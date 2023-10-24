تراند اليوم : أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 24 أكتوبر 2023

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا في محلات الصاغة المصرية وذلك من خلال تعاملات اليوم، حيث وصل سعر الذهب عيار 21 اليوم إلى 2470 جنيه للبيع و 2450 جنيه للشراء.

أسعار الذهب اليوم

جاءت أسعار الذهب اليوم كالتالي:

سعر الذهب عيار 14:

تم تسجيل سعر الذهب عيار 14 في محلات الصاغة المصرية اليوم إلى 1646 جنيه للبيع و 1633 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 18:

وصل سعر الذهب عيار 18 في محلات الصاغة المصرية اليوم إلى 2117 جنيه للبيع و 2100 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 24:

تم تسجيل سعر الذهب عيار 24 في محلات الصاغة المصرية اليوم إلى 2822 جنيه للبيع و 2800 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22:

بلغ سعر الذهب عيار 22 في محلات الصاغة اليوم نحو 2587 جنيه للبيع و 2566 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب

سعر الذهب عالميا

استقر سعر الجنيه الذهب من خلال تعاملات اليوم حيث يباع الجنيه الذي يزن 8 جرامات بسعر 19760 جنيه للبيع و 19600 جنيه للشراء وهذا هو نفس سعر الأمس.

وصل سعر أوقية الذهب من خلال تعاملات اليوم إلى 1974 دولار للبيع و 1972 دولار للشراء