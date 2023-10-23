تراند اليوم : تمارين بسيطة تساعد على تخفيف آلام الظهر والرقبة أثناء العمل

الكثير من الناس يقضوا ساعات طويلة بالعمل، وهذا يجعلهم يشعرون بآلام في الظهر بسبب الجلوس لفترات طويلة في المكتب على الكرسي دون تحرك، ومن الممكن القيام ببعض التمارين البسيطة لتخفيف تلك الآلام والحفاظ على راحة الظهر في أثناء العمل، ووفقًا لموقع “indiatimes” هناك بعض التمارين السهلة التي يمكن القيام بها في المكتب لمعالجة آلام الظهر وهي كالتالي:-

تمارين الوقوف وانحناء الظهر

أولًا:- قف بجانب المكتب وضع يدك على سطح المكتب، ثم اثنِّ ركبتيك وانحني إلى الأمام من الخصر واستمر على هذا الوضع مدة لا تقل عن 10-15 ثانية، ثم كرر هذا التمرين 5-10 مرات بانتظام يومًا.

ثانيًا:- أجلس بشكل مريح على الكرسي وضع قدميك على الأرض، ثم ابدأ بالدوران ببطء في الجزء العلوي من الجسم إلى اليمين ثم ارجع إلى الوضع الأصلي، ثم ابدأ بالدوران ببطء إلى اليسار ثم ارجع إلى الوضع الأصلي، نفذ هذا التمرين 10-15 مرة على كل جانب مرة على اليمين ومرة على الجانب الأيسر.

تمارين الاسترخاء وشد العضلات

أولا:- اجلس على الكرسي وأغلق عينيك قليلًا ثم شد عضلات الكتف مدة 5 ثواني، واستمر في شد الكتفين عشر مرات على التوالي.

ثانيًا:- شد عضلات الرقبة والعنق مدة 5 ثوانٍ ثم نتركها تسترخي قليلًا، واستمر في شد واسترخاء عضلات الرقبة والعنق مدة عشر مرات، حيث إن هذه التمارين تساعد على تخفيف آلام العضلات وتحسين الدورة الدموية كما إنها أيضًا تقلل التوتر، وتساعد علي تخفيف آلام الظهر والعضلات في أثناء العمل، ولكن إذا استمرت الآلام يجب على الفور اللجوء للطبيب لتقييم الحالة.