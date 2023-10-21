تراند اليوم : طرق تنظيف القولون من البراز المتحجر بالأعشاب في 8 دقائق

تنظيف القولون من البراز المتحجر المقصود به هو التخلص من الفضلات والسموم الموجودة في القولون، وذلك لأن وجود البراز متحجر يؤدي إلى ألم وعدم ارتياح، كما يقلل من نشاط الجسم، والذي قد يكون بسبب إمساك أو بسبب وجود بعض المشاكل في الأمعاء، لذا نجد العديد من الأشخاص يبحثون عن أفضل طريقة تساعدهم في التخلص منه.

كيفية تنظيف القولون من البراز المتحجر؟

يمكنك التخلص من البراز المتحجر بأكثر من طريقة لتنظيف البطن كما موضح على النحو التالي:

استخدام المسهلات: وذلك عن طريق استخدام حبوب التحاميل أو الحبوب الفموية.

إخراج البراز باليد: حيث في حالة عدم نجاح الأدوية في التخلص من البراز يمكن استخدام اليد، وذلك الحالة يلجأ لها الطبيب.

إعطاء حقنة شرجية: تتميز بأنها تحتوي على سائل يساعد على ترطيب القولون، مما يؤدي إلى تسهيل عملية خروج البراز.

البابونج: تساعد هذه الأعشاب في استرخاء عضلات المعدة، كما تخلص الجسم من السموم.

الشاي الأخضر: يساعد في إزالة جميع الفضلات الموجودة في القولون والمعدة.

شاي الزنجبيل: يساعد في تحسين عملية الهضم فبالتالي يعمل على طرد الفضلات المتحجرة في القولون.

مشروب تنظيف القولون ستخرج منك

تساعد مشروبات تنظيف القولون ومنها اليانسون في التخلص من الفضلات الموجودة في القولون.

كما يعمل على تخليص القولون من الغازات المحبوسة.

علاوة على ذلك فإن هناك بعض الدراسات التي أجريت على مشروب اليانسون وأثبتت أنه له دور فعال في منع الإصابة بسرطان القولون.

تنظيف القولون في 8 دقائق

من المعروف بالنسبة لنا أن هناك أشهر من طريقة يمكن بها مثل تناول مشروبات تنظيف القولون من البراز المتحجر والتي منها



تناول الماء بكثرة، حيث تعد من الطرق الآمنة، وذلك لأن الماء يعمل على ترطيب البراز، فبالتالي يقلل من تكتله.

ونتيجة لذلك فإن هذا البراز سوف يخرج من القولون.

ولا يشعر بعدها الشخص المصاب بالجفاف في الفم والأمعاء، وذلك بسبب احتفاظ الجسم بالماء.

لذا نجد العديد من الأطباء ينصحون الأشخاص الذين يعانون من براز متحجر بتناول الماء.

كما أشارت بعض الدراسات أن تناول كل يوم أربع أكواب من الماء يمنع من الإصابة بسرطان القولون والمستقيم، وأيضًا هناك بعض الدراسات التي قالت أن البراز المتحجر يكون من الأسباب التي تؤدي إلى الإصابة بالسرطان.