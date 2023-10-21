تراند اليوم : وصفة مافن الموز والجوز.. صحية وسهلة التحضير

لا يوجد شيء مثل وصفة جيدة لـ مافن الموز والجوز، وخاصة إذا كانت تجمع بين هذين المكونين الرائعين للغاية، ليس فقط أن هذه الوصفة سهلة التحضير، بل يمكنك جعلها صحية بما يكفي لتناولها في وجبة الإفطار وحلوة بما يكفي للتحلية، فلنتعرف على المكونات وطريقة تحضير كعك الموز والجوز، المتعدد الاستخدامات!

مافن الموز والجوز

أفضل المكونات

أحد تجميعات المافن المفضلة لدى الكثيرون هي الموز والجوز، مثل الوصفة السهلة لـ مافن الموز والجوز هذه، إنها طريقة رائعة للاستفادة من الموز الناضج وتحضير المافن بسهولة، تتم إعداد هذه المافن بدون حبوب وباستخدام طحين اللوز الصحي الذي يحتوي على فيتامين E بكمية كبيرة، ومزيج من الطحين المُبَزَّر الخالي من الجلوتين.

يمكنك أيضًا تحويل هذه الوصفة إلى نباتية عن طريق استخدام بذور الكتان المطحونة بدلاً من البيض، والقيمة الغذائية في هذه الوصفة لا تضاهى، حيث أن الموز غني بالعناصر الغذائية وهو خيار صحي للأشخاص الذين ليس لديهم مقاومة للأنسولين، وذلك لأنه يحتوي على نسبة عالية من الكربوهيدرات والسكر، لذا يجب تجنبه إذا كنت تعاني من مقاومة للأنسولين.

ولكن بالنسبة لبقية الناس، فإن الموز منخفض بالدهون ويوفر طاقة سريعة، مما يجعله (وهذه المافن) وجبة خفيفة رائعة بعد التمرين، إنها أيضًا غنية بالبوتاسيوم والألياف، ففي الواقع، تحتوي موزة واحدة فقط على حوالي 10 في المئة من الكمية الموصى بها يوميًا، وتناول كمية كافية من الألياف يحافظ على سلاسة الجهاز الهضمي ويساعدك على الشعور بالشبع لفترة أطول.

ولا ننسى الجوز في هذه المافن، حيث أن الجوز محمل بأحماض أوميغا-3 الدهنية، والتي تعد رائعة للتقليل من الالتهاب، وتحسين الدورة الدموية، ومراقبة مستوى السكر في الدم، كما أنها تُعرف بمكافحة الاكتئاب وتحسين صحة الدماغ، يمكنك أيضًا استخدام أي نوع آخر من المكسرات المتوفرة لديك مثل البقان والكاجو، وستحصل على نفس فوائد المكسرات اللذيذة.

مقادير مكونات مافن الموز والجوز

½ كوبزبدة غير مملحة، مذابة ومبردة قليلاً (أو زبدة نباتية)

كوبزبدة غير مملحة، مذابة ومبردة قليلاً (أو زبدة نباتية) 1 كوب دقيق اللوز.

كوب دقيق اللوز. 1 كوب من مزيج الدقيق الخالي من الغلوتين (الأرز البني والشوفان ومزيج الذرة الرفيعة)

كوب من مزيج الدقيق الخالي من الغلوتين (الأرز البني والشوفان ومزيج الذرة الرفيعة) 1 ملعقة صغيرة قرفة

ملعقة صغيرة قرفة ½ ملعقة صغيرة ملح

ملعقة صغيرة ملح 2 ملعقة صغيرة من صودا الخبز

ملعقة صغيرة من صودا الخبز 2 بيضة (أو 2 بيضة كتان: 1/4 كوب ماء + 2 ملعقة كبيرة كتان مطحون)

بيضة (أو 2 بيضة كتان: 1/4 كوب ماء + ملعقة كبيرة كتان مطحون) ¼ كوب ماء

كوب ماء ½ كوب شراب القيقب

كوب شراب القيقب 2 موز ناضج جداً، مهروس

موز ناضج جداً، مهروس نصف كوب من الجوز المطحون

كيفية تحضير مافن الموز والجوز

هل تعرف كيفية تحضير مافن الموز والجوز؟ استعد لتحضير ألذ مافن الموز والجوز على الإطلاق:

ابدأ بتسخين الفرن إلى درجة حرارة 350 فهرنهايت (175 مئوية).

ادهن صينية المافن أو قم بتبطينها بأكواب المافن الورقية.

قم بذوبان الزبدة في قدر صغير، ثم أضفها مع جميع المكونات الأخرى في وعاء كبير وامزجها.

بعد ذلك، املأ أكواب المافن حتى 2/3 من سعتها، حيث ستتورم أعلى المافن أثناء الخبز.

أضف الموز الإضافي والجوز المهروس على أعلى المافن.

اخبز المافن لمدة 15-18 دقيقة، وها هي مافن الموز السهلة جاهزة.

تناول واحدة مع قهوة الصباح، أخذ واحدة للاستمتاع بها كوجبة خفيفة بعد الظهر، أو تذوق واحدة بعد العشاء.