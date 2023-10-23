تراند اليوم : “العشبة التي لا يمكن الاستغناء عنه” فوائد الاشواجندا للقولون العصبي والإمساك

عشبة الاشواجندا تعد أحدي الأعشاب الهندي التي تستخدم للطب الشعبي، بعد ذلك بدأ العرب في الاعتماد عليها منذ القدم في علاج العديد من الأمراض الصحية، وتشتهر “الاشواجندا” في الهند باسم “الجسنسنغ الهندي” وتحتوي هذه العشبة المميزة على الكثير من الفوائد التي لا حصر لها للنساء والرجال وعلاج الكثير من الأمراض بصفة عامة، وهذا ما سوف نتعرف عليه خلال موضوعنا اليوم.

ما هي عشبة الاشواجندا؟

تعتبر الاشواجندا من الأعشاب الغنية بالعديد من المركبات الطبيعية ويعتبرها الكثير من الأطباء بالأعشاب أنها كنز طبيعي، ويتم استخدامها في الكثير من الأدوية الطبية وخاصة في الهند وبعض الدول العربية لعلاج بعض الأمراض الصحية، فأن شجرة عشبة الاشواجندا هي صغيرة الحجم لونها أخضر وتنمو في قارة أفريقيا وآسيا.

فوائد عشبة الاشواجندا للقولون والإمساك

كما ذكرنا أن عشبة الاشواجندا غنية بالكثير من الفوائد في علاج القولون العصبي والإمساك وغيرها من الأمراض الأخري، ومن أهم الفوائد كالتالي:

تعالج عسر الهضم.

أفضل عشب لعلاج متلازمة القولون العصبي.

القضاء على الإمساك.

تحسن من عملية الجهاز الهضمي.

تعالج التهابات الأمعاء.

تعزز عملية الامتصاص.

تقضي على كثرة الغازات.

تقلل من اضطرابات النوم.

تعالج الأرق والقلق.

فوائد عشبة الاشواجندا للرجال

لم تتوقف فوائد الاشواجندا عن علاج القولون العصبي والإمساك فقط بل تحتوي على العديد من الفوائد للرجال ومن أهمها كالتالي: