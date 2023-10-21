تراند اليوم : مواصفات وسعر هاتف أوبو الجديد “OPPO Find N3” القابل للطي

أعلنت شركة أوبو عن هاتفها القابل للطي الجديد، Find N3، يأتي الهاتف بتصميم محسن عن الإصدار السابق، Find N2، مع شاشة خارجية أكبر وشاشة داخلية أكثر دقة، كما تم تحديث المواصفات الداخلية للهاتف، مع معالج Snapdragon 8 Gen 2 الجديد وذاكرة وصول عشوائي (RAM) تصل إلى 16 جيجابايت.

مواصفات هاتف OPPO Find N3

الشاشة: شاشة خارجية بحجم 6.31 بوصة من نوع AMOLED بدقة 1080 بكسل ومعدل تحديث 120 هرتز، وشاشة داخلية بحجم 7.1 بوصة من نوع AMOLED بدقة 1792 بكسل ومعدل تحديث 120 هرتز.

المعالج: معالج Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2.

الذاكرة: ذاكرة وصول عشوائي (RAM) تصل إلى 16 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية تصل إلى 512 جيجابايت.

الكاميرا: كاميرا خلفية ثلاثية العدسات بدقة 50 ميجابكسل (رئيسية) و50 ميجابكسل (فائقة الدقة) و13 ميجابكسل (تصوير ماكرو)، وكاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل.

البطارية: بطارية بسعة 4805 ميللي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 67 واط.

النظام التشغيل: نظام Android 13 مع واجهة ColorOS 13.

مميزات هاتف OPPO Find N3

تصميم محسن: يأتي الهاتف بتصميم مثني أكثر أناقة من الإصدار السابق، مع حواف مستطيلة وشاشة خارجية أكبر.

شاشة عالية الدقة: تتميز الشاشات الداخلية والخارجية للهاتف بدقة عالية، مما يوفر تجربة مشاهدة غامرة.

أداء قوي: يتميز الهاتف بمعالج Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 الجديد، والذي يوفر أداءً قويًا في المهام المختلفة.

كاميرات قوية: تتميز كاميرات الهاتف بدقة عالية وأداء جيد في مختلف ظروف الإضاءة.

بطارية كبيرة: تتميز بطارية الهاتف بسعة كبيرة، مما يوفر عمرًا أطول للبطارية.

سعر هاتف OPPO Find N3

تم التسعير في الصين بسعر يبدأ من 1145 دولار أمريكي للنسخة 256 جيجابايت مع 12 جيجابايت رام، ويصل إلى 1290 دولار أمريكي للنسخة 512 جيجابايت مع 16 جيجابايت رام، ومن المتوقع أن يتم إطلاق الهاتف في الأسواق العالمية في وقت لاحق من هذا العام.