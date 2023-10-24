تراند اليوم : المكملات الغذائية: لماذا يحتاج جسمك إليها؟ تعرف على فوائدها وأنواعها وآثارها الجانبية

المكملات الغذائية هي منتجات تحتوي على فيتامينات أو معادن أو أعشاب أو أحماض أمينية أو مواد غذائية أخرى، تهدف إلى تكملة النظام الغذائي، وتوفير العناصر الغذائية الإضافية التي قد تكون ناقصة أو غير كافية في النظام الغذائي العادي للشخص، تتوفر هذه المكملات بأشكال مختلفة مثل الحبوب والكبسولات والأقراص والمساحيق والسوائل وحتى العلكات.

المكملات الغذائية

الأنواع الشائعة من المكملات الغذائية واستخدامها

الآن بعد أن عرفت ما هو استخدام المكملات المغذية، دعنا نخبرك عن بعض الأنواع الشائعة منها :

الفيتامينات والمعادن

توفر هذه المكملات الفيتامينات الأساسية (مثل فيتامين C وفيتامين D وفيتامين B12) والمعادن (مثل الكالسيوم والحديد والزنك) التي تعتبر مهمة لمختلف وظائف الجسم، بما في ذلك دعم المناعة وصحة العظام وإنتاج الطاقة.

المكملات العشبية

هذه المكملات مشتقة من النباتات وغالباً ما تحتوي على مستخلصات أو مركبات يعتقد أن لها فوائد صحية، تشمل الأمثلة مستخلصات الجنكة بيلوبا للدعم المعرفي وإشنسا لدعم المناعة.

مكملات الأحماض الأمينية

الأحماض الأمينية هي اللبنات الأساسية للبروتينات، يستخدم الرياضيون المكملات الغذائية مثل الأحماض الأمينية المتفرعة السلسلة (BCAAs) لدعم تعافي العضلات ونموها.

مكملات زيت السمك/أوميجا 3

توفر هذه المكملات أحماض أوميجا 3 الدهنية، المعروفة بخصائصها المضادة للالتهابات وفوائدها المحتملة للقلب والأوعية الدموية.

البروبيوتيك

تحتوي مكملات البروبيوتيك على بكتيريا حية مفيدة يمكن أن تدعم صحة الأمعاء والهضم، غالبًا ما يتم استخدامها لتعزيز التوازن الصحي لميكروبات الأمعاء.

الفيتامينات المتعددة

هي المكملات الغذائية التي تحتوي على مزيج من الفيتامينات والمعادن في تركيبة واحدة، وهي تهدف إلى تغطية مجموعة واسعة من الاحتياجات الغذائية.

المكملات المضادة للأكسدة

يُعتقد أن مضادات الأكسدة مثل فيتامين C وفيتامين E تساعد في حماية الخلايا من التلف الذي تسببه الجذور الحرة، مما قد يقلل من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة.

مكملات الرياضة والأداء

تُستخدم هذه المكملات بشكل شائع من قبل الرياضيين والأفراد النشطين لتعزيز الأداء الرياضي وتحسين التعافي وزيادة مستويات الطاقة، تشمل الأمثلة الكرياتين ومكملات ما قبل التمرين.

هل المكملات الغذائية آمنة؟

يمكن أن تقدم المكملات فوائد صحية عند استخدامها بشكل مناسب وتحت إشراف أخصائي الرعاية الصحية، ومع ذلك، هناك أيضًا مخاطر محتملة مرتبطة باستخدامها، من المهم أن تفهم فوائد ومخاطر المكملات الغذائية قبل دمجها في روتينك.

ما هي بعض اعتبارات السلامة قبل تناول المكملات الغذائية؟

الجودة والتنظيم

جميع المكملات الغذائية ليست متماثلة، قد تحتوي بعض المكملات الغذائية على علامات غير دقيقة، أو ملوثات، أو كميات غير كافية من المكونات النشطة، ابحث عن العلامات التجارية المشهورة التي تلتزم بمعايير الجودة وتخضع لاختبارات الجهات الخارجية.

الجرعة

تناول أكثر من الجرعة الموصى بها من الملحق يمكن أن يؤدي إلى آثار ضارة، اتبع دائمًا تعليمات الجرعة الموصى بها على ملصق المنتج أو التي ينصح بها مقدم الرعاية الصحية.

التفاعلات

يمكن أن تتفاعل بعض المكملات الغذائية مع الأدوية أو المكملات الغذائية الأخرى التي تتناولها، مما قد يقلل من فعاليتها أو يسبب آثارًا ضارة، أخبر مقدم الرعاية الصحية الخاص بك دائمًا عن جميع المكملات الغذائية التي تستخدمها.

