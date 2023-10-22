تراند اليوم : أيهما أفضل OPPO Find N3 أم Xiaomi Mix Fold 3؟ مقارنة المواصفات والأسعار

شهرة الهواتف القابلة للطي تزداد يومًا بعد يوم، نرى تقريبًا كل شهر إضافة أو اثنتين جديدتين إلى هذه الفئة، هناك حتى شائعات تشير إلى أن شركة Apple تعمل على هاتف iPhone قابل للطي، ومع ذلك، عندما ننظر إلى الأجهزة المتوفرة حاليًا في السوق، يبرز منتجان: Oppo Find N3 و Xiaomi Mix Fold 3، كل من هذه الأجهزة ليستا سوى عجائب تكنولوجية، مما يشكل تحديًا للمستخدمين المهتمين بشراء هاتف ذكي قابل للطي، قمنا بمقارنة الميزات والتصميم والأسعار والقدرات بين Find N3 و Mix Fold 3 للإجابة على السؤال “أيهما أفضل؟”.

مواصفات Oppo Find N3 و Xiaomi Mix Fold 3

يرجى عدم سوء الفهم؛ كلاً من Oppo Find N3 و Xiaomi Mix Fold 3 هما هواتف رائعة حقًا، من كلا العلامتين التجاريتين ، ولهدف الرئيسي لهذه المقارنة هو توجيه أولئك الذين يهتمون بشراء هاتف ذكي قابل للطي وتوضيح أي ارتباك، دعنا نبدأ المقارنة بالنظر إلى المواصفات التقنية لـ Oppo Find N3 و Xiaomi Mix Fold 3.

المواصفات Oppo Find N3 Xiaomi Mix Fold 3 الشاشة الداخلية شاشة OLED بقياس 7.82 بوصة ودقة 2268×2440 بكسل شاشة UltraVision مقاس 8.03 بوصة بدقة 1080 × 2520 بكسل الشاشة الخارجية شاشة OLED مقاس 6.31 بوصة، ودقة 2484×1116 بكسل شاشة AMOLED E6 بحجم 6.56 بوصة ودقة 1916×2160 بكسل المعالج معالج Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2، ووحدة معالجة الرسومات Adreno 740 معالج Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 5G، Adreno 740 الذاكرة (رام) 12 جيجابايت/16 جيجابايت LPDDR5 12 جيجابايت أو 16 جيجابايت LPDDR5X تخزين داخلي مساحة تخزين داخلية 512 جيجابايت/1 تيرابايت UFS 3.1 256 جيجابايت/512 جيجابايت/1 تيرابايت UFS 4.0 الكاميرا الخلفية كاميرات خلفية ثلاثية 50MP+48MP+64MP مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابكسل، ومستشعر فائق الاتساع بدقة 8 ميجابكسل، ومستشعر تليفوتوغرافي بدقة 10 ميجابكسل مع تكبير بصري 3.2x الكاميرا الأمامية كاميرات أمامية مزدوجة بدقة 32 ميجابكسل 20 ميجابكسل بطارية بطارية بسعة 4805 مللي أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 100 واط بطارية بسعة 4800 مللي أمبير، تدعم الشحن السلكي بقوة 67 واط، والشحن اللاسلكي بقدرة 50 واط نظام التشغيل ColorOS 13 استنادًا إلى نظام التشغيل Android 13 MIUI Fold 4 المبني على نظام التشغيل Android 13

كما يمكنكم ملاحظة، أنه تتمتع كل من الهواتف بمواصفات تقنية متشابهة بشكل نسبي، وهذا ما يشكل النقطة الأكثر ارتباكًا للمستخدمين المحتملين عند مقارنة Oppo Find N3 و Xiaomi Mix Fold 3، فكل من الجهازين مجهزان بمعالج Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 ومعالج الرسومات Adreno 740. علاوة على ذلك، يتشابهان في جوانب مثل الكاميرا وسعة البطارية وخيارات التخزين ونظام التشغيل.

حيث يبرز Oppo في شاشته، يتميز Find N3 بشاشات ذات دقة عالية سواء داخليًا أو خارجيًا مقارنة بـ Fold 3، مما يتيح صورًا أكثر وضوحًا، ومع ذلك، يجدر بالذكر أن هذه الاستفادة قد تكون أكثر على الورق، حيث قد لا تلاحظ فرقًا كبيرًا بالعين المجردة بين الطرازين.

