تراند اليوم : 8  أسباب مذهلة تجعلك بحاجة لإضافة حليب الكركم إلى نظامك الغذائي

يعتبر حليب الكركم من أقدم العلاجات المنزلية التي توصي بها الأمهات والجدات، ولكن ما الذي يبرز في هذا المشروب؟ قد تكون رائحة الكركم مريرة، لكن المسحوق المصفر يمكن أن يحول أي مشروب إلى مشروب رائع بسبب خصائصه العديدة، وهذا هو السبب الذي يجعل جدتك تطلب منك دائمًا شرب حليب الكركم أو الحليب الذهبي ، من شفاء الجروح إلى علاج نزلات البرد، كان هذا المشروب دائمًا على رأس قائمة العلاجات المنزلية في كل أسرة، إذا كنت تتساءل ما الذي يجعله صحيًا جدًا، فيجب أن تعلم أن هناك العديد من الفوائد التي يتمتع بها هذا المشروب.

حليب الكركم

فوائد حليب الكركم الصحية

الكركم، الذي ينشأ من جذور نبات كركم لونغا، هو نوع من التوابل الصفراء التي توفر خصائص تعزز الصحة، تُعزى إلى عنصر نشط موجود فيه يسمى الكركمين، الذي يقول كبير اختصاصيي التغذية في مستشفى Kokilaben Dhirubhai Ambani، بهاكتي سامانت ، وفقًا لموقع Health Shots، إنه عند دمجه مع الحليب، تتعزز فوائد كل من الكركم والحليب، وفيما يلي بعض الفوائد الغذائية للحليب بالكركم:

يحتوي على خصائص مضادة للالتهابات

شرب حليب الكركم يمكن أن يساعد في الوقاية من مشاكل مثل التهاب المفاصل ومرض التهاب الأمعاء ، ويحتوي على خصائص مضادة للالتهابات مما يساعد على تقليل الالتهابات في الجسم وتقليل خطر الإصابة بمثل هذه المشاكل.

وجدت دراسة نشرت في مجلة الطب البديل أن العنصر النشط الكركمين في الكركم يحتوي على خصائص مضادة للالتهابات تساعد في تقليل خطر آلام المفاصل والالتهابات في الجسم.

غني بمضادات الأكسدة

مضادات الأكسدة هي جزيئات تساعد في مكافحة الجذور الحرة في الجسم، والتي يمكن أن تلحق الضرر بالخلايا وتساهم في الإصابة بأمراض مزمنة مختلفة.

الكركمين الموجود في الكركم هو أحد مضادات الأكسدة القوية التي تساعد في الحفاظ على الصحة العامة وإبطاء عملية الشيخوخة، كما أنه يقلل من خطر الإصابة بالسرطان وأمراض القلب والمزيد من هذه الأمراض.

يعزز المناعة

إذا كنت من الأشخاص الذين يمرضون كثيرًا، فيجب عليك محاولة تضمين حليب الكركم في نظامك الغذائي، يوضح الخبير سامانت أن له خصائص مناعية تساعد في دعم جهاز المناعة وتحسين قدرة الجسم على الدفاع عن نفسه ضد العدوى والأمراض.

يحسن عملية الهضم

هل تعاني من مشاكل في الجهاز الهضمي مثل عسر الهضم والانتفاخ؟ شرب حليب الكركم قد يساعد في تخفيف الأعراض، ويقول الخبير إن هذا المشروب يحتوي على خصائص تحفز إنتاج المادة الصفراء في الكبد، مما يساعد على الهضم السليم للدهون.

جيد لعقلك

شرب حليب الكركم قد يعزز صحة الدماغ، يقول سامانت إن الاستهلاك المنتظم قد يساعد في تأخير أو حتى عكس أمراض الدماغ والأمراض المرتبطة بالعمر في وظائف المخ.

وجدت دراسة نشرت في مجلة Neuropeptides أن الكركمين يمكن أن يزيد من مستويات عامل التغذية العصبية المشتق من الدماغ (BDNF)، وهو مركب يساعد على زيادة نمو خلايا الدماغ.

يساعد في التئام الجروح

أظهرت الدراسات أن الكركم يحتوي على خصائص مطهرة ومضادة للالتهابات ومضادة للميكروبات ومضادة للحساسية تساعد في التئام الجروح، حيث يسرع عملية الشفاء ويدعم التئام الجروح، كما أنه يساعد في مكافحة الالتهابات المختلفة، بما في ذلك الالتهابات البكتيرية والفيروسية.

يحسن صحة القلب

هل تعلم أن أمراض القلب هي أحد الأسباب الرئيسية للوفاة في العالم؟ العنصر الرئيسي – الكركم في هذا المشروب يمكن أن يساعد في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب أيضًا.

وجدت مراجعة للأبحاث الأساسية في أمراض القلب أن الكركمين يحسن وظيفة بطانات الأوعية الدموية، المعروفة باسم وظيفة بطانة الأوعية الدموية، وهو أمر بالغ الأهمية للحفاظ على صحة القلب، وقد يساعد شرب حليب الكركم أيضًا في تقليل عوامل الخطر مثل الكوليسترول وضغط الدم التي تؤدي إلى الإصابة بأمراض القلب.

يقلل من مخاطر القلق والاكتئاب

بما أن شرب حليب الكركم يعزز صحة الدماغ، فإنه يمكن أن يساعد أيضًا في تعزيز صحتك العقلية، ويقول الخبير إن الكركمين له تأثيرات مضادة للاكتئاب وقد يساعد في تقليل أعراض الاكتئاب والقلق.

كيفية صنع حليب الكركم؟

تشاركنا أخصائية التغذية وصفة بسيطة لتحضير حليب الكركم بسهولة:

تسخين كوب من الحليب الألبان أو غير الألبان في قدر.

أضف نصف أو ملعقة صغيرة من مسحوق الكركم أو قطعة صغيرة من جذر الكركم الطازج في الحليب.

إضافة قليل من الفلفل الأسود، أنه يحتوي على مركب يسمى بيبيرين والذي يمكن أن يعزز امتصاص الكركمين.

يُطهى المزيج على نار خفيفة لبضع دقائق ويُحرَّك جيدًا.

قم بتصفية الحليب لإزالة أي جزيئات كركم متبقية.

ملحوظة: يمكن أن يختلف محتوى الكركمين في الكركم بشكل كبير اعتمادًا على عوامل مثل مصدر الكركم ومعالجته، في المتوسط، يحتوي الكركم على حوالي 2-5% من الكركمين من حيث الوزن، للحصول على ما يقرب من 100 ملغ من الكركمين في الجسم من الكركم، سوف تحتاج إلى استهلاك ما يقرب من 2000 إلى 5000 ملغ (2 إلى 5 جرام) من الكركم.

وضع باعتبارك أيضًا أنه: وبينما يمكنك الاستمتاع بهذا المشروب المهدئ والمغذي كجزء من روتينك اليومي، يقول الخبير إنه ليس بديلاً عن العلاج الطبي عند الحاجة، يجب عليك استشارة مقدم الرعاية الصحية الخاص بك قبل إدراجه في نظامك الغذائي أو إذا كان لديك أي مخاوف صحية محددة.