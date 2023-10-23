تراند اليوم : كيفية استرجاع الصور المحذوفة من تطبيق واتساب

يعد تطبيق واتساب واحد من أشهر التطبيقات المراسلة الفورية، في حين أنه يستخدم من قبل مليارات الأشخاص حول العالم، ويوفر هذا التطبيق مجموعة متنوعة من المميزات، بما في ذلك إرسال الصور ومقاطع الفيديو والملفات الأخرى، ولكن يمكن أن تتعرض الصور المحفوظة على واتساب للحذف عن طريق الخطأ أو بسبب مشكلة فنية ما في التطبيق لهذا سأخبرك على ثلاث طرق مختلفة لحل تلك المشكلة.

الطريقة الأولى: استعادة الصور من مساحة تخزين الهاتف

يقوم تطبيق واتساب بتخزين جميع الصور التي ترسلها وتستقبلها في خزينة هاتفك، وإذا قمت بحذف صورة من تطبيق واتساب، تستطيع استعادة تلك الصور المحذوفة من مساحة تخزين الهاتف بواسطة جوجل درايف كل ما عليك فعله هو اتباع الخطوات التالية.

افتح تطبيق مدير الملفات على هاتفك. انتقل إلى مجلد واتساب. افتح مجلد الوسائط. ابحث عن مجلد الصور. ابحث عن الصورة التي تريد استعادتها. اضغط على الصورة لعرضها. اضغط على خيار مشاركة. اختر خيار حفظ.

الطريقة الثانية: استعادة الصور من نسخة احتياطية

إذا قمت بإنشاء نسخة احتياطية من تطبيق واتساب على هاتفك يمكنك استخدام هذه النسخة الاحتياطية لاستعادة الصور المحذوفة، ولاستعادة الصور المحذوفة من نسخة احتياطية، قم بالخطوات التالية.

قم بإلغاء تثبيت تطبيق واتساب من الهاتف. أعد تثبيت تطبيق واتساب. عند إعداد تطبيق واتساب، حدد خيار استعادة البيانات. حدد حساب Google الذي يحتوي على نسخة احتياطية من تطبيق واتساب. اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لاستعادة الصور المحذوفة.

الطريقة الثالثة: استخدام برنامج استعادة البيانات

إذا لم تنجح الطرق المذكورة أعلاه في استعادة الصور المحذوفة، ويمكنك استخدام برنامج استعادة البيانات، وهناك العديد من التطبيقات لاستعادة البيانات المتاحة على متجر جوجل بلاي، والتي يمكنها مساعدتك في استعادة الصور المحذوفة.

عند اختيار تطبيق استعادة البيانات من المهم اختيار تطبيق موثوق به وفعال ويجب أيضا التأكد من أن التطبيق يدعم نظام الاندرويد الخاص بهاتفك.

فيما يلي بعض النصائح لاستعادة الصور المحذوفة من تطبيق واتساب: