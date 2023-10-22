تراند اليوم : أفضل الأطعمة لزيادة الصفائح الدموية

الصفائح الدموية تلعب دوراً مهماً في تخثر الدم ومنع النزيف، ويتراوح عدد الصفائح الدموية الطبيعي بين 150 إلى 450 ألف في كل ميكرولتر من الدم، إذا انخفض عدد الصفائح الدموية دون المستوى الطبيعي، فقد يؤدي ذلك إلى حالة تسمى الترومبوسيتوبينيا، والتي تزيد من خطر الإصابة بالنزف والكدمات.

هناك عوامل عديدة قد تؤثر على عدد الصفائح الدموية، مثل بعض الأمراض والأدوية والحالات الموروثة، ولكن في بعض الحالات، قد يكون بإمكان المرء زيادة عدد الصفائح الدموية من خلال تغيير نظامه الغذائي وتناول بعض الأطعمة التي تحتوي على عناصر غذائية مفيدة لصحة خلايا الدم.

أطعمة تزيد من عدد الصفائح الدموية

الحمص: يحتوي كل كوب من الحمص على حوالي 282 مايكروغرام من الفولات، كما أنه غني بالبروتين والألياف والحديد والزنك.

عصير البرتقال: يحتوي كل كوب من عصير البرتقال المدعم بفولات على حوالي 74 مايكروغرام من هذا المغذي، كما أنه غني بفيتامين C، الذي يساعد في امتصاص الحديد وزيادة إنتاج الصفائح الدموية.

الرمان: يعد الرمان مصدر غني بفيتامين سي والذي يساعد على تعزيز إنتاج الصفائح الدموية وتعزيز جهاز المناعة.

السبانخ: تعتبر من أغنى المصادر بالفولات، فكل كوب منها يحتوي على حوالي 263 مايكروغرام من حمض الفوليك، كما أنها غنية بالحديد وفيتامين K، واللذين يساعدان في إنتاج ونمو الصفائح الدموية.

الهليون: يحتوي كل كوب من الهليون على حوالي 268 مايكروغرام من الفولات، كما أنه غني بالألياف والبروتين والفيتامينات A وC وE وK.

المكسرات: فان اللوز والجوز من المصادر الغنية بالأحماض الدهنية الأساسية، بالإضافة إلى فيتامين E والذي يساعد على تحسين وظيفة الصفائح الدموية ومنع تدهورها.

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الكيوي: مصدر ممتاز لفيتامينات C – K، وفهما يساعدان على دعم الصفائح الدموية وإنتاجها.

الكبدة: تعد الكبدة من أغنى المصادر بفيتامين B12، بالإضافة إلى الحديد وفولات وفيتامين A.

البيض: يحتوي صفار البيض على نسبة عالية من فيتامين B12، كما أنه غني بالبروتين وفولات وفسفور وسيلانول.