تراند اليوم : مكاسب البيع المسبق: ما هي أفضل 5 عروض أولية للعملات الرقمية يمكن شراؤها في شهر نوفمبر؟

بدأ السباق بين مشاريع العملات المشفرة الجديدة في شهرشهر نوفمبر، حيث تتنافس العديد من عمليات الطرح الأولي للعملات الرقمية (ICO) الجديدة المثيرة على الحصول على مكانة بين المستثمرين المتحمسين. ومع عروض القيمة الفريدة، والجاذبية الواسعة، والإمكانات العالية، يمكن للمستثمرين المحظوظين تحقيق مكاسب هائلة على مدى الأشهر والسنوات المقبلة عندما تدخل هذه المشاريع في المدار.

ما هي أفضل 5 عمليات طرح أولي للعملات الرقمية (ICO) في الوقت الحالي؟

لقد قام كل مشروع من المشاريع الخمسة المدرجة بالفعل بإتاحة رمزه الأصلي خلال فترة ما قبل البيع لتحفيز المستثمرين ودعمهم طوال مراحل التطوير المبكرة. يمكن أن تكون هذه فرصًا ممتازة لتكون جزءًا من الحدث الكبير التالي في عالم العملات المشفرة قبل انطلاقه. مع أخذ ذلك في الاعتبار، إليك أفضل خمس عمليات طرح أولي للعملة في شهر نوفمبر 2023:

1) شيبا ميمو (SHMU)

2) تشانسر (تشانسر)

3) ألتسيجنالز (ASI)

4) ميتاكاد (MCADE)

5) FXBOX (FXB)

1. شيبا ميمو (SHMU): عملة ميمية ذات قدرات ترويجية مدعومة بالذكاء الاصطناعي

يُنظر إلى Shiba Memu بالفعل على أنها الجيل التالي من العملات الميمية. وهي تستخدم بروتوكول تسويق مدعوم بالذكاء الاصطناعي لتعزيز تواجدها عبر الإنترنت وبناء معنويات إيجابية للمستثمرين. يستخدم المشروع بشكل كبير معالجة اللغة الطبيعية (NLP) للتفاعل بشكل مستقل مع الأشخاص عبر الإنترنت في المنتديات ووسائل التواصل الاجتماعي. يتيح ذلك لـ Shiba Memu إنشاء ونشر استراتيجيات التسويق الخاصة بها.

تُعد Shiba Memu بلا شك أذكى كلب في قطاع العملات الميمية في الوقت الحالي. مدعومة برمز SHMU الأصلي، نجح البيع المسبق عالي الأداء في جمع 3.9 مليون دولار من السيولة. وليس هذا فحسب، بل إن بيع شيبا ميمو المسبق المنظم والفريد يجعلها واحدة من أفضل عمليات الطرح الأولي للعملات الرقمية حاليًا.

بعد إطلاقها بسعر 0.011125 دولار، شهدت Shiba Memu زيادات يومية في الأسعار قدرها 0.000225 دولار في محافظ المستثمرين الأوائل. وبحلول اليوم الستين، كان هؤلاء المستثمرون قد حققوا بالفعل عوائد قدرها 119.33%. بناءً على الطلب الشعبي، قامت Shiba Memu بتمديد العرض الأولي لمدة 60 يومًا أخرى، لتصل إلى 31 أكتوبر قبل إدراجها في بورصة BitMart.

ونتيجة لذلك، يمكن للمستثمرين الجدد الحصول على عوائد كبيرة قبل انتهاء البيع المسبق، في حين يمكن للمستثمرين الحاليين مضاعفة أموالهم. ومع وصول قيمة SHMU الآن إلى 0.03520 دولار، فإن أي تأخير يعني ضياع فرصة لتحقيق أرباح فورية محتملة.

