تراند اليوم : خدعة بصرية لاختبار ذكائك.. 1% فقط يمكنهم اكتشاف النرد المخفي بين الأزرار الموجودة في الصورة خلال 9 ثوانٍ

خدعة بصرية لاختبار ذكائك، هي عبارة عن صورة محيرة للعقل وعميقة الجاذبية ومتغيرة الشكل لكائن أو رسم أو شخص، تتحدى طريقة دماغ الإنسان في إدراك الأشياء، لا بد أنك رأيت العديد من أنواع الخدع البصرية مثل الخدع البدنية والفسيولوجية والإدراكية، تكشف الدراسات أن الخدع البصرية هي أيضًا جزء من مجال التحليل النفسي الذي يلقي الضوء على كيفية إدراكك للأشياء، يمكن للدماغ البشري الطبيعي أن ينظر إلى الأشياء أو الصور بشكل مختلف مما يشكل إدراكًا مختلفًا من كل زاوية، فيمكن رؤية أحد هذه الرسوم التوضيحية الذكية في الصورة حيث يختبئ النرد بين الأزرار في الصورة.

خدعة بصرية لاختبار ذكائك – اكتشاف النرد المخفي بين الأزرار

تمت مشاركة الصورة أدناه، كصورة أحجية للأطفال والبالغين، في هذه الخدعة البصرية، يمكنك رؤية أنواع مختلفة من الأزرار في الصورة، يتحدى الوهم المشاهدين للعثور على النرد المخفي بين الأزرار داخل الصورة.

تم الادعاء بأن 1% فقط من الناس يمكنهم العثور على النرد المخفي في هذه الصورة، تعد صورة الخدعة البصرية هذه مجرد طريقة ممتعة أخرى لاختبار ذكائك، ومع ذلك ، فإن إجراء اختبار الذكاء هو طريقة جيدة لمعرفة مستوى ذكائك.

هل اكتشفت النرد المخفي في 9 ثوانٍ؟ إذا كنت تجد صعوبة في اكتشاف النرد المخفي، فنحن هنا لمساعدتك، إذا نظرت بعناية إلى الجانب الأيمن السفلي من الصورة ، سترى نردًا يختبئ بين الأزرار الملونة، يمكن أن تكشف هذه الخدعة البصرية عن مدى جودة بصرك.

حل خدعة بصرية لاختبار ذكائك

للتسهيل عليك، قمنا بتسليط الضوء على النرد المخفي بين الأزرار في الصورة أدناه:

لقد تم تمويه النرد البرتقالي بذكاء مع الأزرار، فقد تركت الصورة الآلاف من البالغين يحك رؤوسهم وهم يحاولون اكتشاف النرد المخفي في الصورة، ولتعلم أنه تُظهر الدراسات أنه كلما زاد تدريب عقلك على الألغاز الصعبة ، زاد ذكائك.

تقدم الخدع البصرية دائمًا بعض الرؤى الرائعة حول كيفية عمل أدمغتنا، يمكن أن تخدعنا مجموعات محددة من الألوان والضوء والأنماط لنرى شيئًا بصريًا غير موجود، لذا أخبرنا ، هل اكتشفت النرد المخفي داخل هذه الصورة الخدعة البصرية؟