تراند اليوم : العنب الأحمر أفضل من أي نوع آخر.. تعرف السبب

العنب الأحمر مليئة بمضادات الأكسدة مثل ريسفيراترول والفلافونويد، فهي تقاوم الإجهاد التأكسدي، مما يقلل من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة، كما أنه غني بالفيتامينات C وK، ويدعم المناعة وصحة العظام، وتوفر السكريات الطبيعية فيها طاقة سريعة، كما أن محتواها العالي من الألياف يساعد على الهضم، علاوة على ذلك، يساهم هذا الصنف من العنب في صحة القلب عن طريق خفض مستويات الكوليسترول، فيما يلي بعض الأسباب التي تجعل هذا النوع من العنب هو الأفضل، إلق نظرة

العنب الأحمر

القيمة الغذائية

يبرز العنب الأحمر، وهو فاكهة فاتنة ونابضة بالحياة، كقوة غذائية، وغالبًا ما يتفوق على أصناف العنب الأخرى من حيث الفوائد الصحية والنكهة، فهو يتميز بـ :

العنب الأحمر مليء بمضادات الأكسدة

فهو لديه مستويات عالية من ريسفيراترول وكيرسيتين وفلافونويد، وهي مركبات قوية معروفة بخصائصها المضادة للالتهابات ومكافحة الشيخوخة، تلعب مضادات الأكسدة هذه دورًا حاسمًا في تحييد الجذور الحرة الضارة، وبالتالي تقليل خطر الإصابة بالأمراض المزمنة مثل أمراض القلب وبعض أنواع السرطان.

يحتوي العنب الأحمر على مزيج فريد من الفيتامينات

يحتوي هذا العنب بشكل خاص على فيتامين C وK، الضروريين لتكوين الكولاجين ودعم المناعة وصحة العظام، و توفر السكريات الطبيعية فيها دفعة سريعة من الطاقة، مما يجعلها خيارًا مثاليًا للوجبات الخفيفة.

يحتوي العنب الأحمر على معادن مفيدة

على سبيل المثال يحتوي هذا العنب على البوتاسيوم، مما يساعد في الحفاظ على مستويات ضغط الدم الصحية ودعم وظيفة العضلات والأعصاب المناسبة.

وواحدة من أهم مزاياه تكمن في تأثيره على صحة القلب والأوعية الدموية، حيث يساعد الريسفيراترول الموجود فيه على تقليل نسبة الكوليسترول الضار، وتعزيز صحة القلب ومنع تلف الشرايين.

بالإضافة إلى ذلك، يحتوي على نسبة أعلى من الألياف مقارنة بنظيره الأخضر، مما يساعد على الهضم ويعزز الشعور بالامتلاء، وبالإضافة إلى قيمته الغذائية، يبهج براعم التذوق بنكهته الغنية والحلوة والحامضة قليلاً.

أسباب تدعو لتناول العنب الأحمر بدلًا من الأصناف الأخرى

فيما يلي بعض الأسباب التي تدفعنا إلى تناول هذا النوع من بدلاً من أصناف العنب الأخرى:

مصدر غني بالمنغنيز

هذا العنب ليس لذيذًا فحسب، بل إنه مفيد أيضًا للصحة، حيث يعتبر هذا العنب مصدرًا غنيًا بالمنغنيز، مما يعزز نمو العظام وصحة الجهاز الهضمي، وبصرف النظر عن هذا، فإن تناوله يقوي جهاز المناعة أيضًا.

غني بالخصائص المضادة للالتهابات

يحتوي العنب الأحمر على المغذيات النباتية التي تساعد في الحد من العديد من الأمراض، كما أن تناول هذا يقلل من خطر الإصابة بسرطان القولون، كما أن تناوله يساعد في التخلص من أنواع عديدة من الحساسية.

قوة مضادات الأكسدة

العنب الأحمر، الغني بخصائص مضادة للأكسدة يساعد في القضاء على العديد من المشكلات المتعلقة بالصحة، تحتوي على كمية أكبر من مضادات الأكسدة مقارنة بالفواكه الأخرى، مما يساعد في حمايتك من العديد من الأمراض.

يعزز صحة الجهاز الهضمي

يساعد البوتاسيوم والألياف الموجودة في العنب في الحفاظ على صحتك، وتناول العنب الأحمر بانتظام يجعل حركات الأمعاء أسهل، في الواقع، الألياف الموجودة فيه تعزز عملية الهضم.

مفيدة في خفض مستويات الكوليسترول

توجد هذه الخصائص في العنب، مما يساعد في السيطرة على الكوليسترول، إذا تناولت العنب الأحمر يومياً، فإن مستوى الكولسترول السيئ الموجود في الجسم ينخفض، ويمكنك تجنب أمراض القلب.

تحسين صحة الدماغ

تناول العنب الأحمر يعزز الذاكرة وصحة الدماغ، وهذا يقلل أيضًا من خطر الإصابة بمرض الزهايمر.