>>> يمكنك العثور على مزيد من المعلومات، بما في ذلك كيفية شراء SHMU هنا <<<

2. تشانسر (CHANCER): منصة مراهنة لامركزية جديدة عبر الإنترنت

تقوم Chancer بنقل اللعبة إلى مواقع المراهنة المركزية عبر الإنترنت من خلال منصة المراهنة عبر الإنترنت الجديدة تمامًا من نظير إلى نظير (P2P) والتي تجعل المقامرين على اتصال مباشر مع بعضهم البعض. يمكن للمستخدمين إنشاء أسواق الرهان المخصصة الخاصة بهم في أي حدث يختارونه، بدءًا من الرهانات الممتعة بين الأصدقاء أو الزملاء وحتى الأحداث الرياضية أو الترفيهية أو السياسية العالمية.

مهما كانت كيفية اختيار المقامرون للتفاعل مع المنصة، فإن Chancer تقدم تجربة مراهنة لا مثيل لها وشفافة وعادلة. بدلاً من الاعتماد على الاحتمالات التي يحددها وكلاء المراهنات المتحيزون الذين لديهم مصالح خاصة، يتم التحقق من عدالة جميع أسواق الرهان والاحتمالات لتكون أكثر تنافسية.

يتيح حل blockchain المصمم خصيصًا من Chancer هذه الميزات اللامركزية المثيرة، وكلها مدعومة برمز CHANCER الأصلي. الرموز المميزة التي تسمح بممارسة الرهانات، تكون محفوظة في حساب العهدة أثناء لعب الرهان قبل توزيع المكاسب على الجانب الفائز.

هذا البيع المسبق المثير هو في المرحلة 3، وقد جمع بالفعل 2.8 مليون دولار، مما يجعله واحدًا من أفضل عمليات الطرح الأولي للعملات المشفرة المتاحة حاليًا ويتفوق على معظم مشاريع المرحلة المبكرة الأخرى في عام 2023. يمكن للمستثمرين شراء رموز CHANCER بسعر 0.012 دولار، ولمن سيستثمرون أكثر من 100 دولار لديهم فصة السحب على الجوائز للفوز بحصة متساوية قدرها 100 ألف دولار من رموز CHANCER.

>>> يمكنك العثور على مزيد من المعلومات، بما في ذلك كيفية شراء CHANCER هنا <<<

3. ألتسيجنالز (ASI): استخدام الذكاء الاصطناعي لتحسين إشارات التداول

AltSignals عبارة عن منصة إشارات تداول راسخة تم إطلاقها في عام 2017 ومنذ ذلك الحين قامت ببناء مجتمع متنام يضم أكثر من 50000 مستخدم. تعد AltSignals بالفعل واحدة من أنجح منصات إشارات التداول بمتوسط معدل نجاح يبلغ 64% بفضل أداة AltAlgo™ المتطورة، وتتجه إلى الذكاء الاصطناعي لدفع نفسها إلى المستوى التالي.

باستخدام التعلم الآلي ومعالجة اللغة الطبيعية والتحليلات التنبؤية والتعلم المعزز، تقوم AltSignals بإنشاء حزمة تداول جديدة، ActualizeAI، لزيادة معدل نجاحها إلى أكثر من 80%.

وبالفعل في مرحلتها 2 تعتبر ألتسيجنالز من أفضل عروض البيع المسبق للعملات المشفرة، وتقدم AltSignals فوائد لا مثيل لها لمستثمريها. أي شخص يحمل ما لا يقل عن 10,000 توكين ASI سيحصل على وصول تلقائي مدى الحياة إلى ActualizeAI، مما يمنحه ميزة تداول فورية. وفي الوقت نفسه، يمكن لجميع المستثمرين الاستفادة من العديد من عروض العضوية الخاصة المتاحة لهم من خلال نادي AI Members Club.

