تراند اليوم : الولايات المتحدة تعزز تواجدها العسكري في الشرق الأوسط بينما تقصف إسرائيل غزة وأهدافًا في سوريا ولبنان

تزايدت يوم الأحد المخاوف بشأن خطر نشوب صراع أوسع نطاقًا في الشرق الأوسط بسبب الحرب بين إسرائيل وحماس مع إرسال الولايات المتحدة المزيد من الأصول العسكرية إلى المنطقة في الوقت الذي تقصف فيه إسرائيل أهدافا في غزة وأنصار حماس في لبنان وسوريا، وقالت مصادر طبية في غزة إن أكثر من 50 فلسطينيا قتلوا في غارات جوية إسرائيلية خلال الليل على القطاع الذي فرضت إسرائيل عليه “حصارا كاملا” بعد هجوم شنه نشطاء حماس عبر الحدود في السابع من أكتوبر تشرين الأول وأصاب الإسرائيليين بصدمة.

استهداف مواقع في سوريا ولبنان

وفي سوريا المجاورة للاحتلال الإسرائيلي ، حيث يوجد لإيران، الداعم الإقليمي الرئيسي لحماس، وجود عسكري، أصابت الصواريخ الإسرائيلية مطاري دمشق وحلب الدوليين في وقت مبكر من يوم الأحد، مما أسفر عن مقتل عاملين على الأقل، وفقًا لوسائل الإعلام الرسمية السورية.

وفي جنوب لبنان، حيث يتبادل حزب الله المدعوم من إيران إطلاق النار عبر الحدود مع إسرائيل دعما لحركة حماس، قالت إسرائيل إن طائراتها قصفت أهدافا لحزب الله يوم السبت، وقال حزب الله إن ستة من مقاتليه قتلوا.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن حذر رئيس وزراء لبنان المؤقت من أن الشعب اللبناني سيتأثر إذا انجذبت بلاده إلى الحرب بين إسرائيل وحماس.

ومع تزايد العنف حول حدودها، أضافت إسرائيل يوم الأحد 14 بلدة قريبة من لبنان وسوريا إلى خطة الإخلاء في شمال البلاد.

الولايات المتحدة تعزز وجودها العسكري

وقال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إن واشنطن سترسل المزيد من الأصول العسكرية إلى الشرق الأوسط لدعم إسرائيل وتعزيز الموقف الدفاعي الأمريكي في المنطقة بعد “التصعيد الأخير من قبل إيران والقوات التابعة لها” ، في إشارة إلى حزب الله والمسلحين الإسلاميين الفلسطينيين.

وقال أوستن إنه سيتم إرسال نظام الدفاع الصاروخي عالي الارتفاع (ثاد) وكتائب إضافية من نظام صواريخ باتريوت للدفاع الجوي إلى المنطقة ووضع المزيد من القوات في وضع الاستعداد.

وقد نشرت واشنطن بالفعل قدرًا كبيرًا من القوة البحرية في الشرق الأوسط في الأسابيع الأخيرة، بما في ذلك حاملتي طائرات وسفن دعم لهما وحوالي 2000 من مشاة البحرية.

كما واستهدفت طائرات بدون طيار وصواريخ قاعدتين عسكريتين تستضيفان قوات أمريكية في العراق الأسبوع الماضي، في أحدث حلقة من سلسلة هجمات بعد أن حذر مسلحون عراقيون واشنطن من التدخل لدعم إسرائيل ضد حماس في غزة.

الاستعداد لاجتياح بري شامل لقطاع غزة

وحشدت إسرائيل الدبابات والقوات قرب السياج الحدودي حول غزة استعدادا لغزو بري يهدف إلى القضاء على حماس بعد عدة حروب غير حاسمة يعود تاريخها إلى استيلاءها على السلطة هناك في عام 2007 بعد أن أنهت إسرائيل احتلالا دام 38 عاما.

