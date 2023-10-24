تراند اليوم : أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 24 أكتوبر 2023

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شهدت أسعار الذهب ارتفاعا في محلات الصاغة المصرية وذلك من خلال تعاملات اليوم، حيث وصل سعر الذهب عيار 21 اليوم إلى 2470 جنيه للبيع و 2450 جنيه للشراء.
أسعار الذهب اليوم
جاءت أسعار الذهب اليوم كالتالي:
سعر الذهب عيار 14:
تم تسجيل سعر الذهب عيار 14 في محلات الصاغة المصرية اليوم إلى 1646 جنيه للبيع و 1633 جنيه للشراء.
سعر الذهب عيار 18:
وصل سعر الذهب عيار 18 في محلات الصاغة المصرية اليوم إلى 2117 جنيه للبيع و 2100 جنيه للشراء.
سعر الذهب عيار 24:
تم تسجيل سعر الذهب عيار 24 في محلات الصاغة المصرية اليوم إلى 2822 جنيه للبيع و 2800 جنيه للشراء.
سعر الذهب عيار 22:
بلغ سعر الذهب عيار 22 في محلات الصاغة اليوم نحو 2587 جنيه للبيع و 2566 جنيه للشراء.
سعر الجنيه الذهب
استقر سعر الجنيه الذهب من خلال تعاملات اليوم حيث يباع الجنيه الذي يزن 8 جرامات بسعر 19760 جنيه للبيع و 19600 جنيه للشراء وهذا هو نفس سعر الأمس.
سعر الذهب عالميا
وصل سعر أوقية الذهب من خلال تعاملات اليوم إلى 1974 دولار للبيع و 1972 دولار للشراء
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