الجرعة الزائدة من المغذيات

في بعض الحالات، يمكن أن يؤدي الإفراط في تناول بعض الفيتامينات أو المعادن إلى التسمم، على سبيل المثال، الإفراط في تناول فيتامين أ يمكن أن يسبب تلف الكبد، في حين أن الإفراط في تناول الحديد يمكن أن يكون ضارًا، خاصة للأفراد الذين يعانون من حالات صحية معينة.

الحالات الموجودة مسبقًا

قد تتفاقم بعض الحالات الصحية بسبب تناول مكملات معينة، على سبيل المثال، يجب على الأفراد الذين يعانون من مشاكل في الكلى توخي الحذر عند تناول المكملات الغذائية التي تحتوي على معادن مثل البوتاسيوم.

ما هي المخاطر الشائعة لمكملات معينة؟

المكملات العشبية

يمكن أن تختلف بشكل كبير من حيث الجودة والفعالية، يمكن لبعض الأعشاب أن تتفاعل مع الأدوية، أو تسبب الحساسية، أو يكون لها آثار غير مقصودة على الصحة.

جرعات عالية من الفيتامينات

على الرغم من أهمية الفيتامينات، إلا أن تناول جرعات عالية بشكل مفرط من بعض الفيتامينات (الجرعات الكبيرة) يمكن أن يكون ضارًا، على سبيل المثال، الإفراط في تناول فيتامين E قد يزيد من خطر النزيف.

مكملات إنقاص الوزن وكمال الأجسام

قد تحتوي بعض مكملات إنقاص الوزن وبناء العضلات على منشطات أو منشطات أو مواد أخرى يمكن أن يكون لها مخاطر صحية خطيرة، ويمكن أن ترتبط أيضًا بمشاكل القلب والأوعية الدموية وتلف الأعضاء.

المكملات الغذائية المعززة للأداء

بعض المكملات الغذائية التي يتم تسويقها على أنها معززات للأداء يمكن أن يكون لها آثار جانبية خطيرة، وقد يؤدي استخدامها إلى انتهاكات المنشطات في الرياضة.

الإيفيدرا والبرتقال المر

ترتبط هذه المواد، التي تُستخدم غالبًا في مكملات إنقاص الوزن، بمخاطر صحية خطيرة، بما في ذلك مشاكل القلب والأوعية الدموية والسكتات الدماغية.

الحمل والفئات الخاصة

يجب على الحوامل والمرضعات والأطفال وكبار السن استشارة مقدمي الرعاية الصحية قبل استخدام المكملات الغذائية بسبب اختلاف الاحتياجات الغذائية.

كيفية التحقق مما إذا كانت المكملات الغذائية آمنة؟

المكملات لها فوائد، ولكن استخدمها بحذر، قم بإعطاء الأولوية لنظام غذائي متوازن مع الأطعمة الكاملة واستشر أخصائي الرعاية الصحية لاستخدام آمن وفعال، يعد ضمان سلامة المكملات المغذية أمرًا بالغ الأهمية لحماية صحتك، فيما يلي بعض الخطوات التي يمكنك اتخاذها للتحقق مما إذا كانت المكملات الغذائية آمنة قبل استخدامها:

لضمان سلامة وفعالية المكملات، ابحث عن العلامة التجارية، وتحقق من الشهادات، واقرأ الملصق، وقارن الحقائق الغذائية مع الكميات الموصى بها يومياً (RDA) أو مستويات المدخول الكافية. تجنب المكملات التي تحتوي على ادعاءات مبالغ فيها أو نتائج غير واقعية، وكن حذرًا من المكملات الغذائية “العلاجية للجميع”، ابحث عن المكونات، بما في ذلك الأسماء غير المألوفة أو المعقدة، لفهم فوائدها ومخاطرها والجرعات الموصى بها. استشر أخصائي الرعاية الصحية قبل إضافة أي مكمل، واقرأ المراجعات والشهادات، وتجنب الخلطات الخاصة. إذا واجهت آثارًا ضارة، توقف عن استخدام المكمل وأبلغ عنها إلى أخصائي الرعاية الصحية أو السلطات مثل برنامج MedWatch التابع لإدارة الغذاء والدواء.

أهمية النظام الغذائي على المكملات الغذائية

صناعة المكملات الغذائية لا تخضع لرقابة صارمة مثل صناعة الأدوية، لذلك، فإن اتخاذ خطوات استباقية للبحث والتأكد من سلامة المكملات أمر مهم لرفاهيتك.

من المهم أن نلاحظ أن المكملات الغذائية يمكن أن تعالج نقص العناصر الغذائية ولكن لا ينبغي أن تحل محل نظام غذائي متوازن، تحتوي الأطعمة الكاملة على عناصر غذائية ومركبات متآزرة، مما يجعلها مفضلة.