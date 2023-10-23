تراند اليوم : أخيراً بعد طول انتظار… واتساب يلبي طلاب ملايين المستخدمين بإنشاء حسابين بهاتف واحد

العديد من مستخدمي “واتساب” يعانون من الانتقال بين الحسابين مختلفين في جهاز واحد، وقد يحتاج ذلك من تسجيل الخروج ثم الدخول مرة أخري ويكون الأمر مرهق ويزعج الكثير من المستخدمين، وهذا ما جعل شركة “ميتا” نقوم بالإعلان عن الميزة الجديدة في “واتساب” تمكن المستخدمين من التنقل من الحسابين بكل سهول دون الخروج والدخول مرة أخري بين الحسابين.

شروط استخدام ميزة “واتساب” الجديدة

حددت شركة “ميتا” بعض الشروط حتى يتمكن المستخدمين من الاستمتاع بهذه الميزة الجديد، وهذه الشروط كالتالي:

يجب أن يكون لكل حساب رقم منفصل على الهاتف نفسه.

يحتوي كل حساب أو هاتف على بطاقة SIM، ويمكن استخدام بطاقات SIM متعددة أو بطاقات eSIM.

يتم استخدام الهاتف الثاني لاستقبال كلمة المرور المرسلة من خلال الرسائل النصية.

خطوات استخدام ميزة “واتساب” الجديدة

إذا تم استيفاء جميع الشروط التي ذكرناها لاستخدام الميزة، يمكنك إتباع هذه الخطوات:

تسجيل الدخول على أحدي حسابات واتساب.

الدخول على إعدادات الحساب، ثم البحث في قائمة تسجيل الدخول.

اختيار “التبديل بين الحسابات” وإتباع باقي الخطوات المطلوبة.

التحقق من صحة الهاتف وبطاقة SIM ويمكنك التنقل بين الحسابين بكل سهولة.

وبعد أن يتم إتباع هذه الخطوات التالية سيكون استخدام الحسابين بكل سهولة، وسوف لكم الكثير من الجهد والوقت خاصاً للمستخدمين الذي لديهم حسابين ويرغبون في التنقل بين الحسابات دون الحاجة إلى تسجيل الخروج وتسجيل الدخول مرة أخري.