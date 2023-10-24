تراند اليوم : وظائف شاغرة بشركة الاتصالات السعودية STC لحملة البكالوريوس

أعلنت شركة الاتصالات السعودية STC عبر موقعها الإلكتروني عن عدد من الوظائف الشاغرة في عدة تخصصات للسعوديين من حملة شهادات البكالوريوس والماجستير، وأوضحت الشركة أن العمل سيكون بالمركز الرئيسي للشركة في مدينة الرياض، ونتابع الآن عرض تفاصيل الوظائف والشروط ورابط التقديم.

وظائف شركة الاتصالات السعودية STC

مطلوب محلل رئيسي هندسة الحلول، ويشترط الحصول على شهادة البكالوريوس فأعلى فت تخصصات علوم الكمبيوتر وهندسة الاتصالات.

مطلوب مساعد مدير هندسة الحلول، ويشترط البكالوريوس في تخصصات الاتصالات والإلكترونيات وهندسة الكمبيوتر وعلوم الكمبيوتر وتقنية المعلومات وإدارة البنية التحتية.

مطلوب خبير هندسة الحلول في البنية التحتية والتطبيقات، ويشترط ان يكون المتقدم حاصل على درجة البكالوريوس في تخصصات الاتصالات أو الإلكترونيات أو هندسة الكمبيوتر أو علوم الكمبيوتر.

الشروط المطلوبة

أن يكون المتقدم حاصل على شهادة البكالوريوس أو أعلى في التخصصات المطلوبة.

أن يمتلك مهارات تواصل جيدة.

توافر خبرة عملية في مجال العمل وفقا للحد الأدنى حسب كل وظيفة.

أن يجيد اللغة الإنجليزية تحدثا وكتابة.

أن يجيد استخدام برامج الحاسب الألي.

التخصصات المطلوبة

أوضحت شركة الاتصالات السعودية STC التخصصات المطلوبة لشغل الوظائف المعلنة وهي كالتالي” هندسة الكمبيوتر – علوم الكمبيوتر – تقنية المعلومات – الاتصالات – الإلكترونيات – إدارة البنية التحتية – هندسة الاتصالات”.

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رابط التقديم على الوظائف

فقد أوضحت شركة الاتصالات السعودية أن التقديم على الوظائف متاح عبر بوابة التوظيف الرسمية بالموقع الإلكتروني الرسمي، وذلك من خلال الرابط التالي “وظائف شركة الاتصالات السعودية” عبر تسجيل وإدخال كافة البيانات ورفع المستندات المطلوبة.