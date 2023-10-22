تراند اليوم : أسعار الثلاجات والغسالات في كارفور اشتري كل اللي نفسك فيه برخص التراب

كارفور هي أفضل مكان لشراء الأجهزة الكهربائية الكبيرة وخاصة الثلاجات والغسالات حيث تقوم بعرض مجموعة متنوعة من المنتجات ذات الضمان الطويل والثقة الكبيرة بأسعار متميزة جدا تقترب من سعر المصنع مما يمكنك من الحفاظ على أموالك وتوفير آلاف الجنيهات وخلال شهر أكتوبر الجاري تعرض كارفور تشكيلة كبيرة من الثلاجات والغسالات بأحجام مختلفة لتناسب الجميع بأسعار متميزة يمكنك شراءها من فروع كارفور أو أونلاين من موقع وتطبيق الشركة الحق الفرصة واشترى أفضل أنواع الثلاجات والغسالات بأفضل سعر.

أسعار الثلاجات في كارفور

إذا كنت ترغب في شراء ثلاجة جديدة فعروض كارفور اليوم هي فرصة لن تتكرر بالنسبة لك حيث تتواجد مجموعة من أكثر الماركات من حيث المبيعات في السوق المصري بأسعار تقل بشكل كبير عن أي مكان آخر وبضمان حقيقي يصل ل 10 سنوات كاملة على مختلف أجزاء الثلاجات كما تتوافر كوبونات خصم يمكنك استخدامها عند الشراء من موقع أو تطبيق الشركة ليتم خصم 5% من سعر المنتج بحد أقصى 200 جنية واليكم أهم المنتجات المتاحة حاليا:

سعر ثلاجة فريش نوفروست لون أسود حجم 329 لتر يساوي 17560 جنية كود خصم 5% هو MEGA5

سعر ثلاجة فريش نوفروست لون فضي حجم 369 لتر يساوي 19290 جنية كود خصم 5% هو MEGA5

سعر ثلاجة يونيون اير نوفروست لون أسود حجم 350 لتر يساوي 17350 جنية

سعر ثلاجة فريش نوفروست لون فضي حجم 397 لتر يساوي 20870 جنية كود خصم 5% هو MEGA5

سعر ثلاجة يونيون اير نوفروست لون أسود حجم 440 لتر يساوي 20949 جنية كود خصم 5% هو MEGA5

سعر ثلاجة فريش نوفروست لون أسود ديجتال حجم 371 لتر يساوي 31350 جنية

سعر ثلاجة وايت ويل نوفروست لون فضي حجم 430 لتر يساوي 32995 جنية

سعر ثلاجة فريش نوفروست لون فضي بمبرد مياه حجم 426 لتر يساوي 26240 جنية

سعر ثلاجة ميني بار وايت بوينت لون فضي حجم 4.5 قدم يساوي 7795 جنية كود خصم 5% هو MEGA5

سعر ثلاجة وايت ويل نوفروست لون أسود حجم 460 لتر يساوي 25745 جنية

سعر ثلاجة فريش نوفروست لون فضي بمبرد مياه حجم 471 لتر يساوي 29810 جنية

أسعار الغسالات في كارفور

الغسالات هي عصب المنزل فلا يوجد بيت يستطيع الاستغناء عنها وتوافر غسالة حديثة وكبيرة يوفر لكي الكثير من الوقت والمجهود لذا تقدم لكم كارفور مفاجآت كبرة خلال شهر أكتوبر تتمثل في تخفيضات كبيرة على ماركات كثيرة للغسالات مثل فريش ووايت بوينت وهوفر وتورنيدو تعرف على العروض والأسعار واشتري قبل نفاذ الكميات من الفروع:

سعر غسالة فريش فوق أوتوماتيك حجم 7 كجم تساوي 7605 جنية

سعر غسالة فريش فوق أوتوماتيك حجم 9 كجم تساوي 9945 جنية

سعر غسالة وايت بوينت فوق أوتوماتيك حجم 9 كجم تساوي 9999 جنية

سعر غسالة فريش فوق أوتوماتيك حجم 11 كجم تساوي 12915 جنية

سعر غسالة هوفر أوتوماتيك حجم 8 كجم تساوي 21999 جنية

سعر غسالة انديست أوتوماتيك حجم 8 كجم تساوي 22999 جنية

سعر غسالة تورنيدو فوق أوتوماتيك حجم 11 كجم تساوي 14679 جنية

اقرأ أيضا