تراند اليوم : التعليم توضح حقيقة إلغاء الاختبارات الشهرية لصفوف النقل 2024

شفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن حقيقة ألغاء الاختبارات الشهرية لصفوف النقل في مراحل التعليم قبل الجامعي، حيث شددت وزارة التربية والتعليم على الطلاب والسادة أولياء الأمور، عدم الانسياق لأية أخبار عن النظام التعليمي في مصر من مصادر مجهولة، وأنه يجب التأكد من صحة هذه الأخبار من خلال التواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

حقيقة إلغاء الاختبارات الشهرية لصفوف النقل في العام الدراسي 2023:-

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على أنه لا صحة من إلغاء الاختبارات الشهرية في صفوف النقل في جميع مراحل التعليم قبل الجامعي، حيث أكدت الوزارة على ما يلي:-

نظام التقييم لصفوف النقل من الصف الرابع وحتى الثاني الإعدادي مستمر وبدون إلغاء خلال العام الدراسي الجاري 2023/2024 أسوة بالعام الدراسي الماضي ودون أي تغيير.

الطالب ملزم بأداء ثلاثة اختبارات خلال الفصل الدراسي الواحد(الأول، الثاني).

تنقسم هذه الاختبارات إلى اختباري شهر والاختبار الثالث يكون في نهاية الفصل الدراسي.

الهدف من الاختبارات هو قياس نواتج التعلم في كل المناهج الدراسية خلال الفصل الدراسي.

تقوم المدارس وبمعرفة التوجيه العام في كل مديرية تعليمية بوضع الجدول الخاص بأداء الاختبارات الشهرية، حيث يؤدي الطلاب اختبار شهري في نهاية شهر أكتوبر ونوفمبر والاختبار الثالث قبل نهاية الفصل الدراسي الأول.

يذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بدأت في إتباع نظام تعليمي جديد في المرحلة الابتدائية، حيث سيشهد العام الجاري خروج أول دفعة من هذا النظام في المرحلة الابتدائية، للألتحاق بعد ذلك بالمرحلة الاعدادية في العام المقبل.