تراند اليوم : مشروب اخضر للتنحيف في أقل وقت يساعد على فقدان الوزن

نجد الكثير من الأشخاص يبحثون عن مشروب اخضر للتنحيف خاصة الأشخاص الذين يعانون من سمنة مفرطة، حيث هناك الكثير من المشروبات الخضراء التي تساعد في فقدان الكثير من الوزن، وذلك عن طريق مساعدة الجسم في القضاء على الدهون المتراكمة.

مشروب اخضر للتنحيف

يوجد العديد من المشروبات التي تساعد في إنقاص الوزن من أشهر تلك المشروبات مشروب اخضر للتنحيف والتي منه خليط مشروبات من مكونات خضراء كالفاكهة أو الخضروات المفيدة للجسم بإمداده بالعناصر الغذائية والفيتامينات والمعادن.

مشروب الكيوي والخس

قومي بتقشير الكيوي ومن ثم وضعه في الخلاط مع ثلاث أوراق من السبانخ والخس.

إضافة كوب ماء في الخلاط وخلط المزيج حتى يتماسك.

تناول هذا المشروب على معدة فارغة في الأسبوع ثلاث مرات، وذلك لأنه يساعد في فقدان الكثير من الوزن.

مشروب البروكلي والخس

غسل البروكلي والخس والجزر جيدًا.

تقطيع المكونات السابقة ووضعها في الخلاط مع كوب من عصير البرتقال.

تناول المشروب كل يوم لمدة 15 يوم في وجبة الإفطار.

فوائد المشروب الأخضر

فوائد المشروب الأخضر كثيرة جدًا، لذا سوف نقوم بسردها على النحو التالي:

يساعد على فقدان الوزن: يعمل على فقدان الكثير من الوزن، وذلك بفضل ما تحتويه هذه المشروبات على مواد فعالة تساعد في إنقاص الوزن.

كبح الشهية: تناول المشروب الأخضر كل صباح يساعد في الإحساس بالشبع لمدة طويلة، فبالتالي يشعر الشخص أن ليس لديه رغبة في تناول الطعام، فهذا بدروه يساعد في إنقاص الوزن وتخليص الجسم من السموم ويحسن من عمل الجهاز الهضمي.

إمداد الجسم بالفيتامينات: من أشهر فوائده هو منحه للجسم الكثير من المعادن والفيتامينات التي تساعد في فقدان الوزن بشكل أسرع.

تجربتي مع العصير الأخضر للتخسيس عالم حواء

تقول إحدى السيدات أنها عانت كثيرًا من مشكلة الوزن الزائد، حيث على الرغم من تجربة العديد من الوصفات الطبيعية والأدوية التي تساعد على فقدان الوزن ولكن دون أي فائدة، وفي يوم وجدت منشور يتحدث عن أهمية مشروب عصير السبانخ مع الكرفس والأناناس في إنقاص الوزن: