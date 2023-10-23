تراند اليوم : Instagram تختبر ميزة جديدة تسمح للمستخدمين بتحويل صورهم إلى ملصقات لـ Reels و Stories

تختبر Instagram ميزة إنشاء ملصقات جديدة تتيح للمستخدمين إنشاء ملصقات مخصصة من صورهم الخاصة، وصور المستخدمين الآخرين في بعض الحالات، وإضافتها إلى Reels أو Stories، في حين أن Meta كانت تركز مؤخرًا على الملصقات التي يتم إنشاؤها بواسطة AI بناءً على المطالبات، فإن هذه الأداة أبسط بكثير، حيث ستقوم ببساطة بتحديد موضوع الصورة وإزالة الخلفية، مما ينشئ ملصقًا عائمًا يمكن وضعه فوق محتوى آخر.

كيفية عمل الميزة الجديدة

قدّم رئيس انستغرام Adam Mosseri عرضًا موجزًا لكيفية عملها في مقطع فيديو تمت مشاركته على قناة البث الخاصة به، وقال أيضًا أنه بالإضافة إلى إنشاء ملصقات من الصور المحفوظة على هاتفك، سيتمكن المستخدمون من إنشائها من “الصور المؤهلة التي تراها على Instagram”، ولم يشارك Mosseri أي تفاصيل أخرى حول ذلك، لكنه يوحي بأنه سيتمكن المستخدمون من اختيار جعل صورهم قابلة للصق.

ما زالت مجرد اختبار ولم يتم طرحها على جميع المستخدمين، لذا سنرى كيف تبدو بالفعل في الوقت المناسب، ويُذكر أنه بدأت المنصة الأسبوع الماضي اختبار ميزة استطلاعات رأي جديدة أيضًا، والتي ستظهر في قسم التعليقات أسفل المنشورات في الخلاصة.

Instagram ستسمح لك قريبًا بإنشاء استطلاعات رأي في قسم التعليقات على منشوراتك

قال رئيس Instagram ، Mosseri ،إن المنصة بدأت في اختبار ميزة استطلاعات الرأي الجديدة، وسوف توسعها قريبًا إلى الجميع، حيث بدأت Instagram في السماح لبعض المستخدمين بإنشاء استطلاعات رأي في التعليقات على منشوراتهم، مما يمنح المبدعين طريقة أخرى لجذب انتباه متابعيهم والمزيد من التفاعل.

أعلن Adam Mosseri، رئيس Instagram، عن الاختبار على قناة البث الخاصة به، مشيرًا إلى أنه يمكن إضافة استطلاعات الرأي إلى التعليقات على كل من منشورات الخلاصة العادية و Reels، إنه مجرد اختبار صغير في الوقت الحالي، لكن الرئيس التنفيذي لشركة ميتا ، Mark Zuckerberg ، قال في تحديثه الخاص أنه “سيتم طرحه على الجميع قريبًا”.

ستبدو استطلاعات الرأي في قسم التعليقات مشابهة لما تبدو عليه في Stories، حيث كانت متاحة بالفعل للمستخدمين لسنوات في شكل ملصق، وفقًا للقطة الشاشة التي شاركها Mosseri، سيتمكن المستخدمون الآخرون من رؤية عدد الأشخاص الذين صوتوا في استطلاع رأي معين.

ليس من الواضح الآن المدة التي ستظل فيها استطلاعات الرأي مفتوحة بعد نشرها، أو ما إذا كان لدى المستخدمين خيار الاختيار من بين إطارات زمنية مختلفة لمواصلة تلقي الأصوات، مثلما يمكن للمستخدمين على Twitter.

تعمل Instagram على جعل قسم التعليقات الخاص بها مساحة أكثر تفاعلية، وأضافت أخيرًا هذا الربيع إمكانية للمستخدمين لنشر GIFs في التعليقات، تختبر المنصة أيضًا خيارات لتجربة Stories أكثر تخصيصًا تستند إلى ما بدأته مع Close Friends، مما يتيح للمستخدمين إنشاء قوائم متعددة لحجز محتوى معين لمجموعات محددة من الأشخاص.