سلط العديد من خبراء العملات المشفرة الضوء على بيع ASI المسبق باعتباره واحدًا من أفضل عروض البيع المسبق للعملات المشفرة لهذا العام. مع استمرار سعر توكين ASI بشكل كبير عند 0.01875 دولار فقط، هناك فرصة هائلة للمستثمرين ليكونوا جزءًا من مشروع تشفير رائد حقًا.

>>> يمكنك العثور على مزيد من المعلومات، بما في ذلك كيفية شراء ASI هنا <<<

4. ميتاكاد (MCADE): منصة GameFi الرائدة في السوق

Metacade عبارة عن منصة ألعاب شاملة عبر الإنترنت تقدم أول لعبة أركيد افتراضية متعددة الألعاب في عالم البلوكتشين blockchain. توفر كل لعبة وصولاً لا مثيل له إلى فرص اللعب من أجل الربح وطرق مختلفة لكسب رمز MCADE الأصلي أثناء تفاعلك مع النظام الأساسي ومجتمعه النابض بالحياة.

تم إطلاق المنصة في عام 2023 بعد نجاح كبير للغاية في طرح العملة الأولي (ICO) الذي جمع 16.4 مليون دولار. ومنذ إطلاقها على UniSwap وBitMart، زادت قوة MCADE من قوة إلى قوة، وتضاعف سعرها أكثر من ثلاثة أضعاف. بعد أن عززت بالفعل مكانتها كواحدة من أفضل عمليات الطرح الأولي للعملات لعام 2023، أصبح لدى Metacade الآن أساس متين يمكن من خلاله النمو لتصبح رائدة حقيقية في قطاع GameFi المزدهر.

>>> يمكنك العثور على مزيد من المعلومات، بما في ذلك كيفية شراء MCADE هنا <<<

5. FXBOX (FXB): متجر شامل للألعاب والصفقات والرهانات

منصة تشفير جديدة متعددة الاستخدامات، توفر FXBOX للمستخدمين مجموعة واسعة من خدمات البلوكتشين. بدءًا من ألعاب اللعب من أجل الربح وحتى تبادل العملات المشفرة الذي يمكنه الاستفادة مما يصل إلى 1000 ضعف من الرموز واليانصيب اللامركزي، هناك الكثير مما يمكنك رؤيته والقيام به على FXBOX. بالإضافة إلى ذلك، تتمتع المنصة بقدرات DeFi التي توفر الفرصة لتحقيق عائد سلبي من خلال تحصيص رمز FXB الأصلي.

حاليًا في بيع FXBOX المسبق، تتزايد الإثارة حول هذا المشروع الجديد المبتكر، مع قدرة الداعمين الأوائل على المشاركة من خلال الاشتراك مباشرة من خلال الموقع.

ما هو أفضل ICO للاستثمار فيه لشهر شهر نوفمبر؟

في حين أن كل مشروع من المشاريع الخمسة المذكورة أعلاه يوفر للمستخدمين تجربة مستخدم مقنعة وفريدة من نوعها، فإن المشروعين المتميزين هما بلا شك Shiba Memu وChancer. يكتسب كلا العرضين الأوليين للعملات الرقمية (ICO) زخمًا هائلاً بينما يتجهان نحو نهاية أفضل عروض البيع المسبق للعملات المشفرة.

ومع ذلك، فإن Shiba Memu ينافس على أفضل عرض أولي (ICO) للاستثمار فيه لشهر شهر نوفمبر، حيث يقدم منصة ثورية جديدة وقدرة مستقلة تعتمد على الذكاء الاصطناعي والتي يمكن أن تجعله حاملًا قياسيًا للعملات الرقمية الميمية ومشاريع العملات المشفرة من الجيل التالي.

وفي النهاية، فإن أفضل عمليات طرح أولي للعملات الرقمية (ICO) التي يمكن لمستثمري العملات المشفرة الاشتراك فيها في شهر نوفمبر 2023 هي:

1) شيبا ميمو

2) تشانسر

3) ألتسيجنالز

4) ميتاكاد

5) FXBOX