تراند اليوم : حماس تطلق سراح رهينتين اسرائيليتين يحملان الجنسية الأمريكية لأسباب انسانية

تعلن منظمة حماس الفلسطينية عن إطلاق سراح رهينتين اسرائيليتين يحملان الجنسية الأمريكية من الذين كانوا محتجزين لديها داخل غزة لأسباب انسانية، في خطوة تهدف إلى تخفيف حدة التوتر في المنطقة. وفقًا للبيان الصادر عن المكتب الإعلامي لحماس، تم الإفراج عن الرهينتين الإسرائيليتين يهوديت رعنان ونتالي شوشانا رعنان، اللتين يحملان الجنسية الأمريكية برعاية قطرية، تجدر الإشارة إلى أن يهوديت رعنان ونتالي شوشانا رعنان تعرضتا للأسر على يد حماس خلال الهجوم المباغت على كيبوتس ناحال عوز يوم السبت الموافق 7 أكتوبر 2023.

استلام الجيش الاسرائيلي لرهائن حماس

وقد قام المسؤول المكلف بملف المخطوفين والمفقودين العميد غال هيرش، بصحبة جيش الدفاع وقوات الأمن، بتسلم الرهينتين على الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل، ويتم الآن نقلهما إلى قاعدة عسكرية في وسط البلاد للالتقاء بأفراد عائلتيهما، تعتبر هذه الخطوة خطوة إيجابية في سبيل تحقيق الاستقرار وتخفيف التوتر في المنطقة، وتؤكد إرادة حماس في التعامل بشكل بناء والمساهمة في تحقيق السلام ووقف المجازر اليومية التي يقوم بها الجيش الاسرائيلي في غزة.

فتح معبر رفح اليوم وادخال المساعدات

في سياق منفصل أعلنت السفارة الأمريكية في دولة الاحتلال عن نجاح المفاوضات المصرية الاسرائيلية الأمريكية، بشأن فتح معبر رفح لدخول المساعدات الانسانية لقطاع غزة الذي يعاني من حصار اسرائيلي شامل، ومن المنتظر أن يبدأ فتح المعبر من الساعة العاشرة صباحا اليوم، وقد أعلن الجانب المصري عن عمل اصلاحات وتمهيد الطريق لدخول الشاحنات المصطفة والتي تنتظر الدخول منذ أيام.

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