تراند اليوم : طريقة عمل عيش كيزر في البيت بالخطوات والصور

عيش كيزر من أشهر أنواع المخبوزات والكثير من المنازل لا يستطيعون الاستغناء عنها خاصة في أيام الدراسة لتحضير وجبات الأطفال في المدارس، ومع ارتفاع الأسعار بدأت العديد من ربات البيوت في البحث عبر الإنترنت عن طريقة عمل عيش كيزر في البيت.

مكونات عيش كيزر

يعتبر عيش كيزر من المخبوزات ذات المكونات بسيطة، ويمكن إعدادها في المنزل خلال خطوات سهلة وهي كالتالي:

كوبين من الدقيق الأبيض.

كوب من الماء.

3 معالق من السكر.

معلقة من الزيت النباتي.

معلقتين من الخميرة.

حبة بيضة.

ربع معلقة ملح.

طريقة عمل عيش كيزر

احضر وعاء كبير وضع به كوب من الماء، ثم إضافة الخميرة والسكر والملح، ثم قلب جميع المكونات.

بعد ذلك يتم إضافة الدقيق الأبيض والبيض، ويتم العجن يدوياً حتى تمتزج جميع المكونات.

أضف الزيت النباتي إلى العجين وأعجن لمدة 5 دقائق، ثم يتم تغطية العجين وتترك لمدة لا تقل عن 15 دقيقة.

بعد التأكد من أن العجينة قد خمرت عليك وضعها على السطح وتحتها القليل من الدقيق، ثم تقسيمها إلى كرات صغيرة متوسطة الحجم.

نبدأ في أخذ كل كرة بمفردها ونضغط عليها برفق ويتم وضعها في صينية مدهونة بالقليل من الزيت.

تقوم بتكرار هذه العملية السابقة حتى تنتهي من جميع الكمية الموجودة لديك.

يتم ترك كرات العجينة في الصينية بالفرن وهو مغلق ويتم تغطيته بقطعة من القماش حتى ترتاح العجينة.