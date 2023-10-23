تراند اليوم : خطوات تساعدك على البقاء هادئًا وسعيدًا عندما لا تكون الأمور بخير

يعد الحفاظ على التركيز والهدوء وَسَط أجواء متوترة تسهم بشكل كبير في تحسين الصحة العامة للإنسان، وتبقيه في حالة جيدة لاتخاذ القرارات السليمة، حتى لو كان وَسَط مواقف صعبة تملؤها التوتر والقلق، حيث ذكرت صحيفة “Times of India” أن هناك خطوات تساعد علي زيادة التركيز والهدوء وهي كالاتي:-

1. ممارسة التنفس العميق وتصفية الذهن والتأمل

عندما يشعر الشخص بالضيق والإرهاق يمكن أن يأخذ دقيقة للاستنشاق بعمق بواسطة الأنف، ثم يحبس هذا التنفس لبضع ثواني، ثم يزفر ببطء عن طريق الفم، كما يساعد التأمل وتصفية الذهن على بقاء الشخص هادئًا ومتزن في المواقف الصعبة، ويستطيع إصدار القرارات الصائبة بكل سهولة.

2. الالتزام بروتين حياة منظم وعدم التعرض للمعلومات الكثيرة

يجب الحفاظ على روتين يومي منظم بعيدًا عن الفوضي، مما يضفي على المرء شعورًا بالرضا وزيادة الثقة بالنفس، كما يساهم أيضًا التعرض المستمر للكثير من الأخبار والمعلومات في زيادة التوتر والقلق، فينبغي وضع حدًا لكمية المعلومات والأخبار التي يتعرض لها الشخص في اليوم، حتي لا يعرض نفسة لضغط عصبي مما يؤثر بالسلب على نشاطه اليومي.

3. ممارسة الامتنان وبعض التمارين الرياضية

يجب أن يحافظ الشخص على نظرته الإجابية وأن يبتعد عن الجوانب السلبية في حياته، لإنها من مسببات القلق والتوتر، كما تساعد ممارسة بعض التمارين الرياضية بانتظام على بقاء الشخص هادئًا بعيدًا عن التوتر.

4. طلب الدعم والمساندة والتدرب على الردود الواعية

يجب عندما يواجه الشخص مشكلة يصعب عليه حلها، ينصح الخبراء بالتواصل مع الأصدقاء المقربين أو احد أفراد العائلة، فطلب الدعم والمساعدة يوفر الراحة النفسية والتعامل مع المشكلة بشكل أفضل، كما يجب على الشخص أن يتدرب على الرد الانفعالي عند تقييم المواقف، والبعد تمامًا عن أي رد عصبي أو عاطفي حتي يتم حل المشكلة بأقل الخسائر والوصل إلى حلول إيجابية.