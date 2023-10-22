تراند اليوم : الكرز المجفف.. فوائد مذهلة للصحة ومساعد فعال في علاج مرضى السكر

الكرز المجفف هو فاكهة لذيذة وغنية بالعناصر الغذائية، بالإضافة إلى العديد من الفوائد المذهلة للصحة، فهو فعال في تنظيم مستوى السكر في الدم، ويعزز من أفراز الأنسولين، كما يحتوي على مضادات أكسدة تساعد على حماية الخلايا وخفض الضغط وتقوية العظام، فهو يعد إضافة مفيدة لنظام غذائي صحي، وفى هذا المقال نتناول بعض الفوائد الصحية للكرز المجفف وتأثيره على مرضى السكر.

فوائد الكرز المجفف للصحة

مضادات الأكسدة: هو غني بمضادات الأكسدة، والتي تساعد على حماية الخلايا من التلف الناتج عن الجذور الحرة.

الصحة القلبية: يساعد الكرز المجفف على خفض ضغط الدم ومستويات الكوليسترول، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

صحة العظام: يحتوي على كميات جيدة من الكالسيوم والبوتاسيوم، والتي تساعد على الحفاظ على صحة العظام.

صحة الجهاز الهضمي: يحتوي على نسبة عالية من الألياف، والتي تساعد على تنظيم حركة الأمعاء.

صحة الجهاز المناعي: يساعد على تعزيز صحة الجهاز المناعي.

صحة البشرة: يساعد على حماية البشرة من التلف الناتج عن الأشعة فوق البنفسجية.

صحة النوم: يحتوي الكرز المجفف على الميلاتونين، وهو هرمون يساعد على تنظيم دورة النوم والاستيقاظ.

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فوائد الكرز المجفف لمرضى السكر

الكرز المجفف هو مصدر جيد للألياف الغذائية، والتي يمكن أن تساعد في خفض مستويات السكر في الدم، كما أنه يحتوي على مضادات الأكسدة، والتي يمكن أن تساعد في حماية الخلايا من التلف الذي يمكن أن يؤدي إلى مرض السكري من النوع 2.

التأثير على مستويات السكر في الدم

يساعد الكرز المجفف في خفض مستويات السكر في الدم بعد الوجبات، حيث وجدت دراسة أجريت عام 2013 أن تناول 200 جرام من الكرز المجفف يوميًا لمدة 10 أيام أدى إلى انخفاض بنسبة 20٪ في مستويات السكر في الدم بعد الوجبة لدى الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع 2.

التأثير على مقاومة الأنسولين

مقاومة الأنسولين هي حالة تجعل الخلايا غير قادرة على استخدام الأنسولين بشكل فعال لخفض مستويات السكر في الدم، وجدت دراسة أجريت عام 2015 أن تناول 200 جرام من الكرز المجفف يوميًا لمدة 12 أسبوعًا أدى إلى تحسن مقاومة الأنسولين لدى الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع 2.