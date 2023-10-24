تراند اليوم : الاندلس مول الرياض وأهم المحلات التجارية فيه

يعدّ الاندلس مول الرياض من أشهر المولات في الرياض حيث تبلغ مساحته 30 ألف متر مربع ويتكون من (ستة) طوابق، ويلبي كافة احتياجات العملاء والمتسوقين، ويضم هذا المول حوالي 350 محلًا لبيع الملابس والذهب والمنسوجات والأحذية والإكسسوارات والعطور، بالإضافة إلى مجموعة من المطاعم والمقاهي وملعب للأطفال.

أشهر المَحَالّ التجارية الموجودة في الأندلس مول

المَحَالّ التجارية الموجودة في هذا المول من أقدم وأشهر المَحَالّ التجارية، وتتميز بأنها تحتوي على منتجات مخصصة للنساء، مثل الملابس، الأحذية، الأكسسوارات، والحقائب، كما يحتوي على موقف سيارات كبير يتسع لعدد كبير من السيارات.

وكما ذكرنا من قبل فإن الاندلس مول الرياض يحتوي على العديد من المَحَالّ التجارية ذات الماركات العالمية والجودة العالية، يمكنك أن تجد كل ما تبحث عنه في هذا المول، بما في ذلك:

الأزياء والملابس بكافة أنواعها.

كما يضم متاجر للإكسسوارات النسائية والعطور والساعات الفاخرة.

كما يضم أيضًا بعض المطاعم التي يمكنك تناول الطعام فيها بعد الانتهاء من جولتك التسويقية.

بعد يوم عمل شاق، يمكنك الذَّهاب إلى المول للاستمتاع بمشاهدة فيلم يعجبك في سينما المول، أنت وعائلتك، أو أنت وأصدقاؤك.

كما يمكن للأطفال الاستمتاع بوقتهم في هذا المول، حيث يحتوي على منطقة لعب للأطفال تضم العديد من المراجيح وألعاب الفيديو.

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المَحَالّ التجارية في المول

أهم المحلات التجارية في المول هي كما يلي:

متاجر الأزياء و الموضة في الاندلس مول الرياض

يوجد في المول العديد من المحلات التجارية المتخصصة في الموضة والأناقة التي تلبي كافة احتياجات المرأة وتناسب جميع ميزانياتها، ومن أشهر هذه المحلات ما يلي:

الريس لانجري

جزيرة الكنز للفساتين

نايس بيبي لملابس و أحذية الأطفال

ماتيرنتي لملابس الحوامل

دار لميس للجلابيات

النونو لملابس الأطفال

الصفاء للفساتين

قمة الحرير للأزياء

إشراقة رزان

عباية و طرحة

العباسي لفساتين المناسبات و الأفراح

المشاهير للعبايات و الطرح

أوبرا و العيسائي للفساتين

العجلان و الكسائي للأقمشة

،قطني و خامات للأقمشة الخاصة

ليالي حور للفساتين

الشرقية للفساتين

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متاجر العطور

يوجد في الاندلس مول الرياض بالسعودية العديد من متاجر للعطور، وهي:

الماجد للعود

العربية للعود

إيجل للعطور و الساعات

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الملابس الحريمي

يوجد العديد من محلات الملابس النسائية في الاندلس مول الرياض وهي كالتالي:

اتز ماين

تيرانوفا

تيت

ستراديفارس

مانغو

فاشن ايلاند

مورني

تاتو

بوم شيري

أوكس-أدايسي

محل ميكا الأندلس مول

السلطانة

أكسسورايز

واحة الجلابيه

أي.أم.دي

روائع الجلبيات

بيهس

اتوار

نورين

بنت الديره

تراديشنل كوستم

المتحجبه

الندى

مسايا

روائع الجلبيات

جانا

شيك

بريفاليج

بابايا

بيرشكا

برومود

لوف أكشولي

براندو

زاف

قصر مودي

اوبرا

فيمي ناين الاندلس

كوتون

نتشي

لورينا

أنوتا

جي أر اند أر

اش. فلو

اي ديزاين

ايفورا

اولا بابكن

توايلا

سداس

بست مونتين

بانو

أكتان

ادليشك

ويلا

فاشينزا

جلابية التراث

الهرماش

شيار

شيفون

العيسائي

وجدان للسهرات

اليوسف

بينوش

مايا

نايس غولدن

ياسمينا

أبانوس

بلوساند

بي جي أن

أفترشوك

رينا

كامايو

كويز

ستاردست

ساراكول

أوريجيم

انجي سواري

وقت المساء

فور كوين

اي ام اش

هبة

واسان

باستيل

أفترالفين

بيرلا

ليندكس

لو شاتو

أف جي فور ومن

فيرامودا

تينا تايلر

بلاك اند وايت

توب تاتو

سلينا فاشن

غولانا

ترجير ايلاند

محل جلابيات الاندلس مول

استمتع بشراء تشكيلة واسعة من الجلابيات من متاجر الجلابيات الموجودة في المول، ومنها ما يلي:

روائع الجلابيات

نواعم الجلابيات

واحة الجلابية

موقع المول

يقع الاندلس مول الرياض في شارع الأمير ماجد، الفيحاء, طريق، جدة المملكة العربية السُّعُودية.