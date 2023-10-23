تراند اليوم : طريقة عمل البطاطا المهروسة على البخار بالتوابل والملح

البطاطا الحلوة من الأكلات التي تتميز بطعمها الرائعة، وقد يعتقد الكثير من ربات البيوت أن البطاطا يتم تناولها كنوع من الحلوى وضع عليها السكر أو العسل أو العديد من الطرق المختلفة، ولكن هل فكرت يوم أن تقوم بإعداد بطاطا مسلوقة بالتوابل والملح وتكون ذات طعم مختلف ومميز، اليوم سنتعرف على طريقة عمل البطاطا المهروسة على البخار بالتوابل والملح.

المكونات

½ كيلو بطاطا حلوة.

كوب زبادي.

حبة بصل مفرومة.

فص ثوم مهروس.

½ كوب بقدونس مفروم.

ملح على حسب الرغبة.

فلفل أسود.

معلقة زعتر بري.

معلقتين من زيت الزيتون.

طريقة عمل البطاطا المسلوقة بالتوابل والملح

تعد عمل البطاطا المسلوقة بالتوابل من الأكلات المفيدة للغاية للأطفال لأنها غنية بالفيتامينات والألياف وغيرها من الفوائد الأخري، ، وذلك يمكنك تحضيرها لأطفالك كوجبة في الصباح وطريقة عملها كالتالي:

أولاً عليك غسل البطاطا الحلوة جيداً من الطين والأتربة، ثم يتم وضع عليها كوب من الماء الساخن وتترك لمدة 20 دقيقة للتأكد من تنظيفها.

بعد ذلك يتم تخفيف البطاطا من الماء وتقطيعها إلى مكعبات صغيرة الحجم.

نبدأ بعد ذلك بسلق البطاطا الحلوة على البخار من خلال وضع وعاء كبير من الماء وعليه مصفاة معدن ويتم مكعبات البطاطا ثم تغطي.

تترك البطاطا على النار لمدة ما بين 25 إلى 30 دقيقة حتى التأكد من أن البطاطا ناضجة، وترفع البطاطا من المصفاة وتوضع جانباً.

نحضر مقلاة غير لاصقه ونضعها على النار، ثم إضافة معلقتين من زيت الزيتون، اضف عليهم البصل والثوم المفرون وتقلب حتى تذبل.

ثم اضف الملح واستمر في التقليب وبعد التأكد من أن البصل تم تشويحه يترك جانباً.

نحضر وعاء عميق ونضع البطاطا الحلوة المسلوقة ويتم هرسها مع البصل والثوم والملح.