهور هاتف OPPO غير معروف على Geekbench ويمكن أن يكون OPPO Find X7 أو X7 Pro

الآن بعد أن تم إطلاق سلسلة OPPO Find N3 رسميًا، تنتقل الشركة بسرعة إلى العروض الرئيسية الأخرى، حيث تم رصد هاتف OPPO جديد يحمل رقم الطراز PHZ110 على منصة قياس الأداء Geekbench، على الرغم من أن القائمة لا تكشف عن الاسم التسويقي للهاتف، إلا أن هناك تكهنات بأنه قد يكون OPPO Find X7/X7 Pro.

ظهور OPPO PHZ100 على Geekbench

وفقًا لـ Geekbench، كما رصده موقع MySmartPrice ، تمكن طراز OPPO PHZ100 من تسجيل 2139 نقطة في الجولة أحادية النواة و7110 في القطاعات متعددة النواة، على التوالي.

يذكر القسم الأم k6989v1_64، والذي يمكن أن يكون مرتبطًا بشرائح MediaTek Dimensity 9300 SoC غير المعلن عنها، وتتميز مجموعة الشرائح هذه بأربعة نوى بتردد 2 جيجا هرتز، وثلاثة نوى أخرى بتردد 2.85 جيجا هرتز، ونواة واحدة بتردد 3.25 جيجا هرتز.

ومن المثير للاهتمام، أن النتائج تظهر أن Dimensity 9300 SoC يتفوق على Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 لجهاز Galaxy، والتي ظهرت نتائجها مؤخرًا عندما تم رصد متغير Samsung Galaxy S24 Ultra US على Geekbench، حيث تمكنت مجموعة شرائح Qualcomm Snapdragon من الحصول على 2234 و6807 نقطة في الاختبارات أحادية النواة ومتعددة النواة على التوالي.

تُظهر قائمة Geekbench أيضًا أن هاتف OPPO سيحتوي على ذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 16 جيجابايت ونظام تشغيل Android 14.

مواصفات جهاز OPPO Find X6

فيما يلي استدعاء سريع لمواصفات جهاز OPPO Find X6: