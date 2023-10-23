تراند اليوم : جدول حصص قناة مدرستنا للمرحلة الاعدادية وكيفية استقبال تردد القناة على النايل سات

تُعد قناة مدرستنا واحدة من أبرز القنوات التعليمية الموجهة للمرحلة الاعدادية في مصر، وتهدف القناة إلى توفير برامج تعليمية عالية الجودة ومتنوعة للطلاب في الصفوف من الأول إلى الثالث الإعدادي، بهدف تعزيز تجربة التعلم وتحسين الأداء الأكاديمي للطلاب، وتعلن القناة بشكل دوري عن جداول حصصها، وتقدم برامجها التعليمية بشكل يومي خلال جميع أيام الأسبوع، يتواجد الجدول المعلن في الصفحة الرسمية لقناة مدرستنا على وسائل التواصل الاجتماعي، ويتيح لأولياء الأمور والطلاب تنظيم أوقاتهم وتخطيط يومهم الدراسي بشكل سلس ومنتظم.

جدول حصص قناة مدرستنا للصفوف من الأول للثالث الاعدادي

يتميز جدول حصص قناة مدرستنا بتنوعه وشموليته، حيث يشمل جميع المواد الدراسية الأساسية التي يدرسها الطلاب في تلك المرحلة، فبغض النظر عن المادة التي يحتاج الطالب إلى تعزيزها أو فهمها بشكل أفضل، يمكنه الاستفادة من البرامج التعليمية المقدمة في القناة، حيث تقوم القناة بتوظيف مجموعة من المعلمين المتميزين والذين تم اختيارهم بعناية من قبل وزارة التربية والتعليم، ويتميز هؤلاء المعلمون بقدرتهم الكبيرة في توصيل المعلومات بشكل سلس وسهل.

بالإضافة إلى ذلك، تعمل قناة مدرستنا على تقديم برامج إثرائية تساعد الطلاب على تطوير مهاراتهم والاستفادة من مجالات أخرى غير الدروس الأكاديمية، تشمل هذه البرامج “اذاكر لأولادي إزاي؟” و”جروب الماميز” و”رواد العلم” وغيرها من البرامج التي تساهم في تنمية شاملة للطلاب، واليكم الجدول من 22 إلى 28 أكتوبر 2023:

تردد قناة مدرستنا 2 على النايل سات

لاستقبال قناة مدرستنا 2 للمرحلة الإعدادية، يحتاج المشاهدون إلى ضبط أجهزة الاستقبال الفضائي لديهم للحصول على إشارة القناة بشكل صحيح، ويجب ضبط التردد على القيمة المحددة، وهي 10777، وضبط القطبية على الأفقية (H)، ومعدل الترميز على قيمة 27500، من خلال هذه الإعدادات الصحيحة، يمكن للمشاهدين في جميع محافظات مصر استقبال قناة مدرستنا بجودة ممتازة وصوت واضح، يمكن للطلاب مشاهدة الحصص المباشرة عندما تُبث أو الوصول إلى الدروس المسجلة على قناة اليوتيوب الرسمية لقناة مدرستنا.

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