تراند اليوم : زيادة رواتب العاملين بالدولة .. مفاجأة كبيرة في كيفية تطبيق الزيادة الجديدة وموعد صرفها

زيادة رواتب العاملين بالدولة التي أقرها مجلس الشعب مؤخرا أثار الكثير من الجدل في أوساط الموظفين حول كيفية حساب الزيادات الجديدة التي أعلنها الرئيس لمواجهة أزمة التضخم، التي تسببت في زيادة الأسعار بشكل كبير خلال الشهور القليلة الماضية مما أضر بالكثير من العاملين بالدولة، ومن المنتظر أن تسهم الزيادة الجديدة في تحسين المستوى المعيشي للموظفين، وخاصة مع المبادرة الرئاسية لخفض أسعار المنتجات لمدة 6 أشهر، مما سوف يؤدي لانتعاش الأسواق ودعم الاقتصاد المحلي.

زيادة رواتب العاملين بالدولة

كان من المنتظر أن تطبق زيادة بدل غلاء المعيشة والتي من المقرر أن تزداد من 300 جنية لتصبح 600 جنية بشكل منفصل عن زيادة الحد الأدنى للأجور، أو هكذا فهمها أغلب المتابعين لخطاب السيد الرئيس، ولكن مع اقرار القانون بشكل رسمي أصبح من الواضح أن الزيادة سوف تكون كالآتي:

زيادة بدل غلاء المعيشة ليصبح 600 جنية بدلا من 300 جنية.

في حال لم يصل الأجر الشامل للعامل للحد الأدنى للأجور الجديد وهو 4000 جنية بعد زيادة بدل غلاء المعيشة، يرتفع مرتب العامل بمقدار الفرق ليصبح 4000 جنية.

لم يذكر القانون أي زيادات للدرجات الوظيفية العليا.

متي تصرف المرتبات مع الزيادة الجديدة

من المنتظر أن تصرف الرواتب مع زيادة رواتب العاملين بالدولة الجديدة التي أقرت حديثا لمواجهة الأزمة الاقتصادية، بداية من يوم الاثنين الموافق 23 أكتوبر 2023 وحتى يوم الخميس الموافق 26 أكتوبر 2023، وأكدت الحكومة أنه لا يوجد أي داعي للتزاحم على ماكينات الصرف خلال تلك الأيام، حيث أن المرتب سوف يظل في حسابك لسحبه في أي وقت.

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