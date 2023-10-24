تراند اليوم : إعصار تيج يؤثر في سعر الدولار اليوم الثلاثاء 24 أكتوبر 2023 بالبنوك الخاصة والحكومية

سعر الدولار يتحكم في سعر كثير من متطلبات الحياة اليومية بشكل مباشر و غير مباشر و التغير الطفيف في سعر الدولار يؤثر بشكل ملحوظ في أسعار السلع المختلفة خصوصا إذا كان فرق سعر الصرف مع العملة المحلية مرتفع، ومن العوامل التي تؤثر في سعر الدولار عالميا سعر الذهب، حيث يرتبط ارتفاع سعر احدهم بانخفاض الطلب علي الأخر، حيث يعتبر الذهب دائما هو الملاذ الأمن للمستثمرين في حالة عدم استقرار سعر الدولار.

سعر الدولار اليوم

يتم تحديث أسعار الدولار يوميا حسب العرض والطلب في السوق المحلية والأسواق العالمية و كذلك سعر صرف باقي العملات الرئيسية في سوق الصرف وتعاملات البنوك ونستعرض هذه التفاصيل في الجدول التالي

البنك سعر الشراء سعر البيع البنك المركزي المصري 30.83 30.96 مصرف أبو ظبي الإسلامي 30.9 30.95 بنك الإسكندرية 30.85 30.95 بنك مصر 30.75 30.85 البنك اﻷهلي المصري 30.75 30.85 بنك قناة السويس 30.85 30.95 البنك العقاري المصري 30.85 30.95 بنك التعمير والإسكان 30.85 30.95 البنك التجاري الدولي 30.85 30.95 المصرف المتحد 30.85 30.95 بنك الشركة المصرفية العربية الدولية 30.85 30.95 كريدي أجريكول مصر 30.85 30.95 بنك الاستثمار العربي 30.85 30.95 بنك المشرق 30.85 30.95 بنك مصر إيران للتنمية 30.85 30.95 البنك اﻷهلي الكويتي (بنك بيريوس) 30.85 30.95 بنك بلوم مصر 30.85 30.95 بنك البركة مصر 30.85 30.95

أسعار الدولار اليوم في البنك المركزي و البنوك الحكومية و البنوك الخاصة يتم تحديثه يوميا حسب مستجدات الأوضاع في البورصات العالمية، فبرجاء الاحتفاظ بالمقال بالمتصفح لمتابعة التحديثات الطارئة على سعر الدولار في البنوك الحكومية والخاصة على مدار اليوم.