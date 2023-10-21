تراند اليوم : هدفا محمد صلاح يمنحان ليفربول فوزًا 2-0 على إيفرتون بعشرة لاعبين في دربي الميرسيسايد

ركلة جزاء لصلاح تمنح ليفربول الهدف الأول في الدقيقة 75 بعد أن تم احتساب ركلة جزاء ضد مايكل كين بسبب تسديد الكرة بيده، ثم يضاعف صلاح تقدم ليفربول بهدفه الثاني في الوقت المحتسب بعد الضائع بعد مرور وقت طويل، كانت بداية محبطة لليفربول حتى سجل صلاح الهدف الأول، حيث واجهوا صعوبة في اختراق دفاع إيفرتون الصامد، الذي دافع بقوة بعد طرد أشلي يونغ في الدقيقة 37 بسبب حصوله على البطاقة الصفراء الثانية.

ليفربول في الصدارة مؤقتًا

تصدر فريق يورجن كلوب المؤقت جدول الترتيب برصيد 20 نقطة في أول مباراة في نهاية الأسبوع في الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما يحتل إيفرتون المركز السادس عشر.

قال مدرب ليفربول، يورج كلوب لقناة بي إن سبورتس: “إنه دربي، ولن يحدد موقفك في الجدول في نهاية الموسم، ولكنه له تأثير مثل باقي المباريات، ولكنه أكثر توترًا، وهناك المزيد من العواطف، ولذلك فإن الإرتياح في هذه اللحظة كبير حقًا.”

صلاح سجل أو صنع في كل واحدة من آخر 13 مباراة له في الدوري الإنجليزي الممتاز على أرض ليفربول، وهو سلسلة من الأهداف التي تفوق فقط عليه ألان شيرر (18) وتييري هنري (17).

قال قائد ليفربول فيرجيل فان دايك عن صلاح: “الثبات هو أصعب شيء في كرة القدم، أن تفعله في كل مباراة… اللاعبون الكبار يظهرون عندما نحتاجهم ونحن سعداء جدًا لأجله ولنادينا.”

كان كلوب سعيدًا جدًا بعد فوز فريقه في أول ثلاث مباريات في الدوري، حيث رفع قبضته بفرحة انتصارية أمام جماهير ليفربول المشجعة.

قدم فريق شون دايتش، الذي حقق فوزًا واحدًا فقط في آخر 29 مباراة له مع ليفربول، أداءً جيدًا في الحفاظ على منافسيه بعيدًا عن المرمى بعدما تم طرد يونغ بالبطاقة الصفراء الثانية بسبب تدخله المتأخر على لويس دياز.

قال دايتش: “الطرد يحدث في كرة القدم، أعتقد أن البطاقة الأولى مشكوك فيها قليلاً، أما البطاقة الصفراء الثانية فهي صحيحة، هذا هو طبيعة الأمور، في الشوط الثاني، أردنا تغيير التكتيك واعتقدت أنه تم ذلك بشكل جيد، أردنا أن نقلل من حدة المباراة، وبالطبع، ركلة الجزاء غيرت الموقف، لا أحب القاعدة الحديثة لركلات الجزاء، ولكنني أدركها، فإذا اصطدمت الكرة باليد، فإنها ركلة جزاء، كنت أفضل احتساب ضربة جزاء عندما يجب أن تكون الحركة مقصودة.”

زادت إحباطات إيفرتون عندما تم السماح لمدافع ليفربول إبراهيما كوناتي بالبقاء على أرض الملعب بعدما نجا من الحصول على البطاقة الصفراء الثانية عندما سحب بيتو في الشوط الثاني.

استحوذ ليفربول على السيطرة ولكنه تقيد بشكل رئيسي بتسديدات من مسافة بعيدة، بما في ذلك تسديدة صلاح القوية في الشوط الأول التي اجتازت المرمى ببضع بوصات، وأطلق ترينت ألكسندر-أرنولد أيضًا تسديدة قوية ارتدت فوق العارضة بضع دقائق قبل نهاية الشوط الأول.

حقق ليفربول الاختراق عندما حجبت يد كين تمريرة دياز وسدد صلاح الركلة الجزاء بقوة في الزاوية، بحيث لم يترك أي فرصة لبيكفورد لصدها.

ثم جعلوا المباراة آمنة عندما تمكن البديل داروين نونيز من التحرر ولعب تمريرة متقنة تمامًا لصلاح، الذي سدد الكرة بثقة في المرمى.

كان ليفربول يفتقد المدافع أندي روبرتسون، الذي من المتوقع أن يجري عملية جراحية على كتفه الذي أصيب به أثناء مشاركته مع منتخب اسكتلندا الأسبوع الماضي.