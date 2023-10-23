تراند اليوم : أهم 10 فواكه صيفية لتقوية المناعة والحفاظ على الصحة

من الجدير بالذكر أن الصيف هو أكثر فصول السنة التي تكون فيه أنواع عديدة من الفواكه، لهذا نقدم لكم 10 فواكه صيفية لتقوية المناعة، حيث تتميز الفواكه الصيفية بدورها المميز في تقوية الجهاز المناعي للإنسان، وبالتالي تمنع أي كائن غريب من أن يغزو الجسم، وهذا يعود إلى وجود كمية كبيرة من الفيتامينات والمعادن بداخل هذه الفواكه.

10 فواكه صيفية لتقوية المناعة

إليكم أبرز أنواع الفواكه الصيفية التي تعمل على تدعيم الجهاز المناعي وهم 10 فواكه صيفية لتقوية المناعة:

1- فاكهة البطيخ

يعتبر البطيخ من أشهر الفواكه الصيفية التي تكون مفضلة لدى الكثير من الأشخاص، حيث تتميز بدورها في تقوية المناعة بسبب احتوائها على فيتامين C ومادة “الليكوبين” التي تعمل كمضادات أكسدة قوية، وذلك بفضل خصائصها المضادة للالتهاب.

2- الفراولة

تحتوي الفراولة على فيتامين سي ومعدن المنجنيز المهم للغاية في دعم الجهاز المناعي.

بالإضافة إلى إنها غنية بالألياف الغذائية التي تعزز من عمل الجهاز الهضمي.

3- المانجو

من أشهر الفواكه الصيفية التي نجد لها العديد من المحبين، لذا أطلق عليها لقب”ملك الفواكه”، حيث تتميز بأنها غنية بفيتامين ج وفيتامين أ، كما تتميز بأنها تحتوي على مضادات أكسدة مثل بيتا كاروتين.

4- البابايا

من ضمن الفواكه التي تعمل على تقوية الجهاز المناعي.

وتمتاز باحتوائه على فيتامين هـ و ج الضروريان بالنسبة للجهاز المناعي.

5- الكيوي

مصدر غني بفيتامين ج و هـ و ك اللذان يلعبان دورًا في مناعة الجسم، ثبت فوائد الكيوي الصحية للجسم بوجه عام..

6- التوت

يتميز التوت باحتوائه على مضادات أكسدة التي تعزز من صحة البشرة والجهاز المناعي، وتحمي الخلايا من أي تلف، كما يستخدم في علاج القلق وتقليل التوتر.

7- الأناناس

مصدر أساسي لفيتامين سي ومضادات الأكسدة، وذلك بسبب وجود إنزيم البروميلين.

8- الكرز

بسبب ما تحتويه من مضادات أكسدة فإنها تعمل على تقليل الالتهابات التي تساعد في دعم الجهاز المناعي.

9- الجوافة

من الفواكه اللذيذة التي تساعد في تقوية الجهاز المناعي، وكذلك تمد الجوافة الجسم بعناصر غذائية متنوعة وتستخدم في الرجيم، كما ثبت فوائد ورق الجوافة في الكحة والحفاظ على الجسم من الأمراض.

10- الكمثرى

تحتوي على كمية كبيرة من الألياف وتنظم مستوى السكر في الدم.

فوائد الفواكه في الصيف

واستكمالًا لحديثنا عن 10 فواكه صيفية لتقوية المناعة فإن أشهر الفواكه الصيفية تمد الجسم بالعديد من الفوائد، منها: