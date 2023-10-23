تراند اليوم : عائلات الرهائن الإسرائليين تواجه معضلة مروعة  مع اقتراب غزو غزة

في الوقت الذي تستعد فيه إسرائيل لغزو قطاع غزة تناشد عائلات كثيرة من الرهائن الذين تحتجزهم المقاومة الإسلامية (حماس) الحكومة كبح جماح المجهود الحربي والتفاوض بدلًا من ذلك على إطلاق سراح الرهائن أبنائهم، وفي تسليط الضوء على المعضلة المروعة التي تواجه البلاد بأكملها، يحذر أقارب آخرون من أن الوساطة قد تستغرق سنوات ويقولون إن أفضل أملهم يكمن في الجيش، على أمل أن تتمكن القوات البرية من العثور على الرجال والنساء والأطفال المفقودين قبل فوات الأوان.

222 رهينة لدى حماس من جنسات مختلفة

وكان مقاتلو حماس قد اختطفوا ما يقدر بنحو 222 شخصًا تتراوح أعمارهم بين 9 أشهر و85 عامًا خلال هجومهم في 7 أكتوبر، والذي قتلوا خلاله أيضًا 1400 شخص، ويحمل العديد من الذين تم احتجازهم جنسية مزدوجة، بما في ذلك العديد منهم يحملون جوازات سفر أمريكية وأوروبية.

ويُعتقد أن الرهائن مختبئون في قطاع غزة، ربما في مجموعة من الأنفاق التي بنتها حماس تحت القطاع، حتى في الوقت الذي تقصف فيه الطائرات الحربية الإسرائيلية المنطقة قبل غزو محتمل، مما أسفر عن مقتل أكثر من 5000 فلسطيني.

وتعهد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالقضاء على حماس وبإمكان القوات الإسرائيلية دخول غزة في أي لحظة، لكن العديد من العائلات تحثه على التركيز فقط على الرهائن، وقال نوعم ألون، صديق الفنان عنبار هيمان، البالغ من العمر 27 عاماً والذي كان واحداً من العشرات الذين اختطفوا من مهرجان موسيقي: “يجب أن تكون هذه هي الأولوية القصوى، وليس تدمير حماس، وليس السيطرة على غزة وليس أي شيء آخر”.

وتنظم مجموعات دعم الأسر احتجاجات يومية خارج مكتب نتنياهو في تل أبيب لإبقاء مصير الأسرى في دائرة الضوء، وقد أقامت طاولة مع تحديد مكان لكل شخص مفقود في ساحة وسط المدينة كرمز لمحنة الأسرى المختطفين.

وفي يوم الأحد، التقى الرئيس يتسحاق هرتسوغ بالعشرات من أقارب الضحايا في مقر إقامته بالقدس، بينما تظاهر المئات في الخارج مطالبين ببذل المزيد من الجهود من أجل الرهائن.

“الانتقام ليس خطة”، هكذا كتب على إحدى اللافتات التي رفعها كرمل غورني، الناشط السياسي الذي قتل ابن عمه يفتاح غورني خلال هجوم حماس.

وقال جورني “نحن بحاجة للتحدث مع حماس، لا يمكننا دائما اللجوء إلى الحرب، لدينا الكثير من السجناء الفلسطينيين الذين يمكننا مبادلتهم بشعبنا.” “إذا دخل جنودنا، سيموت الكثير من الناس، بما في ذلك الرهائن”.

معضلة تبادل السجناء

وكان إيلان وساندي فيلدمان من بين الذين التقوا بهرتسوج يوم الأحد للحديث عن شقيقة ساندي وصهرها، أفيفا وكيث سيجل، اللذين تم اختطافهما في 7 أكتوبر وشوهدا آخر مرة في شريط فيديو أثناء اقتيادهما إلى غزة من قبل مسلحين فلسطينيين.

لقد أعرب إيلان وساندي فيلدمان عن شكوكهم حول ما إذا كانت عائلة سيجل ستنجو من الأسر لفترة طويلة واعتقدوا أن الغزو أمر لا مفر منه، وقال إيلان: “هناك شعور بأنهم لن يخرجوا أحياء، لكنني أعتقد أن هذا أكبر مني ومننا، هذه معركة ضد الصواب والخطأ، الأمر بهذه البساطة”، لا يمكن أن يكون هناك مكان ترسي فيه حماس جذورها”.

وقال جوناثان ديكل تشين، الذي يعتقد أن ابنه ساغي البالغ من العمر 35 عاما قد اختطف من أحد الكيبوتسات، إنه يجب التعامل مع حماس “الآن”، لكنه يعتقد أن على الجيش أن يجعل إنقاذ الرهائن أولوية في أي حملة عسكرية، وقال لرويترز: “من الممكن أن تفعل شيئين في وقت واحد، حتى بالنسبة لهذه الحكومة الإسرائيلية، أن تفعل كل ما في وسعها لحماية أرواح أحبائنا ورفاهيتهم بينما تفعل ما يجب أن تفعله مع حماس”.

وتتمتع إسرائيل بخبرة طويلة في التعامل مع أزمات الرهائن، لكنها أحجمت في السابق عن محاولة القيام بعمليات إنقاذ في قطاع غزة المكتظ بالسكان، وفي عام 2011، أطلق نتنياهو سراح 1027 سجينًا فلسطينيًا لضمان إطلاق سراح الرقيب جلعاد شاليط، الذي كان محتجزًا في غزة لأكثر من خمس سنوات، وعاد بعض الفلسطينيين المحررين إلى صفوف حماس، ومن بينهم زعيمها الحالي في غزة يحيى السنوار.

حرب لا هوادة فيها

وأفرجت حماس من جانب واحد عن امرأتين تحملان الجنسيتين الإسرائيلية والأمريكية يوم الجمعة الماضي “لأسباب إنسانية” في اتفاق توسطت فيه قطر، وهي داعم طويل الأمد لحماس.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية القطرية إن جهود الوساطة مستمرة، ومع ذلك، ليس هناك ما يشير إلى أن إسرائيل في مزاج يسمح بتبادل الأسرى، وعيّن نتنياهو الجنرال المتقاعد جال هيرش منسقا إسرائيليا لشؤون الرهائن والمفقودين، الذي كانت تعليقاته العامة حتى الآن لا هوادة فيها.

وقال هيرش أمام حشد من السفراء الأوروبيين الأسبوع الماضي في خطاب غاضب اتهم فيه الحكومات الغربية بعرقلة إسرائيل في المواجهات السابقة مع حماس “إن آلتنا الحربية تتحرك، لا تطلبوا منا أن نتوقف”، وقال “هذا نداء استيقاظ لكم، لقد استيقظنا تماما والحمد لله، سيكون هناك رد لا يمكن تصوره، صدقوني، لقد بدأنا الحرب للتو”.

واقترحت حماس أن تتم مبادلة الرهائن لديها بحوالي 6000 فلسطيني محتجزين في السجون الإسرائيلية، لكن خبراء أمنيين إسرائيليين شككوا في إمكانية حدوث مثل هذه الصفقة، حتى لو كانت الحكومة مستعدة للنظر فيها.

وقال جيورا ايلاند الرئيس السابق لمجلس الأمن القومي لراديو 103 اف ام: “حماس ليست غبية، لن يطلقوا سراح الرهائن دفعة واحدة، سوف يمدون ذلك على مدى خمس سنوات.”

يعاني العديد من الأسرى من حالات طبية تحتاج إلى رعاية أو من كبار السن، مما يعني أن الوقت هو جوهر الأمر، وبهذا الصدد قال دانييل ليفشيتز الذي اختفى جديه وعمرهما 83 و85 عاما في غزة “هؤلاء الناس ليس لديهم الكثير من الوقت، علينا أن نساعد هؤلاء الرهائن بسرعة كبيرة”.