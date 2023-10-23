تراند اليوم : مشاهير هوليوود يطالبون الرئيس الأمريكي بوقف اطلاق النار علي غزة

بعث العديد من المشاهير والفنانين في “هوليوود” بالولايات المتحدة الأمريكية، رسالة عاجلة إلى الرئيس الأمريكي “جو بايدن”، ومن بين هؤلاء النجوم الممثل الكوميدي “جون ستيوارت” والممثل الحائز على جائزة الأوسكار “خواكين فينيكس”، يطلبون بايدن الضغط من أجل وقف إطلاق النار بين غزة وإسرائيل.

وقف إطلاق النار بين غزة وإسرائيل

حيث طالب مشاهير هوليوود الرئيس الامريكي: بأن عليه احترام جميع الأرواح في الأراضي المقدسة بغزة، والدعوة إلى وقف إطلاق النار وإنهاء قصف غزة والإفراج السريع والآمن عن الرهائن المحتجزة هناك، ونرفض أن نكون صامتين ومكتوفي الأيدي ولم نفعل شيئًا، كما يجب السماح للمساعدات الإنسانية بالوصول إلي سكان غزة.

الإفراج السريع عن الرهائن المحتجزة

وفي سياق متصل واصل “الجيش الإسرائيلي” قصفه العنيف على قطاع غزة، في نفس الوقت الذي وصف فيه الرئيس الأميركي “جو بايدن” بأن حركة حماس تسعى لتدمير الديمقراطية في منطقة الشرق الأوسط، حيث أفاد كلًا من مراسل “العربية” و”الحدث” أن الجيش الإسرائيلي قد جدد القصف الصاروخي على قطاع غزة.

ارتفاع عدد المفقودين تحت الأنقاض

كما صرحت “وزارة الصحة الفلسطينية” أن حصيلة الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة قد ارتفع إلى 4137 قتيلًا و13300 مصاب، كما ذكرت أيضًا أنها تلقت بلاغًا يفيد ارتفاع عدد المفقودين تحت الأنقاض، حيث وصل عددهم إلى 1400 منهم 720 طفلًا، ومن جانب آخر أعلنت “كتائب القسام” أنها وجهت ضربة صاروخية استهدفت مدينة “أسدود الإسرائيلية” في جَنُوب البلاد.