وقال رئيس الأركان اللفتنانت جنرال هيرتسي هاليفي للقوات يوم السبت “سنتوجه إلى قطاع غزة… لتدمير نشطاء حماس والبنية التحتية لحماس”، وفي معرض توضيحه للاستراتيجية الإسرائيلية في تصريحات لقناة فوكس تي في يوم الأحد، قال المتحدث باسم الجيش اللفتنانت كولونيل جوناثان كونريكوس: إن الأمر يتعلق “بحماس ضعيفة ومرهقة ومخلوعة استعدادًا للمرحلة التالية من عملياتنا العسكرية”.

وقال: “إن افتراضنا العملي هو أن حماس قد أعدت ساحة المعركة، وأن هناك أبعاداً مختلفة للحرب جاهزة لنا – وتحديداً الأنفاق – وأن حماس، على الأقل في المرحلتين الأولى والمتوسطة، سوف تقاتل وسوف تقاتل”، وإلحاق خسائر فادحة في (القوات الإسرائيلية).”

وقال الجناح العسكري لحركة حماس إنه أطلق صواريخ على تل أبيب يوم الأحد، ولم ترد أنباء فورية عن وقوع أضرار أو ضحايا.

ومع استمرار إسرائيل في القصف اليومي الذي أدى إلى تدمير مساحات واسعة من القطاع المكتظ بالسكان، قال الفلسطينيون إنهم تلقوا تحذيرات عسكرية إسرائيلية متجددة للانتقال من شمال غزة إلى الجنوب لتجنب المسرح الأكثر دموية في الحرب، وأضافوا أن منشورات عسكرية أسقطت على المنطقة الضيقة التي يبلغ طولها 45 كيلومترا فقط تحتوي على تحذير إضافي بأنهم قد يتم تصنيفهم على أنهم متعاطفون مع “منظمة إرهابية” إذا بقوا في أماكنهم.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي الأدميرال هاجاري يوم السبت “من أجل سلامتكم تحركوا جنوبا، سنواصل الهجوم في منطقة مدينة غزة ونزيد الهجمات”.

ويقول سكان غزة إن القيام بالرحلة جنوبًا لا يزال محفوفا بالمخاطر للغاية وسط الغارات الجوية وأن المناطق الجنوبية تعرضت للقصف أيضا، وقالت العديد من الأسر التي غادرت غزة إلى الجنوب إنها فقدت أقارب لها خلال الغارات الجوية الإسرائيلية في الجنوب.

تصاعد العنف في الضفة الغربية

وفي الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل حيث تصاعد العنف أيضًا قصفت طائرات إسرائيلية مجمعا أسفل مسجد في مخيم جنين للاجئين في ساعة مبكرة من صباح يوم الأحد قال الجيش إنه يستخدمه نشطاء فلسطينيون لتنظيم هجمات.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية يوم الأحد إن القوات الإسرائيلية قتلت فلسطينيا خامسًا في الضفة الغربية خلال الليل ليرتفع عدد القتلى هناك إلى 90 منذ بدء الحرب.

وصول المساعدات الطارئة إلى غزة

وصلت أول قافلة مساعدات إنسانية سُمح لها بالدخول إلى غزة منذ اندلاع الحرب عبر معبر رفح الحدودي الجنوبي من مصر يوم السبت، وقالت الأمم المتحدة إن القافلة المؤلفة من 20 شاحنة حملت إمدادات منقذة للحياة سيتسلمها الهلال الأحمر الفلسطيني.

ولكن مكتب الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة قال إن حجم البضائع التي دخلت كان فقط 4% من المتوسط ​​اليومي للواردات إلى غزة قبل الأعمال القتالية وجزء صغير مما هو مطلوب في القطاع، حيث يعتمد معظم الناس على المساعدات الإنسانية.

ورحب الرئيس الأمريكي جو بايدن، وهو مؤيد قوي لإسرائيل منذ فترة طويلة، بوصول المساعدات بعد أيام من المفاوضات المكثفة، وقال إن الولايات المتحدة ملتزمة بإجراء مزيد من المفاوضات لضمان وصول المزيد من المساعدات للفلسطينيين الذين ينفد منهم الغذاء والمياه والأدوية والوقود في غزة. المصدر رويترز للأنباء العالمية