اختلافات التصميم بين Oppo Find N3 و Xiaomi Mix Fold 3

هناك أشياء مختلفة كثيرة يجب الانتباه إليها، والتصميم هو في القمة من تلك القائمة، في الأجهزة العادية، ليس للتصميم أهمية بارزة كما كان في السابق، الجزء الأمامي من هذه الأجهزة مصنوع بالكامل من الشاشة، بينما الجزء الخلفي مصنوع من الزجاج، ما تبقى لمناقشته هو عدد الكاميرات الخلفية وترتيبها ولونها. ومع ذلك، في حالة التكنولوجيا القابلة للطي، الوضع مختلف تمامًا.

دعنا نلقي نظرة أولاً على Oppo Find N3، عندما تمسك الجهاز لأول مرة، ستجد أنه يبدو مثل هاتف عادي بشكل مدهش، بفضل ميكانيكية المفصلة المتقدمة التي صممتها الشركة، لا يوجد فجوة عند الطي، مما يجعله مريحًا، وفيما يتعلق بالراحة، يحتوي الجهاز على حواف مستديرة من جهة وخطوط حادة من الجهة الأخرى، هذا يعني أنه على الرغم من أنه ليس مشكلة بالنسبة للأشخاص الذين يستخدمون الأيدي اليمنى، إلا أن الأشخاص الذين يستخدمون الأيدي اليسرى قد يواجهون صعوبات طفيفة، بالإضافة إلى ذلك، هناك مُنزلق جانبي لكتم صوت الهاتف بسرعة، جنبًا إلى جنب مع أزرار الصوت وزر الطاقة الذي يعمل أيضًا كقارئ بصمات الأصابع، في الخلف، يوجد ترتيب كاميرا ثلاثية ضمن جزيرة كبيرة تشبه المثلث المائل.

بالنظر إلى Xiaomi Mix Fold 3، نجد هاتفًا أنيقًا تمامًا مثل منافسيه، قامت شاومي بعمل رائع بالمفصلة، ومن خلال الحفاظ على حواف الشاشات الداخلية والخارجية ضيقة قدر الإمكان، أرادوا أن يشعر Fold 3 بأنه هاتف عادي تقريبًا عند الطي، ونجحوا في ذلك.

مثل Find N3، يحتوي على أزرار تحكم في مستوى الصوت موضوعة جانبيًا وزر طاقة يحتوي على مستشعر بصمة الإصبع المدمج، بصراحة، فإن عدم وجود قارئ بصمات الأصابع تحت الشاشة في كلا الطرازين أمر مخيب للآمال بعض الشيء، ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن هذه التكنولوجيا من شأنها أن تزيد التكاليف.

يحتوي Mix Fold 3 على أربع كاميرات خلفية ومزود بزجاج غير لامع لا يحتفظ ببصمات الأصابع، ومن المؤكد أن عامل الجذب الرئيسي لكلا الطرازين يظهر عندما يتم فتح الهواتف، وكما ذكرنا بالأعلى، فإن هاتف أوبو Find N3 يتحول إلى جهاز لوحي بحجم 7.82 بوصة، في حين يتحول هاتف Xiaomi Mix Fold 3 إلى جهاز لوحي بحجم 8.03 بوصة.

يحتوي كلا الطرازين على ثقب للكاميرا في أحد أركان الشاشة، لكن شركة أوبو تبرز في جانب واحد.

وكما تعلم، فإن الهواتف القابلة للطي مزودة بشاشات OLED رفيعة ومرنة للغاية، ومع ذلك، على الرغم من أن الشاشة مرنة، إلا أن هناك تجعدًا ملحوظًا عند طيها، هذه المشكلة منتشرة في طرازات Galaxy Fold والأجهزة الأخرى، ومع ذلك، يعد Find N3 أحد الهواتف التي تكون فيها هذه المشكلة أقل وضوحًا، لن يكون من الخطأ القول إن هذا عامل خطير عند اتخاذ القرار.

سعر Oppo Find N3 و Xiaomi Mix Fold 3

عندما يتعلق الأمر بشراء منتج جديد، فإن أحد الاهتمامات الأساسية لمعظمنا هو السعر، حاليًا، يبلغ سعر هاتف Find N3 حوالي 1,699.00 دولارًا أمريكيًا ، بينما يتوفر Xiaomi Mix Fold 3 مقابل 1,399.00 دولارًا أمريكيًا تقريبًا،وبطبيعة الحال، يمكن أن تختلف هذه الأسعار اعتمادا على عوامل مثل خيارات التخزين، ومع ذلك، فهي حقيقة أن سعر هاتف أوبو أغلى بـ 300 دولار، وفي النهاية، القرار بشأن المنتج الأفضل متروك لك، كل شخص لديه احتياجاته وميزانياته الخاصة به، ومع ذلك، وبالنظر إلى أن كلا الجهازين متشابهان تمامًا ولا توجد سوى اختلافات طفيفة بينهما، فمن المحتمل أن تميل نحو الخيار الأرخص.