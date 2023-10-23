تراند اليوم : رسميًا إطلاق الهاتف الذكي Vivo Y55t في الصين مع معالج Dimensity 6020 وبطارية 5000 مللي آمبير والمزيد

في وقت سابق اليوم (23 أكتوبر 2023)، تم إطلاق Vivo Y200 5G في السوق الهندي، ومع ذلك، يبدو أن هذا لم يكن الجهاز الوحيد من سلسلة Y الذي أعلنت عنه الشركة، حيث أطلقت العلامة التجارية أيضًا طراز Vivo Y55t في السوق المحلية في الصين، حيث كانت Vivo قد أعلنت أيضًا عن طرازي Y33t و Y78t في السوق الصينية مؤخرًا، لذا دعونا نلقي نظرة على الجهاز الأحدث.

Vivo Y55t

مواصفات Vivo Y55t

يتميز Vivo Y55t بشاشة LCD مقاس 6.64 بوصة توفر دقة + Full HD، و 550 شمعة من السطوع الأقصى، ومعدل تحديث قياسي يبلغ 60 هرتز.

تحت الغطاء، تم تجهيزه بمعالج MediaTek Dimensity 6020 SoC ( الذي هو في الأساس Dimensity 700) والذي تم إقرانه بذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 8 جيجابايت وحتى 256 جيجابايت من التخزين الداخلي، والجدير بالذكر أنه يمكن للمشترين توسيع التخزين حتى 1 تيرابايت بفضل فتحة بطاقة الذاكرة.

تُشغل حزمة بطارية كبيرة بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة هذا الجهاز، والذي يدعم شحنًا سريعًا متواضعًا بقوة 15 وات.

يعمل هذا الجهاز على نظام التشغيل OriginOS 3 خارج الصندوق.

يبلغ سمكه 8.07 مم ويزن 190 جرامًا.

يتميز الجزء الخلفي بإعداد كاميرا مزدوجة بدقة 50 ميجابكسل، بينما يحتوي الجزء الأمامي على مستشعر بدقة 8 ميجابكسل لصور السيلفي ومكالمات الفيديو.

تشمل الميزات البارزة الأخرى مقبس سماعة رأس بحجم 3.5 مم، وحلقات ذهبية حول الكاميرتين الخلفيتين، ومعدل أخذ عينات لمس 240 هرتز، وماسح ضوئي لبصمات الأصابع مثبت على الجانب.

سعر وتوافر Vivo Y55t

أعلنت شركة صناعة الهواتف الذكية الصينية للتو عن Vivo Y55t بتكويني تخزين، وهما 8 جيجابايت + 128 جيجابايت و 8 جيجابايت + 256 جيجابايت، ويبلغ السعر التمهيدي للأول هو 999 يوانًا (حوالي 136 دولارًا أمريكيًا) بينما يُباع الأخير مقابل 1199 يوانًا (حوالي 164 دولارًا أمريكيًا).

سيتم طرح هذا الطراز للبيع في 25 أكتوبر 2023 وسيتوفر في خيارات ألوان متعددة، وهذا يشمل الأسود والأرجواني والأخضر والأزرق.